Leto nás baví

Využite čas, aby ste si stihli vychutnať čo najviac letnej zábavy.

Bezstarostné dni pri vode, splavy v panenskej prírode i v centre mesta, svieže tóny letných koncertov, ochutnávky vína pod hviezdnou oblohou, spoznávanie nových zákutí zo sedla bicykla, objavovanie tajomnej histórie...

Toľko možností ponúka leto! Ale ako to všetko stihnúť za pár voľných letných dní? Jednoducho, v metropolitnom regióne je všetko len na skok. Nemusíte tráviť nekonečné hodiny na cestách, dlhé presuny v kolónach, zamieňať v banke peniaze, či rozmýšľat nad cenou zmrzliny. Príjmite naše pozvanie do all inclusive destinácie a naplňte prázdninové dni zážitkami podľa vlastného výberu…

VODA NÁS BAVÍ...

Máte radi vodu divokú, alebo radšej pokojnú? Osviežujúco chladivú, alebo radšej teplú termálnu? Ráčte si vybrať z ponuky bratislavského regiónu!

Pre klasickú rodinnú dovolenku s atmosférou pobrežného letoviska sú tu Slnečné jazerá v Senci: môžete sa rozhodnúť pre komfortnejšie ubytovanie v niektorom z hotelov alebo zažiť dobrodružstvo pod stanom či s karavanom. O program pre celú rodinu sa postará aj aquapark s termálnou vodou a pestrou ponukou atrakcií pre deti či upokojujúcim saunovým svetom pre dospelých. Snívate o tom, že zažijte s celou rodinou spoločné dobrodružstvo, na ktoré budete dlho spomínať? Nemusíte chodiť ďaleko, skúste splav Malého Dunaja. Je vhodný pre všetky generácie, od školákov po seniorov. Na Malý Dunaj nie sú potrebné žiadne vodácke skúsenosti. Voda je pokojná a príroda čarovná. S dopravou si nerobte starosti, na malý výlet vás každý letný piatok odvezie náš SplavBus. Ak máte viac odvahy, možno si trúfnete splaviť aj hlavný tok Dunaja. Zverte sa do rúk skúsených sprievodcov z vodáckych klubov, ktorí sa o všetko postarajú.

Pre dynamické a akčné povahy je tu zaujímavá ponuka priamo v Bratislave. Vyskúšajte rafting, či riversurfing na Divokej vode v Čunove. Luxusne sa, a nielen sem, môžete odviezť na rýchlych člnoch. V areáli najväčšieho jazera Zlaté Piesky, neďaleko kempingu, si zasa môžete vyskúšať jazdu na wakeboarde či lyžiach na vodnom vleku. Ak pocítite únavu, je tu príjemná chill out zóna, ktorá podvečer dýcha pohodovou atmosférou surfárskeho klubu.

K dokonalému letnému pocitu chýba už len zaboriť si nohy do piesku a postaviť na pláži hrad. Napríklad pri jazerách na Záhorí - v Kuchyni, na Rudave, na Gazárke či na Kunovskej priehrade.

Splavovanie v bratislavskom regióne

TURISTIKA NÁS BAVÍ...

Žiadne vysokohorské končiare, ale malebné zalesnené kopce Malých Karpát, ideálne pre menej náročné túry, aj pre rodiny s deťmi. Možností na ubytovanie je neúrekom, od rodinných penziónov po horské a zámocké hotely pre náročných. Čakajú na vás stovky kilometrov značených turistických chodníkov, čarovná príroda plná divej zvery, spevavého vtáctva, ale aj geologických zaujímavostí. Pozrite sa na ne spolu s odborníkom na geológiu a uvidíte ich inými očami. Na netradičný výlet vás zvezieme Geobusom. Objavte šarm vinohradníckych mestečiek s ich bohatou históriou. Odskočte si aj na druhú stranu kopcov. Cestou sa zastavte na zrúcaninách hradu Pajštún či Plaveckého hradu a už ste jednou nohou na Záhorí. Jeho rovinatú časť môžete spoznávať aj pešo, najmä ak ste vášniví hubári, ale oveľa viac zábavy si užijete z bicykla alebo konského sedla. Nevadí, ak aj nemáte z jazdením na koni skúsenosti, z cisárskeho žrebčína Kopčany môžete vyraziť na vychádzku nivou rieky Moravy či k najstaršiemu slovanskému kostolu Sv. Margity Antiochijskej. Ak viac dôverujete šliapaniu do pedálov, Záhorie vás poteší ponukou cyklotrás po rovine aj po kopcovitom teréne. O tom, že je to rozmanitá zem sa presvedčíte aj z vyhliadkového letu z letiska Senica.

