Z tipovania výsledkov je hazard číslo jeden. Na konte má viac závislých pacientov ako automaty

Novodobé závislosti sa presúvajú do online priestoru.

Novodobé závislosti sa často dedia, ovplyvňuje ich aj vysoká impulzivita a sklon k negatívnemu emočnému prežívaniu, hovorí v rozhovore ADAM KURILLA, klinický psychológ a psychoterapeut v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.

Klinický psychológ a psychoterapeut Adam Kurilla. (zdroj: Archív A.K.)

Čo sú to novodobé závislosti?

Ako to vyplýva už z názvu, ide o problematické správanie alebo v niektorých prípadoch aj závislosti, ktoré prináša nová doba a hlavne digitálne technológie. V rámci klasifikačných systémov, ktorými sa riadia lekári a iní zdravotníci, ktorí diagnostikujú ochorenia, sem zaraďujeme gambling a gaming. Niektorým ľuďom však môže spôsobovať ťažkosti napríklad aj nadmerné používanie smartfónov, sociálnych sietí, alebo online nakupovanie, ktoré môže prinášať veľké finančné straty a podobne.

Ktoré z týchto problematických typov správania sú oficiálne klasifikované ako psychické poruchy?

Hazardné hranie, teda gambling a hranie digitálnych hier, po anglicky gaming. Na ustálenom slovenskom preklade sa zatiaľ pracuje. V oboch prípadoch však musí ísť o taký spôsob hrania, ktorý výrazne narúša život jednotlivca.

Z vlaňajšieho prieskumu v rámci projektu Závislosti inak, do ktorého sa zapojilo bezmála 15-tisíc respondentov, vyplynulo, že k najčastejším činnostiam, ktorým sa ľudia venujú na svojich mobiloch, sú sociálne siete, vyhľadávanie informácií na internete a četovanie. Sedem opýtaných žien z desiatich si myslí, že s mobilom v ruke trávia viac času, ako je zdravé. Kde je hranica, kedy sa dá hovoriť o bezproblémovom a patologickom užívaní internetu?

Čo všetko je gambling Je to aktivita, pri ktorej človek vsadí niečo, čo má pre neho hodnotu na neistý výsledok. Zákon o hazardných hrách hovorí, že ide o hracie automaty, stávkovanie, pričom stávkovať sa dajú športové zápasy, výsledky volieb, dostihy, prakticky čokoľvek. Potom tam patria lotérie, stieracie žreby, bingo, hry v kasínach, napríklad ruleta, poker a ďalšie kartové hry.

Neexistuje úplná zhoda na tom, kedy je to už patologické správanie a kedy nie. Myslím si, že je to veľmi individuálne. Niektorí ľudia strávia veľa času s mobilom, ale časť z toho môže byť pre pracovné povinnosti. Čiže samotný čas strávený na smartfóne alebo pri počítači nie je spoľahlivým kritériom, podľa ktorého by sa dalo uvažovať, či ide alebo nejde o problematické používanie.

Červenou zástavou je, keď už to spôsobuje nejaké ťažkosti v živote. Narúša vzťahy, pracovný alebo školský výkon. Alebo keď sa človek cíti nesvoj, úzkostný alebo bez nálady, a napriek tomu pokračuje v používaní. Toto je varovný signál.

Ak by sme si požičali diagnostické kritériá používané pri gamblingu alebo gamingu, tak ide hlavne o narušenú kontrolu. Teda ak mobil používam viac, ako by som chcel a v situáciách, kedy sa to veľmi nehodí. V čase, kedy by som mal robiť niečo iné. Potom ide aj o prioritizáciu rizikovej činnosti. Človek začne zanedbávať iné aktivity či koníčky. Tretím kritériom je narušená schopnosť prestať s tou činnosťou napriek tomu, že má zjavné negatívne dôsledky na život, ktoré si človek aj uvedomuje.

V prípade závislostí je to často tak, že keď ľudia nedokážu prestať, tak ešte zintenzívnia problematické správanie, lebo im to dočasne pomáha. Chvíľkovo sa zbavia negatívnych emócií, ktoré závislosť so sebou prináša.

Ktoré typy aktivít na internete alebo smartfóne môžu viesť k problematickému užívaniu?

Určite hazardné hranie, ktoré sa výrazne presunulo do online priestoru a je veľmi ľahko dostupné. Má preto vysoký potenciál vyvolať závislosť u ľudí, ktorí sú na to nejakým spôsobom predisponovaní alebo zraniteľní.

Ďalej ide o činnosti, ktoré sú odmeňujúce a uspokojujúce. Napríklad nakupovanie online alebo sledovanie pornografie. Samozrejme by som sem zaradil používanie sociálnych sietí. Aj keď pre nejdnoznačné kritériá, kedy už ide o problém, sa ťažko robia štúdie na zistenie problematického správania. Nemáme presne zadefinované, čo presne to je, a teda ani štatistiky a počty problematických používateľov.

Z prieskumu, ktorý sme robili u stredoškolákov, vyplynulo, že tí, ktorí mali ťažkosti s používaním internetu, oveľa častejšie používali aj sociálne siete v porovnaní s bezproblémovými používateľmi internetu.

