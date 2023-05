Zabudnite na Brač či Hvar: Spoznajte krásu menej známych chorvátskych ostrovov

Chorvátsko má 1244 ostrovov, z toho len necelých päťdesiat obývaných.

Pre Slovákov sú notoricky známe najmä Krk, Brač, Hvar či Korčula. Vedeli ste však, že krajina turistom ponúka malebné zákutia aj na menej známych ostrovoch? Predstavujeme päť z nich.

Ostrov Vir

Ostrov Vir. (zdroj: Miriam Kelečić)

Ostrov Vir leží v severnej časti súostrovia Zadar. Je to malý ostrov s rozlohou 22,5 kilometra štvorcového a má 4500 obyvateľov. S pevninou ho dnes spája most, takže nie je závislý na lodnej doprave. Jeho výhodou je dostupnosť, z Bratislavy sa sem možno dostať autom už za sedem hodín, od letiska v Zadare je vzdialený približne 30 kilometrov.

Na Vire je 35 pláží, k najob-ľúbenejším patria Miljkovica a Donja Prezida a ako o najkrajšej sa hovorí o pláži v zátoke Duboka draga. Veľká časť ostrova je pokrytá olivovníkmi, figovníkmi a borovicovými lesmi.

Spojenie s pevninou robí z Viru skvelý východiskový bod na výlety do okolia, napríklad do mesta Nin či do Zadaru. Ostrov obklopujú aj prírodné parky Telašćica, Kornati, Paklenica, Krka a Plitvické jazerá.