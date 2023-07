Majiteľ pražiarne Coffeein Peter Szabó: Náhly úspech trvá desať rokov

Coffeein sa stáva doslova symbolom značiacim prechod ľudí od supermarketovej ku kvalitnej káve.

Slovenská pražiareň kávy Coffeein pred niekoľkými dňami oslávila dvanásť rokov. Na trhu je teda už pomerne dlho, ale širšia verejnosť ju začína intenzívnejšie registrovať hlavne v posledných rokoch. Rastie totiž neuveriteľne rýchlym tempom a pomáha rozširovať trh výberovej kávy. Coffeein sa stáva doslova symbolom značiacim prechod ľudí od supermarketovej ku kvalitnej káve.

Peter praží kávu na Slovensku už 12 rokov a osobne navštevuje kávových farmárov po celom svete.

Náhly úspech trvá desať rokov

Za populárnou značkou stojí Peter Szabó. Chlapík pochádzajúci zo Šiah má neuveriteľný cit pre marketing a robí správne rozhodnutia. Značke Coffeein dodal niečo jedinečné a vytvoril okolo nej špeciálne čaro. Pre mnohých ľudí je doslova frajerina popýšiť sa kávou tejto značky a pochváliť sa ňou na sociálnych sieťach. Najvyššia kvalita zabalená v nádherných obaloch.

Coffeeinu v posledných troch rokoch medziročne rástol takmer o sto percent. Čo hľadať za týmto náhlym úspechom? Aký bol jeho spúšťač? „Nuž tento náhly úspech trvá desať rokov,“ uviedol Peter Szabó v rozhovore pre náš web a zaujímavým slovným zvratom naznačil, že extrémny rast nie je otázkou náhlosti. „Áno, napredujeme a rastieme, ale to, čo dnes vidieť zvonku, je dôsledkom uplynulých dvanástich rokov. V podstate len dozrieva ovocie tvrdej zákulisnej práve a začíname ho zbierať.“

Ručný zber kávovníkových čerešní je najdôležitejším faktorom vo výberovej káve.

Vzdelávanie publika ako kľúč k úspechu

Peter Szabó si od začiatku svojho pôsobenia uvedomoval, že zmeniť správanie zákazníka navyknutého na tmavú a pomerne výrazne prepraženú kávu z bežných obchodov nebude jednoduché. Bolo mu jasné, že zmenu status quo dosiahne len vzdelávaním publika. Napriek tomu, že s písaním nemal veľa skúseností, sa do neho vehementne pustil.

„Od začiatku sme si jasne vytýčili hlavnú víziu, v ktorej sme boli silní. Zákazníka sme vzdelávali a o káve sme ho učili nové veci, vďaka čomu sme pomáhali budovať kultúru výberovej kávy na Slovensku. Robíme to hlavne vďaka pravidelnému blogovaniu o káve . V roku 2016 som vydal aj knihu o káve a na tému výberová káva pravidelne prednášam. Toto by podľa mňa mala mať ako svoju mantru každá pražiareň na Slovensku. Keď rastie segment ako celok, tak dokážeme rásť všetci.“

Posledná veta z posledného citátu je enormne dôležitá. Týka sa rastu segmentu. Ešte pred niekoľkými rokmi sa výberová káva podieľala na celkovom predaji kávy na našom trhu možno jedným percentom. Tento podiel však postupom času rastie. Ľudia sa o káve učia nové veci, začínajú jej viac rozumieť a získané vedomosti posúvajú ďalej. Zdanlivo do seba všetko zapadá a kultúra výberovej kávy expanduje.

Peter pravidelne prednáša a robí degustácie kávy. Rozširovanie segmentu výberovej kávy si zobral ako svoj hlavný podnikateľský cieľ.

Bombastický text ako odraz kvality kávy

Okrem vzdelávania je Coffeein silný aj vo vyhľadávaní kvalitných káv. Peter Szabó má vycibrený cit na to, čo by publiku mohlo sadnúť. Označovaný je aj za lovca káv. „Robím len to, čo milujem,“ prezradil nám. „Snažím sa nájsť tie najlepšie kávy, ktoré sú na trhu dostupné, potom sa ich snažím dobre upražiť a ich ochutnanie posunúť ďalším ľuďom. Zas a zas dookola s inou, novou, lepšou a zaujímavejšou kávou.“

„Vnímam sa ako medzičlánok medzi farmárom a zákazníkom. Keď mi nejaká káva skutočne zachutí, vyvolá vo mne silný príval dopamínu. Nejakým spôsobom to zo seba potrebujem dostať a o káve, ktorú práve pijem, niečo napíšem. Moje texty o káve teda vznikajú počas jej pitia, keď som istým spôsobom „high“. No a ľudia majú v podstate záruku, že keď si prečítajú bombastický text, tak aj tá káva taká bola,“ zasmial sa sympatický tridsiatnik.

Praženie kávy je remeslo, ktoré Peter zdokonaľuje už 12 rokov. Ako jeden z mála má certifikáciu „roasting professional“ od asociácie výberovej kávy.

Coffeein ako manufaktúra

Coffeein aktuálne praží vyše štyri tony kávy mesačne a z tohto pohľadu je stále pomerne malou firmou. V čase špičky v pražiarni pracuje osem ľudí, ktorí šliapu na sto percent. Každý balíček Coffeeinu je balený ručne a automatizácia sa v tomto smere neplánuje ani do budúcna.

„Chceme si ponechať formu manufaktúry, pre mňa je to dôležité. Asi málokto vie, že ručne tu robíme váženie kávy, tavenie sáčkov, pečiatkovanie sáčkov i lepenie etikiet. Podľa mňa tým vzdávame hold remeslu. Veď aj pri farmároch platí, že najlepšia káva je zbieraná ručne. Mnohí ju ručne aj triedia, my ju zasa ručne balíme. Chceme, aby zákazníci v káve cítili srdce, ktoré do toho všetkého dávame. Budem rád, keď ju ochutnajú a napíšu mi, či ich opantala rovnako ako mňa,“ poznamenal Peter Szabó.

Tím pražiarne COFFEEIN sa neustále rozširuje. Momentálne v pražiarni pracuje už 10 ľudí. Všetci sú z mesta Šahy.

Parádne spolupráce s farmármi

Keď sme spomínali, že Peter Szabó je lovec, tak sme nestrieľali len tak do vzduchu. Ulovil už viacero unikátnych a výnimočných káv a rovnako tak ulovil aj parádne spolupráce s farmármi. Dopracoval sa až k direct-trade forme obchodovania, vďaka ktorej kávu nakupuje priamo od pestovateľov a vy ju môžete nájsť v jeho pravidelnej ponuke.

Peter s farmárom Josém z hondurasu. Ich spolupráca trvá už od roku 2018.

„Mám obrovskú radosť z toho, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s dvoma Slovákmi pohybujúcimi sa v oblasti pestovania kávy. Prvým je Marián Takáč z Vietnamu a druhým Luka Ondrišák z Indonézie, ktorého sme v tomto roku boli navštíviť. Okrem toho máme výnimočné vzťahy s Josém Cuellárom z Hondurasu, ktorý pestuje najkvalitnejšiu odrodu kávy na svete, geishu, priamo v pralese. Toho sme boli pozrieť minulý rok,“ dodal Peter Szabó.

Čerstvo pražené kávy z dielne pražiarne Coffeein si viete zakúpiť na eshope s kávou coffeein.sk.