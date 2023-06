Na zastavenie migrácie vidiečanov do miest je dôležitá jednotnosť a pokora

Trend nárastu podielu mestského obyvateľstva na úkor vidieckeho má globálny rozmer.

V dôsledku stále veľkých rozdielov medzi slovenskými regiónmi sa stáva situácia pre niektoré oblasti takmer neperspektívna. Ani po rokoch sa Slovensku nedarí napriek využitiu financií z Európskej únie vyrovnať rozdiely medzi našimi regiónmi.

Peter Fiabáne – primátor mesta Žilina, Tomáš Merašický – podpredseda KDH, poslanec mesta Partizánske, Jozef Mičo – podnikateľ v cestovnom ruchu prijali pozvanie do diskusie, kde sa zaoberali otázkami, či je odstraňovanie slabých stránok regiónov efektívne, v ktorých oblastiach by mali samosprávne jednotky zlepšiť podmienky pre obyvateľov a čo by mohlo ľudí udržať v regiónoch, aby sa nerozhodli vysťahovať za prácou či lepšími podmienkami pre život.

Nemal by sa viac zapájať štát?

Štát stále nemá stratégiu na rozvoj cestovného ruchu. „Som človek, ktorý má rád menej štátu a viac kompetencií smerom dole. Ocenil by som z pohľadu primátora aj občana, aby kompetencie boli najmä na úrovni samosprávy, mesta a obce. Štát by mal zadefinovať základné rámce, kam by sa mal rozvoj regiónov uberať. Následne by mal k tomu vytvoriť aj adekvátne finančné nástroje. Na úrovni krajských miest sa bavíme veľmi intenzívne o správnom členení Slovenska, o financovaní samospráv. Sú to obrovské témy, kde sme zaspali dobu oproti iným krajinám,“ vysvetlil Peter Fiabáne.

Ekonomika nepustí. „Súvisí to so samotným rozvojom a riadením vecí verejných území,“ dodal.

Tomáš Merašický súhlasil s názorom Petra Fiabáneho. „Štát nielenže nemá stratégiu, ale už nemá ani potrebné financie takúto stratégiu financovať. To je alarmujúce zistenie, pretože, síce sa o tom príliš na Slovensku nehovorí, ale verejné financie sú v značnom rozvrate.

Slovensku hrozia, možno už na budúci rok, rôzne krízové mechanizmy. Možno bude musieť zasiahnuť do rozpočtu a opatrení aj Európska únia.

Najzarážajúcejšie je, že ako sa počas politického chaosu posledné tri roky rozhadzovalo peniazmi a populistickými opatreniami, doplatili na to práve samosprávy, ktoré prišli v tomto kalendárnom roku o viac ako pol miliardy eur vo svojich rozpočtoch,“ zhrnul Merašický.

Samosprávy dokázali nahradiť štát

Podľa Merašického, napriek tomu, že im štát pridával nové a nové povinnosti, vždy sa ukázalo, že práve samosprávy sa dokázali postarať o občana lepšie, než sa dokázal postarať štát.

„Bola to napríklad pandémia covidu. Samosprávy dokázali zabezpečiť povinnosti, ktoré im vyplývali aj nad rámec kompetencií. Druhý príklad uvediem, keď pred viac ako rokom u našich susedov vypukol vojenský konflikt, opäť to boli samosprávy, ktoré dokázali vo svojej vlastnej réžii vykonať také opatrenia, kde v priebehu hodín a minút dokázali prijať vysídlencov,“ dodal.

Je presvedčený o tom, že práve samosprávy potrebujú zreformovať spôsob svojho financovania a fungovania. „Máme tu tisícky samospráv,“ povedal.

Jozef Mičo zhrnul, že rozvoj samosprávy a cestovný ruch sú prepojené nádoby. „Bez dobre fungujúceho ruchu sa neodrazíme. Sme nádherná krajina, nevieme si to mnohokrát uvedomiť a ani zďaleka nevyužívame potenciál tak, ako by sme mali. Tak isto nie sú ani eurofondové veci využívané tak, ako by sa mali. Zo strany štátu tu chýba koncepcia rozvoja cestovného ruchu v jednotlivých organizáciách, potom nedostatočne využívame veci, ktoré by sme využívať mohli. Je tam veľa aspektov, prečo to tak nie je. Byrokracia je strašná mašinéria,“ povedal.

