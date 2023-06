Preslávili nás na striebornom plátne: Slovenské hrady a zámky vyhľadávali svetoví filmári

Naše pamiatky sa mihli vo viacerých filmoch a rozprávkach.

Nielen zahraniční, ale aj naši filmoví tvorcovia často pri výbere prostredia pre svoje diela obrátia oči na slovenské hrady.

Sú čarovné, pôvabné, rovnako dobre sa na nich dá vytvoriť ilúzia nežnej rozprávky, ale aj nervy drásajúceho hororu.

Nádvoria, temné podzemie, studne, hradby, komnaty s krásnym výhľadom, stajne, schodištia dvíhajúce sa až do neba, tajomné veže – to všetko niektoré ponúkajú ako na dlani a v hľadáčiku filmových produkcií zakotvia ako jediný favorit.

Čo má Queen spoločné s Oravským hradom

Máme medzi nimi niekoľko filmových hviezd. Hádam najčastejšie sa v súvislosti s filmami spomína hrad týčiaci sa nad riekou Orava. Nakrúcali tu Adama Šangalu, Kráľa Drozdiu bradu, Sokoliara Tomáša, druhé pokračovanie Dračieho srdca i Lásku na vlásku. Hrad si vyhliadla aj taliansko-nemecká produkcia rozprávky Princezná a žobrák a drámy Cárov emisár.

No najviac v pamäti Slovákov asi rezonuje informácia o kultovom čiernobielom filme Upír Nosferatu. Nakrútil ho v roku 1922 nemecký režisér Friedrich Wilhelm Murnau, ktorý na Oravský hrad preniesol príbeh z legendárnej Transylvánie v hlavnej úlohe s Maxom Schreckom a položil tak jeden zo základných kameňov hororu. Útržky filmu, ako uvádza ČSFD, môžeme vidieť aj vo videoklipe Under Pressure od Queen. Známa skupina rada zostrihávala nemé filmy do svojich klipov.

Dračie srdce. Jeho „dvojka“ sa nakrúcala na Oravskom hrade. (zdroj: Foto: archív Slovakiatravel)

Film odborníci považujú za skvost svetovej kinematografie. Pritom málo chýbalo a bol by zničený. Originál a kópie totiž po súdnom spore autora filmu, na sfilmovanie knižného príbehu nedostal práva, s vdovou po autorovi knižnej predlohy Bramovi Stokerovi, nariadili zničiť. No viaceré kópie už boli rozdistribuované po celom svete, zachoval sa preto i pre nové generácie filmových fanúšikov.

Mimochodom, vo filme – v jeho závere - sa mihne aj Starhrad, ktorého zrúcaninu môžeme obdivovať cestou popod Strečno. Vieme tak porovnať akou skazou prešla táto dominanta za sto rokov.

Ako uvádza oficiálna stránka Oravského múzea, upír sa na Oravský hrad vrátil začiatkom roku 2019. Spoločnosť Fulleye.net tu pripravila 3D film NosveratuVr, ktorý je voľne inšpirovaný slávnym čiernobielym nemým filmom z roku 1922 a po približne sto rokoch umožňuje divákom prežiť legendárny príbeh z inej perspektívy.