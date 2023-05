Ľuďom, s ktorými pracujem, verím

V minulých dňoch došlo na pozícii obchodného riaditeľa Divízie MY novín vydavateľstva Petit Press k zmene.

Po viac ako dvadsiatich rokoch práce na rôznych postoch v Nitrianskych novinách, a tiež v divízii odišiel z tejto pracovnej pozície Štefan Korman.

Vedenie spoločnosti mu ďakuje za dlhoročnú prácu na desiatkach projektov, ktoré vydavateľstvo posunuli k udržaniu stability vo vydavateľskom priestore a hospodárskej nezávislosti. Novou obchodnou riaditeľkou sa stala Andrea Papšová.

S akými pocitmi ste prijali tieto nové poverenia?

S veľkou pokorou a rešpektom, pretože som bola roky zástupkyňou obchodného riaditeľa Števa Kormana a viem, že organizovať prácu obchodníkov v regiónoch v celom zábere ich činnosti je náročná a zároveň zodpovedná úloha. Vyžaduje si nepretržité a vysoké nasadenie, denný kontakt s regiónmi a riešenie množstva praktických tém. Dôveru, ktorú som získala, si vážim a budem s ňou nakladať tak, aby som naplnila očakávania najvyššieho manažmentu vydavateľstva.

Čo pre vás znamenajú regionálne noviny?

Vo vydavateľstve som už osemnásť rokov. Do regionálnej redakcie na Kysuciach som nastúpila prakticky ihneď po absolvovaní vysokej školy. Za ten čas som sa vypracovala až na túto pozíciu, za čo chcem poďakovať aj vydavateľstvu, že vytvára zamestnancom priestor na kariérny postup. Mám rada vôňu novín, veď do Petit Pressu som prišla v čase, keď nebol ešte žiadny digitál, ten sa rozvíjal postupne. Regionálne noviny v printovej podobe majú stále svoje miesto

v portfóliu vydavateľskej činnosti na Slovensku, no aj prostredie trhu s reklamou už vytvorilo nové možnosti pokrytia. Po mojom nástupe na pozíciu obchodnej riaditeľky to musím vnímať tak, že budeme musieť v regiónoch rozvíjať hlavne online produkty.

Zmena na takejto významnej pracovnej pozícii sa vždy spája s novými plánmi či pohľadmi na riadenie a spôsob práce a motivácie ľudí. Na akých pilieroch bude stáť vaša predstava o riadení tejto významnej časti vydavateľstva?

Ako som už naznačila, orientovať sa budeme hlavne na online a eventové prostredie, ale podporovať budem naďalej aj produkty v printe. Chcem nadviazať na všetko dobré, čo bolo, pretože nebolo toho málo, čo sme s kolegami dosiahli. No mám aj predstavu o zmenách v organizácii práce, ktoré chcem postupne zavádzať. Uvedomujem si, že vzťahy sú základným kameňom každej práce. Chcem vybudovať a neustále formovať súdržný tím obchodníkov a vytvoriť aj kultúru empatickej otvorenosti. Ľuďom, s ktorými pracujem, verím a budem rada, ak aj oni budú mať dobrý pocit a radosť z práce so mnou. V skratke, za najväčší úspech budem považovať, ak sa mi podarí vybudovať zdravo pozitívnu firemnú kultúru.

Dôverne poznáte prostredie, v ktorom budete pôsobiť. Na akých projektoch ste pracovali doteraz a čo bude s nimi ďalej?

Bola som pri založení a aj som riadila eventovú platformu v regiónoch. Ešte pred pandémiou kovidu sme zorganizovali dve veľké medzinárodné konferencie o doprave, ako aj veľa ďalších konferencií a diskusií v jednotlivých krajoch. Pod mojím vedením sme zorganizovali 160 živých diskusií so záberom na celé Slovensko, všetko z nášho regionálneho štúdia v Žiline. A potom to boli aj samostatné projekty, napríklad Liga zamestnancov alebo druhý ročník Závislí na zdraví. V Petit Presse sa človek nenudí. Ak chce pracovať a dosahovať výsledky, tak je tu veľa zaujímavých projektov, stačí sa chopiť príležitostí. Keďže sa už nebudem môcť týmto projektom venovať výkonne, v najbližších dňoch budem hovoriť s manažérmi, ktorí prevezmú moje doterajšie kompetencie. Máme veľa šikovných ľudí, ktorí sa určite chcú ďalej profesijne posunúť.

Aká budete líderka?

Autentická. Budem sa však snažiť byť ústretová. Budem počúvať ľudí, ale zároveň budem vyžadovať výsledky. Ľudí budem podporovať aj v osobnom rozvoji, a ak vzniknú problémy, tak budeme spolu nachádzať riešenia výhodné pre všetky strany. Na tejto ceste rada pomôžem mojím ľuďom, aby všetky pripravované zmeny a aktivity zvládli na výbornú naprieč všetkými regiónmi. Mám schopnosť vidieť v ľuďoch to dobré a na tom chcem stavať.