Leto plné horských zážitkov pre malých aj veľkých - BACHLEDKA Ski & Sun

Obľúbené horské stredisko BACHLEDKA Ski & Sun na hranici Pieninského a Tatranského národného parku prišlo za posledné obdobie s viacerými novinkami.

Návštevníci Ždiaru a Spišskej Magury sa môžu tešiť na leto plné zážitkov, živej hudby, tradičných remesiel, najkrajších panoramatických výhľadov na masív Belianskych Tatier, výlety lanovkou, či zaujímavé podujatia a atrakcie pre celú rodinu.

Najväčšou a najčerstvejšou novinou sú nabíjacie stanice na elektrické bicykle. Rozmiestnili sme v blízkom okolí 10 nabíjacích staníc, ktoré môžu všetci využívať bezplatne. Medzi ďalšou novinou patrí nový prístupový chodník, ktorý umožňuje návštevníkom prístup k stredisku bez toho, aby museli prechádzať po cestách. Chodník zlepšuje bezpečnosť a pohodlie návštevníkov, ktorí teraz môžu bez obáv prechádzať aj bezbariérovo. Novinkou sú solárne panely, ktoré pomáhajú znižovať jeho závislosť na fosílnych palivách. Týmto spôsobom Bachledka prispieva k ochrane životného prostredia a zároveň znižuje svoje náklady na energiu.

Bachledka

Rodiny s deťmi sa môžu tešiť na veľkolepé prírodné zábavno-edukačné ihrisko obklopené lesom - Kráľovstvo lesa Bachledka. Ihrisko na rozlohe necelých 5000m2 s vyše 26 edukačnými a zábavnými atrakciami poteší nie jedno dieťa. Megatrampolína, Pevnosť rytierov, bludisko a ďalšie atrakcie, ktoré si môžu vyskúšať dokonca aj rodičia. Počas celého leta sa môžu návštevníci Kráľovstva tešiť na animačný program, či zábavu s maskotmi.

Kráľovstvo lesa Bachledka

Čo by bola návšteva Bachledky bez prechádzky Chodníkom korunami stromov? Tá je samozrejmosť, na ktorú sa tešia všetci návštevníci. Prechádzka vo výške až 24 metrov nad zemou zakončená 32 metrov vysokou vyhliadkovou vežou, adrenalínovou sieťou a 67 metrov dlhým suchým toboganom je veľkým lákadlom pre mnohých. Obľúbenou atrakciou sú aj naďalej nezabudnuteľné sokoliarske vystúpenia, na ktoré sa môžete tešiť od pondelka do piatku v blízkosti Chodníka.

Sokoliari

Leto v horskom stredisku Bachledka Ski & Sun bude nielen v znamení obľúbeného Chodníka korunami stromov, ale aj výletov lanovkou, turistikou, zážitkami na elektro bicykloch a to všetko za jedinečnými panoramatickými výhľadmi na masív Belianskych Tatier, Tri koruny a výhľadmi do okolitých dolín značených cyklotrás až do 130 km, priamo v Bachledke ponúkame požičovňu e-bikov.

Chodník korunami stromov

Ubytovanie priamo v Bachledke ponúka niekoľko alternatív. Dizajnové apartmány Panorama s vírivkou sú umiestnené priamo pri Chodníku korunami stromov. Apartmány Bachledka, sú ideálnym oddychom pre rodiny. Nachádzajú sa v blízkosti nástupnej stanici na lanovku. Ak chcete spojiť relax, prírodu a chutné jedlo, tak pre vás máme Penzión SKI Jezersko, ktoré ponúka všetko v jednom.

Milovníkov adrenalínu poteší najdlhšia bobová dráha v Tatrách, ktorá ponúka 1200m dlhú trasu, 15 zákrut a rýchlosť až 40 km/h.

Bobová dráha

Zábavu, relax a zážitky tu nájdu rodiny s deťmi, turisti, ale aj seniori. Stredisko je bezbariérové a plne vybavené pre pobyt s deťmi a kočiarmi. Okrem krásnych spomienok zaručuje aj komfort, ktorý sa začína 10-miestnou kabínovou lanovkou, ktorá vás vyvezie do centra služieb a atrakcií, na hrebeň Spišskej Magury.

Zázemie pre návštevníkov ponúka dizajnová budova reštaurácie PANORAMA v babyfriendly štandarde s veľkou slnečnou terasou, s vnútorným detským kútikom, kaviarňou, suvenírovým obchodom s lokálnymi produktmi a priestorom pre ohrev detských fliaš a prebaľovanie. V reštaurácii, s unikátnymi výhľadmi i architektúrou schovanou pod zelenou strechou je možné ochutnať nielen tradičnú kuchyňu, ale aj úžasné domáce cestoviny, chutné polievky, čerstvé šaláty, či koláč a lokálne pivo.

Reštaurácia Panorama

Zažite nevšedný zážitok na veľkolepých Goralských folklórnych slávnostiach v Bachledke. Čaká Vás jedinečná atmosféra Tatranského a Pieninského národného parku, ktorá dodáva tomuto výnimočnému podujatiu neopakovateľnú atmosféru a charakter. Nenechajte si ujsť čarovný rodinný výlet na Chodník korunami stromov v kombinácií s nevšedným kultúrnym zážitkom pre malých aj veľkých.

V Bachledke sa na letnú sezónu chystá niekoľko noviniek, ktoré Vám zabezpečia ešte viac zážitkov a pohodlia. Aktuality je možné sledovať na webstránke www.bachledka.sk, alebo na sociálnych sieťach FB, IG či TikTok Bachledky.