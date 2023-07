Žena, ktorá sa snaží zachrániť partnera alkoholika, aj prehnane ochranárska matka môžu trpieť fenoménom spoluzávislosti

Porucha osobnosti sa formuje už v detstve.

Spoluzávislosť, alebo závislosť na závislom, je porucha osobnosti, ktorá vzniká zameriavaním sa na potreby a správanie druhých. Ide o súhrn postojov, komunikácie či konania, ktorými rodinní príslušníci podporujú alebo rozvíjajú závislosť alebo narúšajú snahu o uzdravenie sa z nej.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tento pojem sa začal používať v 70. rokoch minulého storočia a označoval psychický problém žien, ktoré žili s alkoholikmi. Postupom času však skúmanie ukázalo, že spoluzávislosť môže vzniknúť aj pri iných typoch látkových aj nelátkových závislostí.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Z tipovania výsledkov je hazard číslo jeden. Na konte má viac závislých pacientov ako automaty Čítajte

Okrem toho jej vznik podmieňujú aj ďalšie dlhodobo stresom podmienené záťaže v rodinách.

Známky spoluzávislosti môže vykazovať partner alkoholika, dieťa duševne chorého človeka, ale napríklad aj hyperprotektívna matka, ktorá sa nadmerne stará, kontroluje a bojí sa o dieťa.

Napriek tomu, že tento fenomén nie je uznaný ako oficiálna diagnóza a nenachádza sa v medzinárodnej klasifikácii chorôb, odborníci z oblasti psychiatrie a psychológie sa s ním často stretávajú u svojich pacientov.

Kde končí zdravý vzťah, začína spoluzávislosť

Spoluzávislý človek sa vyznačuje tým, že dobrovoľne prijíma rolu záchrancu a pritom potláča svoje potreby. Typickými znakmi sú snaha o zachraňovanie a prehnané staranie sa o blízkeho človeka cez sebaobetovanie. Snaží sa niesť ťarchu problémov druhých, často má nízke sebavedomie, nedokáže prijať pochvalu a potreby iných povýšil nad svoje vlastné. Má tendenciu druhého zachraňovať a prehnane sa o neho starať.

Vladimír Stanislav, riaditeľ psychiatrického liečebného ústavu na Prednej Hore. (zdroj: archív VS)

Vladimír Stanislav, riaditeľ odborného psychiatrického liečebného ústavu na Prednej Hore upozorňuje, že nie každý starostlivý človek automaticky trpí spoluzávislosťou. Je dôležité vidieť, kde je hranica medzi normálnym a patologickým stavom.

„Zdravý funkčný vzťah vyzerá tak, že ak má jeden z partnerov problém, druhý mu je oporou. Ale musí to fungovať aj naopak a vzájomne. Je v poriadku a prirodzené, že niekto je starostlivejší, alebo sa viac o druhého bojí. Ak je opatera a starostlivosť dlhodobo iba jednostranná, vtedy nastáva patologický stav a dá sa hovoriť o prejave spoluzávislosti. Takáto rodina sa časom buď rozbije, alebo bude disfunkčná,“ vysvetlil a doplnil: „V takomto prípade láska nestačí, je nutné vytýčiť si hranice.“

Počiatky problému vznikajú v rodine

Spoluzávislosť sa vyvíja v rodinách, v ktorých sa objavuje závislostná problematika, ale aj iné problémy ako napríklad duševné ochorenia, domáce násilie či zlé zaobchádzanie s blízkymi.

Predispozíciu na vznik spoluzávislosti ľudia získavajú už v detstve.

Deti, ktoré vyrastajú v rodinách, kde čelia závislosti rodiča, zneužívaniu alebo zlému fyzickému alebo psychickému zaobchádzaniu, si na prekonanie ťažkých situácií budujú obranné mechanizmy a učia sa adaptovať na pomery v rodine. Ak situácie presahujú ich možnosti, nastupujú mechanizmy patologického zvládania, medzi ktoré patrí aj spoluzávislosť.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Ak si k večeri objednáte minerálku, v očiach ostatných ste chorý alebo tehotná Čítajte

Deti z disfunkčných rodín majú následne problém bezproblémovo fungovať v spoločnosti.