Slabé stránky regiónov

Mali by sa odstraňovať slabé stránky regiónov. Viktor Nižňanský, bývalý splnomocnenec decentralizácie štátu publikoval článok v roku 2020 v denníku SME. Regionálna politika by sa mala podľa neho orientovať najmä na nárast konkurencieschopnosti regiónov. Cestou by mohli byť napríklad atraktívne odvetvia, inovácie, či vytváranie podmienok pre zotrvanie kvalifikovanej pracovnej sily. Merašický spomenul, že aktuálne je na stole návrh z dielne Nižňanského o zmene financovania samospráv a k územno-právnemu členeniu.

"Tvrdím, že najbližšie obdobie bude práve o tomto. Práve covid a krízy ukázali v plnej nahote nepripravenosť Slovenska zvládať krízy. Covidová kríza ukázala, aké hlboké nedostatky si nesieme,“ povedal.

Nemali by sme sa podľa neho báť odovzdať dôveru územiu. „Dnes je množstvo primátorov a starostov, ktorí vedia robiť, no nemajú z čoho financovať aktivity, či pripraviť stratégiu. Každý rozvoj je o partnerstve, bez toho to nepôjde,“ zhrnul.

Bez inovácií podľa jeho slov zostaneme stáť tam, kde sme dnes. „Na začiatku by mali byť základné štrukturálne zmeny,“ dodal Merašický.

Každý región má svoje špecifiká. „Štát sa na ne musí pozerať rovnakým metrom. Nemôže dochádzať k takým deformáciách, aké sme videli v posledných rokoch. Bolo to amatérske vládnutie,“ zhrnul.

Spomenul aj reformu zdravotníctva, rušenie oddelení, ktoré sú zazmluvnené poisťovňami. „Takto by som mohol pokračovať. Vrátim sa aj k súdnej mape. Rušili sme okresné súdy na základe toho, ktoré mesto malo akého poslanca v národnej rade. Veľmi to poškodilo samosprávy,“ povedal.

Dôležitosť cestovného ruchu

Mičo zhrnul, že v našej krajine cestovný ruch ľudí spája. „Cestovný ruch je o my, neexistuje tu len ja,“ dodal.

Autenticita regiónov je podľa neho dôležitá. „Každý sme niečím výnimočný. V regiónoch je cítiť, kde sa chce robiť a kde nie,“ vysvetlil. Keď chcú dvaja robiť to isté, nikdy to podľa neho nie je to isté. Podľa Fiabáneho je to však často najmä o lídroch, ktorí prevezmú zodpovednosť. „Niekedy je to samospráva, niekedy nie. Pomenujme obraz Slovenska pravdivo. Prečo nevyužívame potenciál?“ spýtal sa. Aj na Slovensku však podľa neho vidieť úspešné projekty.

„Dnes je veľký problém presvedčiť časť starostov, aby sa zapájali, pretože je v systéme málo financií. Boríme sa s problémom refinancovať niektoré projekty. Poľský partner má však zaplatený tím ľudí, ktorý sa tejto problematike venuje. Je to potom vidieť,“ povedal Fiabáne. V Poľsku alebo v Česku je podľa jeho slov úplne niekde inde. Nevidíme podľa neho príležitosť cestovného ruchu tam, kde naozaj je. „S týmto treba u nás začať pracovať a rozprávať o tom,“ dodal. Merašický súhlasil s tým, že rozvoj Česka je niekde inde. „Pozrime sa na spôsob financovania. Je tam zavedený daňový mix. Na Slovensku máme diametrálne inú situáciu,“ vysvetlil. Ľudia tu podľa neho môžu primátorovi nadávať, že majú pokazené diaľnice, primátor to však nemá ako vyriešiť. V Česku si však samosprávy vedia poradiť práve vďaka financiám, ktoré majú k dispozícii.

Spájanie je dôležité

Podľa Fiabáneho treba riešiť aj to, že mnoho ľudí nevidí pridanú hodnotu v spájaní sa. „Niekedy sme schopní si podkopávať nohy,“ dodal.

Podľa Miča je najväčší problém v riadení štátu. „Najmä je to infraštruktúra. Poliaci pritiahli diaľnice a my nevieme spraviť infraštruktúru. Nebudú čakať hodinu v Čadci na semaforoch. Bez tohto sa nepohneme. Štát nepredáva našu krajinu tak, ako by mal.

Na prvom mieste viním štát, mal by pripraviť podmienky pre podnikateľov aj samosprávy, aby sme dobre rozvíjali regióny. Bez diaľnic sa nepohneme ďalej,“ povedal Mičo. Merašický spomenul veľké rezervy v prerozdelení kompetencií miest, obcí a samosprávnych krajov.

