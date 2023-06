Česi sa zamilovali do Gemerky, stala sa druhou najpredávanejšou značkou

Advertorial

Juraj Slaninka, riaditeľ firmy BUDIŠ a.s.

Slovenská minerálna voda Gemerka z portfólia spoločnosti BUDIŠ a.s. dosiahla za minulý rok výbornú pozíciu na českom trhu neochutených minerálnych vôd. V roku 2022 si naši západní susedia kúpili vyše 26 miliónov kusov slovenskej Gemerky, čo robí z tejto minerálnej vody najúspešnejšiu slovenskú minerálku za hranicami Slovenska a dvojku na českom trhu neochutených vôd na modernom trhu. Žiadna iná slovenská minerálna alebo pramenitá voda sa nikdy takto výrazne v zahraničí nepresadila.

České predaje stúpajú kontinuálne

Ešte v roku 2018 zaznamenávala Gemerka na českom trhu predaje iba okolo 4 miliónov kusov. Do roku 2021 tieto čísla postupne stúpli na 12 miliónov a minulý rok presiahli hranicu 26 miliónov kusov. Jednoducho povedané, každý jeden obyvateľ Čiech vrátane bábätiek si v roku 2022 kúpil takmer 3 fľaše Gemerky. Rastúci trend potvrdzujú aj prvé údaje z tohoročných predajov, pričom Gemerka už začala v Česku predávať aj ochutený rad Botanica s príchuťou rakytníka a medovky (česká meduňka). „V tomto roku chceme určite na českom trhu prekonať hranicu 30 miliónov a celkovo dosiahnuť hranicu 45-50 miliónov predaných balení. Určite tomu napomôžu aj úspešné príchute rakytník a medovka, pretože len na českom trhu sme počas prvých mesiacov tohto roka predali viac ako milión kusov ochuteného radu Gemerka Botanica,“ povedal riaditeľ nealko segmentu firmy BUDIŠ a.s. Juraj Slaninka.

Lákadlom je najmä horčík a vápnik

Zákazníci v Česku aj na Slovensku v posledných rokoch výraznejšie uprednostňujú minerálne vody s obsahom horčíka a vápnika, nakoľko tieto minerály majú podľa viacerých štúdií a odborníkov pozitívny vplyv na ľudské zdravie. Gemerka je v týchto ukazovateľoch známa svojím ideálnym pomerom obsahu horčíka a vápnika (1:3), ktorý zabezpečuje najlepšie vstrebávania do ľudského tela. Odborníci sa navyše zhodujú, že ľudské telo prijíma minerály najlepšie práve prostredníctvom pitia vody. Dokazuje to aj najnovšia štúdia doc. Stanislava Rapanta, v rámci ktorej skúmal stav pružnosti ľudských ciev v dvoch slovenských obciach s mäkkou vodou. Tím docenta Rapanta počas roka a pol obohacoval minerálmi horčík a vápnik pitnú vodu v obciach Devičie a Kokava nad Rimavicou a výsledkom bolo merateľné omladnutie ciev ich obyvateľov. Prieskum ukázal, že až dve tretiny slovenských okresov majú vo verejných vodovodoch vodu s deficitným obsahom vápnika a horčíka, preto je potrebné pre zachovanie pružnosti ciev dopĺňať tieto minerály prostredníctvom minerálnych vôd. Je to jasný dôkaz, že Gemerka má v pohároch Slovákov i Čechov svoje opodstatnenie.