Zrúcanina hradu Pajštún

VÍNO NÁS BAVÍ...

Pohárik ružového či bieleho vína na osvieženie k letu patrí. Kde inde ako v Malých Karpatoch? Veltlín, Rizling, Tramín, ale aj Ružové svätovavrinecké sú tu doma, stará dobrá klasika, ktorú môžete prestriedať s vynikajúcimi novošľachtencami ako Dunaj, Hron, Devín… Augustové padajúce hviezdy môžete pozorovať vo vinohradoch nad Pezinkom. Víno pod hviezdami v sprievode dobrej hudby chutí vždy lepšie. Miestni vinári predstavia svoje vína aj na Malej vínnej uličke v Pezinku, či Vínových trhoch v Modre. Ak máte chuť viac sa túlať malokarpatským regiónom, nezabudnite, že Otvorené viechy vás privítajú každý víkend v príjemnom chládku svojich pivníc. Stačí si vybrať, kde začnete…

Máte chuť na autentickú degustáciu a nechce sa vám preč z mesta? Z centra Bratislavy sa stačí odviesť električkou do Rače, kde čaká pristavená Račanská lokálka. Povozí vás každý piatok po miestnych pivniciach a vinohradoch, ktoré sú bránou do malokarpatského regiónu.

U malokarpatských vinárov

KULTÚRA NÁS BAVÍ...

Vďaka festivalu Viva musica! Bratislava letnými večermi v Bratislave už niekoľko rokov znejú tóny klasickej hudby. V podaní známych slovenských a svetových interpretov si ich vypočujete v sviežom a inovatívnom prevedení, ktoré vždy prekvapí. Viva Musica! poteší všetky vaše zmysly, keďže koncerty si vychutnáte aj na netypických miestach.

Užite si leto kultúrne - takto pozýva najväčší letný festival Bratislavské kultúrne leto. Výstavy, koncerty, letné kiná, autorské čítania, tematické prehliadky mesta, detské a rodinné podujatia. To všetko na vás čaká v hlavnom meste, kedykoľvek sa sem vyberiete.

Dušu povznášajúcim a osviežujúcim zážitkom bude pre milovníkov výtvarného umenia galéria Danubiana. Svojou polohou uprostred vody, na dunajskom polostrove, je ideálnym miestom na letný výlet, ak chcete utiecť z mestskej horúčavy. Tiež pri Dunaji, ale priamo na nábreží v centre mesta, nájdete aj novozrekonštruovanú Slovenskú národnú galériu. Rozhodne stojí za návštevu.

Počas celého leta je na výber široké spektrum kultúrnych, gastronomických či tradičných podujatí naprieč celým regiónom.

Danubiana

HISTÓRIA NÁS BAVÍ...

Útulné malé centrum, rozlohou nie o veľa väčšie ako v niektorých prímorských letoviskách, avšak neporovnateľne významnejšie svojim miestom v dejinách. To je Bratislava. Spoznajte príbeh nášho hlavného mesta od čias Keltov až po súčasnosť v Starej radnici. Prejdite sa komnatami či barokovou záhradou Bratislavského hradu, ktorý si, rovnako ako celé mesto, tak obľúbila Mária Terézia. Pozrite si Dóm sv. Martina, kde 300 rokov korunovali uhorských kráľov a kráľovné. Ste zvedaví, čo sa vtedy v meste dialo? Na konci júla vám všetko odhalia Korunovačné dni. Len na skok je to aj z histórie do budúcnosti. Na malú prechádzku vzdialený moderný downtown sa dvíha do oblakov. Aj tu je čo obdivovať - dielo svetoznámej architektky Zahy Hadid či prvý slovenský mrakodrap. Na atraktívnej promenáde pri Dunaji si môžete len tak posedieť na brehu rieky, užívať si atmosféru pri osviežujúcom drinku, alebo sa vydať na lov módnych kúskov do butikov. Ak sa vám zažiada mať Bratislavu ako na dlani, vyvezte sa výťahom do reštaurácie UFO nad mostom SNP. Výhľad si môžete vychutnať pri exkluzívnom menu v reštaurácii, z vyhliadky na strešnej plošine a pre tých najodvážnejších je tu aj Sky walk - prechádzka po rímse, 80 metrov nad hladinou Dunaja.

Bratislavské korunovačné dni

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.