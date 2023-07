Nová štúdia KPMG odhalila alarmujúci stupeň výskytu nelegálnych cigariet v EÚ

Takmer polovica sa spotrebuje vo Francúzsku.

Nelegálna spotreba cigariet v rámci Európskej únie v roku 2022 naďalej rástla, odhadom o 0,7 %, čo bolo spôsobené najmä nárastom v štátoch ako Francúzsko a Belgicko.

Francúzsko si aj naďalej drží prvenstvo v oblasti nelegálnych cigariet a aktuálne tento podiel predstavuje 47 % celkovej spotreby nelegálnych cigariet v regióne. Odhadovaný počet 8 miliárd nelegálnych cigariet spotrebovaných vo Francúzsku tvorili falšované výrobky.

LAUSANNE, Švajčiarsko – 28. júna 2023 – Spoločnosť Philip Morris International (PMI) upozornila na rastúci podiel spotreby nelegálnych cigariet v Európskej únii (EÚ). Vlády tak prichádzajú o miliardy euro na daniach a zároveň to oslabuje ich pozíciu v oblasti kontroly tabaku. PMI vyzýva vlády jednotlivých členských krajín, aby prehodnotili svoje politické rozhodnutia a prístupy v oblasti regulácie, ktoré môžu prispievať ku každoročnému nárastu nelegálneho predaja a spotreby cigariet a zároveň poukazuje na nové inovatívne prístupy.

Výročná štúdia KPMG o nelegálnej spotrebe cigariet za rok 2022 v EÚ, Spojenom kráľovstve, Nórsku, Švajčiarsku, Moldavsku a na Ukrajine, ktorej zadávateľom je spoločnosť Philip Morris odhalila, že iba v samotnej EÚ bolo spotrebovaných 35,8 miliardy nelegálnych cigariet, čo vládam spôsobilo stratu na daňových výnosoch odhadovanú vo výške 11,3 mld. eur – o 8,5 % viac ako v roku 2021. Rast nezákonného trhu v EÚ čiastočne spôsobil pokračujúci rast spotreby falšovaných výrobkov, ktorý dosiahol doteraz najvyššiu zaznamenanú úroveň. Je pozoruhodné, že prevažná väčšina falšovaných výrobkov (61,5 %) bola spotrebovaná vo Francúzsku.

„Niektoré štáty, neochotné ísť cestou inovácií a prinášať lepšie alternatívy pre dospelých fajčiarov, ktorí by i tak naďalej fajčili, sa ďalej spoliehajú na riešenia, ktoré prispeli k súčasnej situácii s nezákonným obchodom. Cena za ignorovanie negatívneho vplyvu fajčenia nelegálnych cigariet na dospelých fajčiarov a na verejné zdravie je príliš vysoká, aby sme pred ňou zatvárali oči,“ uviedol Gregoire Verdeaux, senior viceprezident pre vonkajšie vzťahy spoločnosti PMI. „To je skutočne problém „vyrobený v EÚ“, pretože falošné cigarety sa vyrábajú, distribuujú, predávajú a spotrebúvajú v krajinách Európskej únie a úplne podkopávajú snahy znižovať a eliminovať fajčenie cigariet a ciele v oblasti verejného zdravia.“

Podľa rozhovorov s orgánmi presadzovania práva, ktoré sú súčasťou správy KPMG, výroba a distribúcia falšovaných cigariet v rámci hraníc EÚ rastie, pričom zločinecké organizácie svoju činnosť sústreďujú na členské štáty EÚ s vyšším daňovým zaťažením aj vyššími cenami. Štáty ako Belgicko, Dánsko, Francúzsko a Nemecko zažívajú rastúci počet záchytov cigariet a záťahov na utajované výrobné prevádzky.