„Reforma sa musí dotýkať fungovania obcí a miest. Máme množstvo maličkých obcí, ktoré majú starostu na plný úväzok. Navrhujeme, aby vznikli regionálne municipality, ktoré by združovali viaceré obce. Tie by si samé spravovali svoje kompetencie. Samosprávne kraje musia byť pri realizácii takýchto krokov posilnené, nemôžu byť iba správcami školských zariadení a donormi autobusových spoločností. Majú obrovský potenciál, aby prevzali ďalšie kompetencie od štátu,“ povedal. Fiabáne vysvetlil, že je dôležité zachovanie kontinuity. Vládnuť by podľa neho mali odborníci a nie politici.

„Musíme si jasne povedať, akú chceme mať krajinu a aké sú jej priority,“ povedal. Dôležité je delegovať časti kompetencií do území, ktoré to vedia zvládnuť. „Aby mali starostovia a primátori potrebné zdroje,“ dodal Fiabáne.

Merašický zachytil signál od Združenia miest a obcí Slovenska, že chcú byť pri každom posudzovaní zákonov týkajúcich sa samospráv a taktiež mať právo veta. Fiabáne spomenul, že samosprávy nepotrebujú právo veta, ale skôr, aby mohli povedať pravdu. Pri poukazovaní na problémy podľa neho samospráva často nebola akceptovaná. „Netreba vetovať, stačí sa navzájom počúvať a vyprodukovať to, čo je dobré pre rozvoj krajiny.

Mičo súhlasil, že slabé a silné stránky regiónov poz-najú najmä samosprávy. „Doplním, že preniesť kompetencie bez finančných prostriedkov sa nedá utiahnuť. Primátori nemôžu markantne dvíhať dane. Bez seriózneho auditu a prenesenia finančných prostriedkov to nepôjde,“ povedal.

ZMOS musí podľa Fiabáneho nájsť odvahu, pretože nie každý starosta sa bude chcieť vzdať moci. „ZMOS bude musieť nájsť odvahu a povedať 2500 starostom, že územie nebude fungovať, nie sú na to peniaze, ak sa dediny nespoja,“ povedal. Podľa Merašického by sme sa mali držať súčasného územného členenia.

„Nie som si istý, či treba za každú cenu naprávať krivdy, ktoré sa stali v minulosti. Čaká nás veľa práce. V obciach sa nebudú chcieť starostovia dobrovoľne vzdať stoličiek. Budeme s tým bojovať, musí však na tom byť celospoločenská zhoda, najmä politických strán,“ povedal.

Podľa Fiabáneho je dôležité udržať ľudí v regiónoch. V mnohých mestách klesajú počty obyvateľov v tisíckach. Väčšina ľudí migruje do miest. Vidiek by mal byť schopný pokryť rekreáciu.

„S tým súvisí bytová politika, kultúrny život, dobrá a ekologická doprava či životné prostredie. Ak toto všetko dáte do dobrého fungujúceho plánu, ľudia pochopia, že zostať v meste má zmysel. Samospráva musí byť schopná to vytvoriť, na to však potrebuje podporu štátu. Pozeráme do budúcnosti, aby sme dokázali udržať mladých,“ vysvetlil Fiabáne. Každý región sa na to podľa neho pozerá inak.

erašický povedal, že kde je cesta, tam je život. Podľa neho by Slovensko malo dobudovať kvalitnú cestnú infraštruktúru. „Nebudeme sa musieť báť, že budú mladí utekať,“ povedal.

Problémom sú cesty aj zdravotníctvo

Okrem ciest je podľa neho problém aj kvalitná zdravotná starostlivosť či školstvo. „Sú to ďalšie dva hnacie motory, ktoré nahlodávajú myseľ mladých ľudí, aby začali uvažovať nad tým, že sa odsťahujú do väčšieho mesta či zahraničia,“ dodal. „Ak dáme ľuďom kvalitné vzdelanie a možnosť zamestnať sa na trhu práce, mladí ľudia nebudú utekať,“ zhrnul Merašický.

Z pohľadu cestovného ruchu je na tom Slovensko podľa Miča veľmi zle. Cestovný ruch dáva šancu zamestnať sa aj ľuďom so základným vzdelaním. Podľa neho nedokážeme konkurovať zahraničným štátom. „Nedá sa porovnať konečný výsledok, keď na jeho vytvorenie nemáme podmienky,“ dodal Mičo.

Fiabáne opäť spomenul politickú situáciu. Veľmi sme podľa neho zlyhali v tom, že sme neboli jednotní. „Musíme sa zmeniť kultúrne v tom, ako riešiť spory. Dohodnúť sa a držať líniu,“ povedal.

Podľa Merašického má Slovensko veľké problémy v mnohých oblastiach. Apeloval na ľudí s tým, že je dôležité to, čo si vyberú v nasledujúcich voľbách. Mičo na záver zdôraznil dôležitosť kompromisov a pokory.