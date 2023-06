Liga zamestnancov, to sú zážitky, ktoré nikde inde nezískate

Určite ste už boli na nejakom teambuildingu, kde sa vám buď páčilo alebo veľmi nie. Záleží to od viacerých faktorov, ktoré musia do seba zapadnúť.

Čo tak zahrať si v rámci upevňovania firemného kolektívu futbal, zažiť množstvo zábavy a ešte sa aj zapojiť do súťaže o zájazd na zápas špičkovej európskej ligy?

Toto všetko v sebe spája MY Liga zamestnancov. Stále máte možnosť prihlásiť sa a zahrať si na niektorom z turnajov v regiónoch. Ich víťazi postúpia do celoslovenského finále. Ide o sériu turnajov pre tímy z firiem z celého Slovenska, okrem hodnotných cien je v hre aj upevnenie kolektívu a zážitky, o ktorých sa bude ešte dlho rozprávať pri rôznych druhoch nápojov.

Tento rok sa rozbehol už štvrtý ročník futbalovej Ligy zamestnancov, nič ste však nezmeškali. Ešte máte možnosť prihlásiť sa so svojím tímom z práce a zažiť niečo, čo na bežnom teambuildingu určite nezažijete. Môžete byť v kontakte s ľuďmi z iných firiem, možno získate nové priateľstvá či dokonca obchodné kontakty. Futbalové zápasy majú v sebe ozajstnú iskru, v hre sú hodnotné ceny, ale aj túžba zdolať súpera v duchu fair play.

Víťaz celoštátneho finále si bude môcť vybrať zájazd na futbalové stretnutie zo španielskej, anglickej, talianskej alebo nemeckej ligy. Pre mnohých je to splnený sen. Ani ďalšie ceny nie sú len do počtu – relaxačný pobyt vo wellness rezorte alebo kačacie hody môžu byť tiež motiváciou prihlásiť sa a zabojovať.

Nie je to ale len o cenách. Deň na čerstvom vzduchu spojený s aktívnym pohybom, súťažením v neopakovateľnom prostredí niektorého z vidieckych futbalových štadiónov, k tomu množstvo emócií a zážitkov. Ak hrávate v práci futbal, spracujte svojho šéfa, prípadne ho zoberte so sebou, a poďte si zahrať. Minulý rok sa podarilo v konkurencii viac ako 80 firiem z celého Slovenska zvíťaziť tímu spoločnosti Technov. Jeho hráči si vybrali zájazd na futbal do Nemecka. Išlo o zápas Bundesligy medzi Lipskom a Frankfurtom, na ktorom vytváralo atmosféru 48-tisíc divákov.

Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete na www.ligazamestnancov.sk a na e-mailovej adrese andrea.papsova@petitpress.sk.