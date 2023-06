Víťazstvo putuje do Senca

Do turnaja McDonald's Cup sa zapojila každá druhá škola Slovenska.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená Zdieľať Zdieľať Twitter Facebook Whatsapp E-mail Link na stránku

Do 24. ročníka legendárneho futbalového turnaja pre žiakov prvého stupňa základných škôl McDonald's Cup sa zapojilo 1 010 základných škôl, čo je nový rekord. „Prihlásila sa každá druhá základná škola na Slovensku. Do hry sa zapojilo 12-tisíc chlapcov a dievčat, z čoho máme veľkú radosť,“ teší sa Lucia Poláčeková zo spoločnosti McDonald’s Slovakia

Stretnú sa s Ronaldom

Jednotlivé školy súťažili na školských, obvodných, okresných či krajských kolách. Osem najlepších sa dostalo na celoslovenské finále, aby si zmerali sily o titul Majstra Slovenska na výborne pripravenom trávniku Národného tréningového centre (NTC) SFZ v Poprade sa z víťazstva tešila ZŠ Mlynská zo Senca.

Po záverečnom hvizde hráči skákali po sebe a tešili sa. Niektorí chlapci dokonca od radosti plakali. Triumf na aktuálnom ročníku turnaja je pre Senec najväčším úspechom v histórii. Víťazi dostali cenné trofeje, medaily, množstvo darčekových predmetov, ale najmä hlavnú cenu, ktorou je finančný dar 5 000 eur.

Noví šampióni získavajú tiež vstupenky na kvalifikačný zápas na majstrovstvá Európy 2024 Slovensko – Portugalsko, ktorý sa uskutoční 8. septembra 2023 v Bratislave. Stretnú sa tak s legendárnym Ronaldom.

1.miesto a víťaz - ZŠ Mlynská Senec 3

Finále ukázalo množstvo talentov

Senec za skvelými výsledkami ťahal kapitán, ktorý držal defenzívu a viackrát sa presadil strelecky. „Ďakujem celému tímu. Bola to dlhá cesta ako maratón, no stála za to. Je to môj najväčší úspech. Strašne sa mi tu páči. Škoda, že hrám McDonald’s Cup posledný rok,“ povedal najlepší hráč turnaja Lukáš Kováč.

Vo finálovom zápase proti Vranovu nad Topľou strelil hetrik. „Raz by som chcel hrať za Manchester City, môj obľúbený hráč je Phil Foden. Mojím snom je zisk Ballon d'Or a triumf v Lige majstrov. Verím, že budem súčasťou reprezentácie Slovenska v každej kategórii,“ dodal ambiciózny futbalista Lukáš Kováč, ktorý hráva za Dunajskú Stredu.

2. miesto - ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou

Najlepší na ihrisku

Trofej pre najlepšieho strelca finálového turnaja si odniesol Mateo Pajer z Banskej Bystrice. Strelil sedemnásť gólov. „Hralo sa mi dobre. Veľa gólov som strelil vďaka spoluhráčom, ktorí mi výborne nahrávali. Verím, že raz budem najlepší hráč na svete,“ povedal Mateo Pajer.

Za najlepšieho brankára organizátori vyhlásili Petra Jurošeka z Martina, najlepšou hráčkou bola Lea Máčaiová z Nových Zámkov. Najlepšou strelkyňou veľkého finále sa stala Mia Kubovičová z Trnavy. „Veľmi som si to užila. Bojovať proti chlapcom je ťažké, ale občas ich obohrám. Keď hrám futbal, som šťastná. Pretože som v kolektíve a s kamarátmi. A to je najviac,“ uviedla Mia Kubovičová, autorka piatich gólov.

3. miesto - ZŠ s MŠ Hurbana Martin 2

Prišli ligisti

Na veľké finále do Popradu prišlo viacero aktívnych ligových futbalistov. Účastníkom zapriali veľa strelených gólov a podporovali ich z tribúny. „Sledujem McDonald's Cup, propaguje ho aj patrón turnaja Robo Boženík. Pre deti je super, že sa niečo také organizuje. Je tu výborná úroveň,“ vravel Ivan Krajčírik, brankár MFK Ružomberok.

V hľadisku nechýbal ani futbalista talianskeho Cagliari Adam Griger, či Jakub Jakubka z FC Košice alebo bývalý slovenský futbalový reprezentant Marek Sapara.