„Správa KPMG jednoznačne ukázala, že rast trhu s nezákonnými cigaretami predstavuje pre udržateľnosť a transformáciu tohto odvetvia v Európe existenčnú hrozbu. Môžeme si všimnúť, že problém nezákonných cigariet sa v EÚ výrazne skoncentroval v rámci hŕstky krajín, kde vlády neprijali za svoje inovatívne prístupy, ktoré účinne odrádzajú milióny ľudí od toho, aby ďalej fajčili,“ dodal Verdeaux. „Tradičné postupy na kontrolu tabaku jednoducho nepostačujú. Agresívne daňové politiky, zakazovanie a chýbajúce odrádzanie od fajčenia v štátoch ako sú Francúzsko a Belgicko prospievajú iba páchateľom trestnej činnosti a dospelých fajčiarov vytláčajú smerom k čiernemu trhu.“

Napriek celkovému nárastu spotreby nezákonných výrobkov štúdia KPMG poznamenáva, že vo väčšine členských štátov EÚ – v 21 z 27 krajín – bol podiel nelegálnej spotreby v roku 2022 stabilný alebo klesol. S výnimkou Francúzska celková nelegálna spotreba na zostávajúcich trhoch podľa štúdie poklesla o 7,5 %, a to do značnej miery vďaka poklesu v Grécku, Holandsku, Portugalsku a Rumunsku. Konkrétne v štátoch ako sú Poľsko a Rumunsko dosiahla spotreba nezákonných výrobkov najnižšiu úroveň zo všetkých výskytov, od kedy spoločnosť KPMG začala zverejňovať svoje každoročné štúdie.

„Viacerým členským štátom sa vďaka opatreniam ako sú efektívna politika, daňové kalendáre, odrádzajúce pokuty a účinné presadzovanie práva, podarilo znížiť spotrebu nezákonných cigariet,“ uviedol Massimo Andolina, prezident PMI pre región Európy. „V iných štátoch je poľutovaniahodné sledovať, ako legálny trh ustupuje trhu, ktorý ovládajú zločinecké siete, čo svedčí o zlyhaní opatrení typu neprimeraného zvýšovania daní a regulačných rámcov, ktoré neuvažujú o uplatnení zásady rozlišovania miery rizika pri týchto produktoch. Pre regulátorov a politikov v EÚ by správa KPMG mala slúžiť ako budíček, aby si uvedomili, že milióny spotrebiteľov sa spoliehajú na čierny trh.“

Do správy KPMG boli po prvýkrát zahrnuté aj Moldavsko a Ukrajina. Ukrajina sa vďaka zisteniam z roku 2022 umiestnila ako druhý najväčší trh v spotrebe nezákonných cigariet v Európe, s podielom 7,4 miliardy cigariet, a to hneď za Francúzskom so 16,9 miliardami. Podiel nezákonných cigariet na Ukrajine od roku 2018 stúpal – v roku 2022 jedna z piatich spotrebovaných cigariet pochádzala z nelegálneho trhu. Tretím najväčším nezákonným trhom v Európe je Spojené kráľovstvo s počtom 5,9 miliardy nezákonných cigariet, so stúpajúcou tendenciou od roku 2020.

„V týchto časoch, keď inflácia vytvára dodatočný tlak na kúpyschopnosť spotrebiteľov, potrebujeme masívne presadzovanie práva, komplexné regulačné prístupy a pokrokové riešenia , ktoré pomôžu zlepšiť životy miliónov dospelých, ktorí ďalej fajčia,“ poznamenal Verdeaux. „Patrí medzi ne diferenciácia v oblasti zdaňovania nových alternatívnych bezdymových výrobkov s nižšou mierou rizika, vrátanie prístupu k informáciám o týchto produktoch.“ Podrobný prehľad výsledkov a metodiky použitej pri vypracovaní správy KPMG je dostupný tu.

Viac informácií o aktivitách spoločnosti PMI zameraných na prevenciu nezákonného predaja tabakových výrobkov nájdete na PMI.com.