„Stretol som sa s prípadom maloletého dievčaťa, ktoré vyrastalo v rodine, kde mama bola závislá od alkoholu a dcére na tele pálila ohorky. Dieťa aby prežilo, prestalo cítiť pálenie a adaptovalo sa na matkin spôsob výchovy. Keď v škole zistili poranenia, privolali sociálno-právnu ochranu detí, ktorá dieťa matke odobrala a umiestnila do náhradnej rodiny. Napriek tomu, že náhradní rodičia boli dobre pripravení osobnostne, emočne aj materiálne, dieťa u nich nedokázalo fungovať. Obranné mechanizmy malo nastavené tak, že automaticky očakávalo, že niečo negatívne sa udeje. Preto sa nedokázalo prispôsobiť novému prostrediu,“ vysvetlil Vladimír Stanislav.

Dieťa si traumy nesie so sebou

Deti si budujú rôzne mechanizmy, ktorými spracúvajú dianie v rodine. Duševná porucha alebo závislosť rodičov pre ne predstavuje záťažové okolnosti, ktoré majú závažné následky pre ich vývin a zdravie a často sa prejavia aj v dospelosti, napríklad aj vo forme spoluzávislosti.

V článku sa ešte dočítate Za zlými známkami v škole často nie je hlúposť dieťaťa, ale rodič tyran,

závislosti a spoluzávislosti sa v rodine dotýkajú až piatich generácií,

ako sa dieťa alkoholika presadí v partii, kde ho nútia piť,

deti bohatých rodičov nemusia mať vždy šťastné detstvo,

od prepadnutiu spoluzávislosti nás delí jasné stanovenie hraníc,

ako terapia pôsobí na toxický vzťah s alkoholikom.

„Dieťa z disfunkčnej rodiny, v ktorej sa obávajú otca alkoholika, si často povie, že nebude nikdy ako on. Ale ono nevie, aké má byť, a vytvorí si ideálnu podstatu seba samého. Ideálny človek však neexistuje a ono zlyháva. Nevie fungovať v zdravom vzťahu, pretože vykazuje známky spoluzávislosti. Takéto dieťa si preto v dospelosti veľmi často nájde disfunkčný vzťah,“ vysvetlil riaditeľ liečebne.

Iným príkladom je dieťa, ktoré má zlé výsledky v škole, ale nie preto, že je by učivo nezvládlo, ale preto, že doma nie je všetko v poriadku.

„Mal som pacienta, ktorého mama priviedla, že sa v škole veľmi zhoršil a v jeden deň dostal päť pätiek. V škole však nemohol povedať, že sa nestihol učiť, lebo museli večer utekať pred opitým otcom a spať u susedov. Nemohol, pretože sa hanbil to priznať. Prirodzene u neho opadol záujem o školu nie preto, že by bol hlúpy, ale preto, že nemal naplnené svoje primárne potreby, ako je bezpečie, istota a láska. Škola preto pochopiteľne išla bokom. A všetci okolo, ktorí tomu nerozumeli, mu potvrdili, že je zlý, hlúpy a nezodpovedný, čo má na jeho duševnú pohodu dlhotrvajúci negatívny efekt.“

Z ľudí žijúcich v takýchto rodinách často vyrastajú prehnaní perfekcionisti, nadmerne zodpovední a kontrolujúci partneri, alebo naopak sú nezodpovední bez záujmu o povinnosti. Tieto ich vlastnosti opäť spôsobujú v rodine problém, ktorý ohrozuje jej funkčnosť.

Je to kolobeh, ktorý vytvára transgeneračný rodinný problém. Odborníci ho skúmajú až do piateho pokolenia. Znamená to, že závislosť v rodine môže mať dopad až na päť generácií jej členov.

Závislých striedajú spoluzávislí

Podľa slov Vladimíra Stanislava každá prvá generácia je závislá a každá druhá generácia je spoluzávislá. Problémy členov rodiny na seba nadväzujú a ovplyvňujú sa. Napríklad dieťa alkoholika vyrastie, má pätnásť rokov a začína ho formovať sociálna skupina, v ktorej sa pohybuje.