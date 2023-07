Z Banskej Bystrice až na najväčšie pódiá

Dušana Cinkotu môžete vidieť vo veľkolepom predstavení.

Známy herec Dušan Cinkota sa zhostil hlavnej úlohy v divadelnom predstavení Na srdci mi hraj!, ktoré postupne prechádza životom Karola Duchoňa spolu s jeho najväčšími hitmi. Pri tejto príležitosti nachádza vo svojom životom a živote hudobnej legendy istú paralelu.

Dnes už 52-ročný herec Dušan Cinkota patrí medzi najvýraznejšie postavy slovenského filmu a predovšetkým divadla. Vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a počas svojej divadelnej kariéry pracoval vo viacerých divadelných súboroch, napríklad v Radošinskom naivnom divadle. Tiež bol členom Slovenského národného divadla a neskôr Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

Známy je tiež svojím nadaním pre dabing. Svoj hlas zapožičal ikonickým postavám ako je Chandler zo svetoznámeho seriálu Priatelia a predovšetkým hercovi Tomovi Hanksovi, za čo získal v roku 2000 ocenenie. Cinkota je známy svojím výrazným herectvom. Jeho herecký repertoár je pestrý a zahŕňa rôzne žánre od drámy až po komédiu a nevyhol sa ani hosťovaniu v muzikáloch.

DUŠAN CINKOTA ALIAS KAROL DUCHOŇ

Dušan Cinkota hrá v predstavení Na srdci mi hraj!, kde stvárnil postavu Karola Duchoňa. Podľa jeho slov sa mu táto postava hrá autenticky najmä pre podobnú minulosť spojenú so závislosťou, s ktorou bojoval on aj Duchoň. “S Karolom máme spoločnú bohémsku minulosť. Keď si príliš užívate a strácate kontrolu, ubližujete vašim blízkym, takže niektoré spomienky sú boľavé,” hovorí Cinkota o svojich pocitoch pri stvárňovaní postavy Duchoňa. “Karola úplne chápem, preto sa s rolou viem veľmi dobre stotožniť, no to neznamená, že sa mi hrá ľahko,” dodal. Podľa jeho slov je tiež rád, že sa divákom v predstavení pripomína, aby si na druhých všímali a pamätali hlavne to dobré.

(zdroj: komunikačná agentúra BeeContent/ Ema Ižvoltová)

VĎAKA NÁROČNÝM ČASOM VIE PONÚKNUŤ EŠTE VIAC

Dušanovi sa v roku 2018 spoločne s manželkou Zuzanou narodil syn Oleg. Práve rodina je jeho silným hnacím motorom, z ktorého čerpá energiu. „Je úžasné ak cítim podporu od rodiny, najmä keď viem, že to nie je všade samozrejmosť. Vážim si každú podporu aj od kolegov či fanúšikov, som za ňu nesmierne vďačný. Čím viac zažijete, tým viac máte čo ponúknuť,” tvrdí herec, ktorý aktuálne pracuje na viacerých divadelných, filmových či knižných projektoch.

(zdroj: komunikačná agentúra BeeContent/ Ema Ižvoltová)

NA SRDCI MI HRAJ! VO VÝCHODNEJ

Divadelné predstavenie Na srdci mi hraj! má za sebou vystúpenia na amfiteátroch v rôznych mestách. Najväčšie vystúpenie však bude už čoskoro! Dušana Cinkotu v role Karola Duchoňa môžete vidieť 29. júla 2023 na amfiteátri vo Východnej.

Počas predstavenia na vás čakajú nielen skvelé herecké výkony, ale aj najpopulárnejšie hudobné hity zosnulej legendy slovenskej hudobnej scény. Okrem toho vás po predstavení čaká stretnutie s umelcami a video retro diskotéka, akú ste ešte určite nezažili. Zakúpte si vstupenky ešte dnes a pripravte sa na ozajstný divadelno-hudobný zážitok. Navyše ak si kúpite vstupenky online, budete ich mať len za 19,90 eura.