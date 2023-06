Riešte liečbu sivého zákalu včas!

Máte viac ako šesťdesiat rokov a máte pocit, že horšie vidíte? Potom je možné, že vás trápi sivý zákal.

Na otázky pacientov o sivom zákale odpovedá MUDr. Peter Mojžíš, Ph.D., FEBO, zastupujúci primár Očného centra Sokolík v Trenčíne, ktoré sa na liečbu a operácie sivého zákalu špecializuje.

Čo je to sivý zákal a podľa čoho pacient spozná, že ho má?

Sivý zákal je stav, pri ktorom dochádza k zníženiu priehľadnosti ľudskej šošovky, a to najčastejšie v dôsledku starnutia. Väčšinou sa objavuje vo veku 60 až 75 rokov a príznakom je zahmlené, zhoršené a skreslené videnie do blízka i do diaľky, a tiež citlivosť na svetlo. Sivý zákal nie je možné odstrániť inak ako operáciou a neexistuje iný spôsob jeho liečby.

Ako prebieha operácia sivého zákalu?

Ide o úplne bezpečný, bezbolestný a rýchly chirurgický zákrok, ktorého nie je potrebné sa obávať. Počas operácie sa ľudská očná šošovka nahrádza umelou šošovkou. Operácia trvá asi 15 minút a vykonáva sa miestnym znecitlivením. Oko je do druhého dňa zakryté náplasťou a po jej zložení už pacient okom vidí. V Očnom centre Sokolík v Trenčíne je operácia sivého zákalu hradená všetkými zdravotnými poisťovňami.

Kedy je najvhodnejší čas na podstúpenie operácie?

Pacient by operáciu nemal zbytočne odkladať a mal by ju podstúpiť vo chvíli, keď ho sivý zákal obmedzuje v bežnom živote. V súčasnej dobe sa neodporúča nechať sivý zákal tzv. dozrieť, lebo u „staršieho“ zákalu býva očná šošovka viac postihnutá, je tvrdšia a horšie sa odstraňuje. Operácia potom je náročnejšia a môže priniesť viac rizík.

Môžem si vybrať z rôzne kvalitných vnútroočných šošoviek?

Pacient má buď na výber monofokálne šošovky, ktoré mu po operácii zlepšia videnie na jednu vzdialenosť podľa jeho voľby, alebo si môže zvoliť multifokálne vnútroočné šošovky, vďaka ktorým uvidí kvalitne do blízka i do diaľky a úplne sa tak zbaví závislosti od okuliarov. Vnútroočná šošovka zostáva v oku po celý život, už sa nevymieňa, preto má pacient jedinečnú možnosť výberu, ako sa bude po operácii pozerať na svet.

Prečo prísť na operáciu k vám do Očného centra Sokolík?

V Očnom centre Sokolík sme úspešne uskutočnili už viac ako 15 000 vnútroočných operácií, čo svedčí o obrovskej dôvere pacientov. Teší ma, že sú medzi nimi i naši príbuzní a známi. Najväčšia odmena za našu prácu je spokojný pacient, ktorý nás odporučí ďalej svojim blízkym, priateľom, a tí opäť ďalej a ďalej. Je to zásluha celého kolektívu.

Pomocou OCT vyšetrenia špecializovaný lekár dokáže včas zachytiť ďalšie závažné očné ochorenia, ako je makulárna degenerácia, zelený zákal, nádorové ochorenie oka alebo opuch na sietnici u pacientov s cukrovkou. Presným meraním je možné sledovať i následný vývoj ochorenia a účinnosť zavedenej terapie.