Najpohodlnejší prístup k liekom na predpis

Veľa z nás často zápasí s tým, že nie je ľahké zohnať všetky lieky, ktoré lekár predpíše. Najmä ťažká situácia vyvstáva pre ľudí, ktorí žijú na dedine alebo v menšom meste, kde nie je zriadená lekáreň.

Rovnako náročné je to pre tých z nás, pre ktorých je komplikované sa do lekárne vôbec dostať. Či už je to spôsobené zlou dopravnou dostupnosťou alebo tým, že nás obmedzuje zdravotný stav.

Je vôbec možné dostať sa k predpísaným liekom jednoduchšou cestou bez toho, aby sme kvôli tomu museli stráviť celý deň na ceste, ktorá je často vyčerpávajúca (časovo, fyzicky a často aj finančne)? Nedajbože, aby sa stalo, že keď v lekárni konečne vystojíte rad, zistíte, že vaše lieky nie sú k dispozícii a musíte po ne inam.

Občianske združenie Medicamentum prišlo s riešením, ktoré má za cieľ zlepšiť dostupnosť liekov pre všetkých pacientov. Medicamentum totiž ako prvá a jediná služba na Slovensku zabezpečuje vyzdvihnutie liekov na predpis v lekárni a ich dovoz až k vám domov. A to úplne zadarmo.

Občianske združenie Medicamentum je nezisková organizácia, ktorá svoje služby poskytuje pacientom bezplatne a bez záväzkov. To znamená, že za dovoz liekov nič neplatíte, iba zaplatíte za lieky rovnako ako v bežnej kamennej lekárni (ale my pre vás navyše hľadáme lieky za najvýhodnejšie ceny v SR) a službu môžete kedykoľvek prestať používať - po lieky si dôjsť do lekárne. Hlavnou myšlienkou občianskeho združenia Medicamentum totiž nie je niekoho do niečoho nútiť, ale rešpektovať a pomáhať.

Pre koho je služba určená?

Je jedno, koľko liekov beriete alebo ako často. Medicamentum najviac pomáha chronicky chorým ľuďom, ktorí lieky užívajú pravidelne, a tým ľuďom, pre ktorých je ťažké dôjsť si po lieky do lekárne, pretože ich obmedzuje zdravotný stav, lekáreň je ťažko dostupná alebo sa stretávajú s tým, že nie všetky lieky sú v lekárni dostupné.

Službu využívajú pacienti trpiaci napríklad roztrúsenou sklerózou (skleróza multiplex), vysokým tlakom, cukrovkou, kŕčovými žilami (tzv. varixy), ľudia s astmou aj pacienti s neurologickými ťažkosťami a zhoršenou mobilitou. Najnovšie došlo tiež k nadviazaniu oficiálnej spolupráce so Slovenským zväzom zdravotne postihnutých.

Dovoz liekov alebo napríklad aj zdravotných pomôcok využívajú aj ľudia, ktorí obstarávajú lieky pre svojich príbuzných. Vďaka tomu ušetria veľa času obchádzaním lekární a čakaním v rade. Predpísané lieky totiž rovno prídu na adresu chorého, prípadne na ktorúkoľvek inú adresu, ktorú si zvolíte.

Služba si rýchlo našla svoje miesto aj medzi starostami obcí, ktorí sa tak snažia sprístupniť lieky svojim občanom. Ide napríklad o obce Hronovce, Ďurďoš alebo Opoj v okrese Trnava. Tamojší starostovia tak s občianskym združením spolupracujú a ich občania sa môžu radovať z bezplatného dovozu liekov na predpis až domov, čo je vítaná služba pre všetkých, pre ktorých je lekáreň príliš ďaleko od ich bydliska alebo je zle dopravne dostupná (nemajú k dispozícii vlastný automobil, vlakové a autobusové spoje nie sú spoľahlivé alebo úplne chýbajú).

Lieky na predpis a k tomu mnoho výhod

Najväčšia výhoda je bezpochyby to, že po svoje lieky nemusia pacienti nikam chodiť. Služba totiž zadarmo zaistí ich vyzdvihnutie v lekárni a doručenie domov. Občianske združenie Medicamentum má navyše zmluvu s dopravcom, ktorá zaisťuje doručenie až k domovým dverám. To je, samozrejme, veľké plus pre všetkých so zníženou mobilitou a pre tých, ktorí nie sú zo zdravotných dôvodov schopní nosiť väčšie balíky (napríklad pokiaľ potrebujete inkontinenčné pomôcky, môže sa výsledná váha balíčka znateľne navýšiť).

Skvelou správou je tiež to, že ak máte záujem aj o dovoz voľnopredajných liekov, vitamínov alebo zdravotníckych pomôcok, môže vám Medicamentum zaistiť ich vyzdvihnutie a zaslanie domov. Do lekárne po ne teda nemusíte.

Ceny voľnopredajných liekov sú rovnaké ako v kamenných lekárňach, ale často aj nižšie vďaka spolupráci s partnerskou lekárňou. Takže okrem toho, že máte dopravu úplne zadarmo, ušetríte aj na samotných liekoch. A to je v čase neustáleho zdražovania veľký prínos.

Vo výsledku to znamená, že pri prevzatí zásielky zaplatíte skutočne len doplatok za lieky, ako ste zvyknutí. Nič iné neplatíte. Len je to pohodlnejšie a vo výsledku aj lacnejšie. Platbu môžete vykonať v hotovosti alebo kartou - dopravca vám vždy dá na výber, rovnako tak, ako ste zvyknutí v ktoromkoľvek obchode alebo lekárni.

Ako začať službu využívať?

Registrácia je jednoduchá a bez akýchkoľvek záväzkov. To znamená, že ak si lieky budete chcieť vyzdvihnúť niekedy sami v bežnej lekárni, môžete tak urobiť bez akýchkoľvek problémov.

Pre samotnú registráciu máte dve možnosti – môžete zavolať na bezplatnú linku 0800 609 609 a registráciu vybaviť telefonicky, alebo navštívte stránky www.medicamentum.sk a vyplňte registračný formulár. Je to jednoduché, rýchle aj bezpečné.

Po dokončení registrácie vám zavoláme, aby sme si overili vaše údaje – ide predsa len o lieky, a tak chceme mať úplnú istotu. Zároveň vám zodpovieme všetky vaše otázky.

Ak si s registráciou neviete rady alebo nemáte prístup na internet, pokojne požiadajte o pomoc svojich blízkych. Určite vám radi pomôžu alebo urobia registráciu za vás.

A čo bude ďalej? Keď vám predpíše lekár vaše lieky, spojí sa s vami lekárnik a dohodne termín doručenia, ktorý vám bude vyhovovať. Ak budete mať záujem aj o voľnopredajné lieky alebo zdravotnicke pomôcky, môžete mu to jednoducho oznámiť a tento vyštudovaný farmaceut sa o všetko postará. Súčasťou zásielky sú aj vytlačené informácie s názvami liekov a predpísaným dávkovaním. Potom už nasleduje doručenie liekov na vašu adresu. A nemusíte sa báť - nikto nespozná, aké lieky v balíčku sú a nedozvie sa tak ani povahu vašej choroby. Súkromie ide ruka v ruke so starostlivosťou o vaše zdravie.

Nechajte si aj vy svoje lieky posielať až domov. Uvidíte, že táto cesta k zdraviu je oveľa pohodlnejšia.

