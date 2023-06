Deväť tipov, ako si bez cestovnej kancelárie naplánovať perfektnú dovolenku za málo peňazí

Za týždeň pri mori nemusíte dať tisíce eur.

Písmo: A - | A + Zdieľať Zdieľať Twitter Facebook Whatsapp E-mail Link na stránku

Slováci sú vďaka tradičným dovolenkám v Chorvátsku či Bulharsku, ktoré absolvujú bez využitia cestovných kancelárií, priekopníkmi v sólo cestovaní.

Mimoriadnej obľube sa v poslednom období teší aj cestovanie lietadlom na vlastnú päsť. Stále viac ľudí lieta po celej Európe, ale aj na opačný koniec sveta, a celú dovolenku si krok po kroku naplánujú sami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Títo cestovatelia tvrdia, že vďaka tomu cestujú oveľa lacnejšie a za cenu jednej dovolenky cez cestovnú kanceláriu si za rok môžu užiť aj dve či tri.

Boom v leteckom cestovaní spôsobili nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré umožňujú lietať po Európe za pár desiatok eur a prakticky po celom svete veľmi výhodne. Tým sa ľuďom otvárajú obrovské možnosti. Cestovať na víkend v rámci Európy už naberá úplne iný rozmer, ako keď letenka stála niekoľko desiatok tisíc korún a nemohol si to dovoliť každý.

Martin Hanzel Novinár a cestovateľ, je autorom najväčšej slovenskej stránky o cestovaní Tou De Svet, kde pravidelne publikuje ponuky na výhodné dovolenky vrátane lacných leteniek, tipov na ubytovanie a cestovné poistenie. Jeho skupina na Facebooku má viac ako 320-tisíc členov.

Chceli by ste si aj vy zorganizovať letecký pobyt v zahraničí, ale nemáte odvahu alebo neviete, ako na to?

Na najdôležitejšie otázky ohľadom sólo cestovania radia MARTIN HANZEL, autor najväčšej cestovateľskej stránky na Slovensku Tour De Svet a MARTINA MAGULOVÁ, ktorá prevádzkuje stránku s názvom Cestujeme bez cestovky.

Martina Magulová Cestovateľka a autorka e-knihy Kompletný návod na cestovanie bez cestovky a blogu Cestujeme bez cestovky. Ako mama dvoch malých synov radí nielen ako cestovať lacno a výhodne, ale dáva aj praktické tipy, ako si naplno užiť dovolenku s malými deťmi.

1. Prečo cestovať na vlastnú päsť?

Obaja cestovatelia sa zhodujú, že najväčšou výhodou je cena. „Ak si nájdete výhodnú kombináciu ubytovania a letenky, vo väčšine prípadov bude dovolenka lacnejšia ako cez cestovku. Do klasických letných destinácií sa dá lietať naozaj lacno a zohnať ubytovanie za pár eur tiež nie je problém,“ vysvetlil Martin.

Podľa Martiny majú sólo cestovatelia oveľa väčšiu slobodu a nemusia sa viazať na ubytovanie a program sprostredkovaný cestovnou kanceláriou.

„Môžete bývať vo viacerých rôznych ubytovaniach, chodiť sa kúpať na rôzne pláže a absolvovať zaujímavé výlety a viac spoznávať bežný život v krajine či vychutnávať kulinárske špeciality v miestnych autentických reštauráciách,“ povedala.

V pocovidovej dobe je jedným z najväčších benefitov cestovania vo vlastnej réžii možnosť bezplatného storna ubytovania.

„Veľká väčšina hotelov ponúka možnosť bezplatného storna aj dva dni pred príchodom. To znamená, že ak si cestu roz-myslíte alebo si nájdete lepšie ubytovanie, to pôvodné zrušíte bez toho, aby ste prišli o peniaze. Toto je pri cestovných kanceláriách prakticky nemožné, pretože za zrušenie pobytu, ak je vôbec možné, si vždy účtujú dosť vysoké poplatky,“ vysvetlil Martin.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Odrádza vás kamenisté pobrežie? Vyberte si z najkrajších piesočnatých pláží Chorvátska Čítajte

Ďalšou výhodou vlastného plánovania je neobmedzená možnosť pri výbere ubytovania.

„Nemusíte sa viazať na hotely, ktoré ponúka cestovná kancelária , ale si v danej krajine vyberiete akékoľvek ubytovanie sa vám páči. Stačí zadať parametre ako termín, cena či lokalita do internetového porovnávača a máte absolútnu voľnosť pri výbere. Cestovná kancelária nemá také kapacity, aby obsiahla všetky ubytovacie možnosti v danej krajine,“ povedal Martin.

V článku sa ďalej dočítate: Na aký typ dovolenky je lepšie ísť s cestovnou kanceláriou?

Môžu na vlastnú päsť cestovať aj ľudia, ktorí nehovoria cudzími jazykmi?

Kam sa vybrať na prvú dovolenku bez cestovky a prečo Ázia nie je dobrý nápad?

Krok za krokom: Ako si naplánovať cestu a pobyt?

Kedy sa dajú kúpiť najlacnejšie letenky a ubytovanie?

Ako sa na týždeň pobaliť do príručnej batožiny?

Hity tohto leta: Kde sa dovolenka určite oplatí?

2. Oplatí sa ísť sólo kamkoľvek?

„Určite by som cez cestovnú kanceláriu nešiel do klasických letných dovolenkových destinácií, pretože v nich nemá cestovateľom čo ponúknuť. Transport do krajiny, z letiska do hotela, oddych na pláži a cestu naspäť si vie zabezpečiť každý sám,“ myslí si Martin.