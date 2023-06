Kto nepije s nami, pije proti nám: Ak si k večeri objednáte minerálku, v očiach ostatných ste chorý alebo tehotná

Démonizovanie drog zatieňuje nebezpečnosť alkoholu.

Prečo boj proti drogám doteraz nepriniesol očakávané výsledky? Ako by mala vyzerať účinná prevencia? Aké chyby robí spoločnosť vo vzťahu k problematickým užívateľom návykových látok?

V rozhovore odpovedá SABÍNA BRÉDOVÁ z občianskeho združenia PRIMA, ktoré pracuje s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise.

Sabína Brédová z občianskeho združenia PRIMA. (zdroj: SME / Marko Erd)

Skúsenosť s nejakou drogou v minuloročnom prieskume Závislosti inak, do ktorého sa zapojilo približne 15-tisíc respondentov, priznalo len 18 percent opýtaných. Odzrkadľuje toto percento skutočnosť alebo máte iné poznatky?

Je veľmi ťažké odpovedať na túto otázku keďže neviem viac o vzorke opýtaných, najmä o akú vekovú kategóriu opýtaných ide. V celoeurópskom meradle je Slovensko na popredných priečkach spolu s Chorvátskom, Rumunskom a Bulharskom či Talianskom v užívaní nikotínu medzi mladými ľuďmi do 18 rokov.

Čo sa týka užívania alkoholu, vieme, že na Slovensku je užívanie alkoholu spoločensky veľmi tolerované. Posledné čísla, ktoré máme k dispozícii, ukazujú, že v celoživotnom užívaní alkoholu sme niekde okolo 90 percent, pred nami sú už iba Maďarsko, Česká republika a Dánsko (okolo 95 percent).

S akými návykovými látkami ľudia najčastejšie experimentujú?

Najčastejšie užívanými návykovými látkami v našom prostredí sú nikotín, alkohol a marihuana – presne v tomto poradí.

Aký podiel tých, ktorí skúsili návykovú látku, sa stane ich aktívnymi užívateľmi? Aké sú najčastejšie predpoklady na to, že z jednorazového experimentu sa človek dostane k aktívnemu užívaniu návykových látok?

Človek je súčasťou mnohých systémov, každý z nich ho ovplyvňuje do inej miery. Podľa bio-psycho-socio-spirituálneho modelu rozlišujeme jednotlivé faktory, od rodinného zázemia, priateľov, práce, školy, záujmov, kultúrnych faktorov, spoločenskej normy, temperamentu, telesné zdravie a podobne.

Dôležitým faktorom je aj duševné zdravie daného človeka a ochorenia, akými sú depresia, úzkostné poruchy, paranoje a iné, pred ktorými ľudia utekajú a vyberú si práve návykové látky ako svoj spôsob úniku a „samoliečby“. Ďalej je tu faktor rôznych korelácií medzi užívaním jednej návykovej látky, ktorá bola primárnou, ku ktorej sa často pridruží užívanie inej, sekundárnej látky (alebo aj správania).

Osemdesiat percent opýtaných v prieskume by privítalo zvýšené tresty za výrobu a distribúciu drog. Bolo by to účinné opatrenie v prevencii pred drogovými závislosťami?

Myslím, že odpoveďou je to, že vysoké tresty a boj proti drogám doteraz nepriniesol očakávané výsledky, a teda vieme skonštatovať, že pritvrdiť nestačí. Ako povedal vysoký komisár OSN v marci tohto roku vo Viedni, nastal čas ukončiť vojnu proti drogám a zamerať sa na osvetu, prevenciu a tému stigmatizácie užívateľov drog.

Každoročne zo štatistík vidíme, že trh s drogami sa mení, globalizácia mení spôsoby výroby a distribúcie drog, distribútori, pre ktorých bola Európa nedostupnou, ako napríklad pre Mexiko, sú dnes veľkými hráčmi na trhu s drogami a naopak ópium z Afganistanu ide do úzadia.

Za nejakú formu legalizácie (najmä marihuany) je štvrtina respondentov, ktorí neužívajú návykové látky. Naopak uvoľnenie legislatívy by privítalo až 72 percent užívateľov návykových látok. Pätina z nich by povolila aj ďalšie mäkké drogy. Akú máte na túto tému názor?

Tu je potrebné povedať, že dôležitým krokom pre našu krajinu by bola v prvom rade dekriminalizácia, keďže sme jednou z mála krajín, ktorá má tak vysoké tresty za držbu a pestovanie marihuany.

Legalizáciu (čohokoľvek) si môžu dovoliť v tých krajinách, kde na to spoločnosť dospela, a tam my ešte nie sme. Legalizácia marihuany v európskych krajinách ako Holandsko či Portugalsko nepriniesla zvýšený nárast užívateľov, naopak priniesla oslabenie čierneho trhu s marihuanou, príjem do štátnej pokladnice a destigmatizovala jej užívateľov.