Góly pomôžu chorým deťom

Celkovo na 24. ročníku McDonald's Cupu padlo vyše dvanásťtisíc gólov. Každý jeden premenili organizátori na peniaze. Venujú ich tým, ktorí ich potrebujú najviac. „Rozhodli sme sa pre novinku, ktorou podporíme hospitalizované deti. Cez neziskovú organizáciu Ronald McDonald House Charities, ktorá rekonštruuje a revitalizuje nemocnice po celom Slovensku, darujeme za každý gól istú sumu peňazí,“ priblížila Lucia Poláčeková z McDonald´s.

Podpora aj zo zväzu

Aj Slovenský futbalový zväz tento projekt dlhodobo podporuje. „Našou úlohou je aj organizovanie tohto podujatia spolu s McDonaldom, ktorý má už svoj 24. ročník. Tento rok sme zaznamenali rekordné množstvo účastníkov a spolu sa už teraz tešíme na ďalší ročník,“ hovorí bývala futbalová reprezentantka Slovenska Lucia Haršanyová, ktorá po ukončení kariéry pracuje ako koordinátorka ženského futbalu v Slovenskom futbalovom zväze.

A čo by odkázala všetkým dievčatám, ktoré hrajú futbal? „Hlavne sa nebáť toho a mať nejaké predsudky, že ide len o chlapčenský šport. Za mňa je to šport ako ktorýkoľvek iný, je pre všetkých, je krásny a ja mladým futbalistkám len držím palce, aby ich to bavilo, aby vytrvali, a aby to milovali rovnako ako ja,“ dodala.

VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO FINÁLE 24. ROČNÍKA

SKUPINA A

Výsledky:

ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom – ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky 3:6,

ZŠ Spojová 14 Banská Bystrica – ZŠ s MŠ Hurbanova 27 Martin 4:7,

ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica n/V. – ZŠ Spojová 14 Banská Bystrica 4:9,

ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky – ZŠ s MŠ Hurbanova 27 Martin 2:8,

ZŠ s MŠ Hurbanova 27 Martin – ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica n/V. 6:1,

ZŠ Spojová 14 Banská Bystrica – ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky 6:7.

Poradie:

ZŠ s MŠ Hurbanova 27 Martin 21:7 – 9 bodov, ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky 15:17 – 6 bodov, ZŠ Spojová 14 Banská Bystrica – 19:18 3 body, ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom 8:21 – 0 bodov.

SKUPINA B

Výsledky:

ZŠ Rajčianska Mlynská 50,

Senec – ZŠ Lúčna 827 Vranov nad Topľou 5:5,

ZŠ Nám. L. Novomestského 2 Košice – ZŠ s MŠ Nám. Sl. Uč. Tovarišstva 15 Trnava 5:4,

ZŠ Rajčianska Mlynská 50, Senec – ZŠ Nám. L. Novomestského 2 Košice 7:4,

ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou – ZŠ s MŠ Nám. Sl. Uč. Tovarišstva 15 Trnava 10:1,

ZŠ s MŠ Nám. Sl. Uč. Tovarišstva 15 Trnava – ZŠ Rajčianska Mlynská 50, Senec 0:4,

ZŠ Nám. L. Novomestského 2 Košice – ZŠ Lúčna Vranov n/T. 1:6.

Poradie:

ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou 21:7 – 7 bodov, ZŠ Rajčianska Mlynská 50, Senec 16:9 – 7 bodov, Nám. L. Novomestského 2 Košice 10:17 – 3 body, ZŠ s MŠ Nám. Sl. Uč. Tovarišstva 15 Trnava 5:19 – 0 bodov.

O 5. až 8. miesto

ZŠ Spojová 14 Banská Bystrica – ZŠ s MŠ Nám. Sl. Uč. Tovarišstva 15 Trnava 7:4.

Nám. L. Novomestského 2 Košice – ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom 4:4, 2:1 pp.

O 7. miesto

ZŠ s MŠ Nám. Sl. Uč. Tovarišstva 15 Trnava – ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica nad Váhom 7:1.

O 5. miesto

ZŠ Spojová 14 Banská Bystrica – Nám. L. Novomestského 2 Košice 5:4

Semifinále

ZŠ s MŠ Hurbanova 27 Martin – ZŠ Rajčianska Mlynská 50, Senec 3:5.

ZŠ Lúčna 827, Vranov nad Topľou – ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky 5:1

O 3. miesto

ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky – ZŠ s MŠ Hurbanova 27 Martin 2:7.

FINÁLE

ZŠ Lúčna 827, Vranov nad Topľou – ZŠ Rajčianska Mlynská 50, Senec 1:7.

Konečné poradie: