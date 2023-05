Slovenskú speváčku Karin Ann ocenili v Hollywoode

Jej videoklip „if i fall for you“ zvíťazil v súťaži Los Angeles Film Awards

Slovenská speváčka Karin Ann opäť boduje v zahraničí. Tentokrát sa teší z úspechu v USA s videoklipom k svojmu aktuálnemu singlu if i fall for you, ktorý získal ocenenie Los Angeles Film Awards. Videoklip slovenskej umelkyne zvíťazil v kategórii BEST MUSIC VIDEO v konkurencii videoklipov z celého sveta.

Karin Ann - if i fall for you (official video):

Videoklip „if i fall for you“ vznikal začiatkom tohto roka v americkom Los Angeles. Karin Ann zverila réžiu do rúk americkej kreatívnej dvojice TUSK (Olivia Mitchell a Kerry Furrh), ktorej videoklipy pravidelne skloňujú renomované magazíny ako Rolling Stone či Billboard. Tvorivý tím zo zámoria zvolil pri nakrúcaní videoklipu „if i fall for you“ analógovú technológiu klasických filmov, čo sa výrazne odráža v atmosfére klipu. Po boku Karin Ann si zahral Daniel Ferrell (Ant-Man a Wasp: Quantumania, Thor: Láska a hrom) a vo vedľajších úlohách sa predstavili Soyana Pigniat a Issabella Barraza.

Temná popová balada if i fall for you osloví každého, kto si v živote prial nahliadnuť za horizont prvých opojných dní v novej partnerskej známosti. Ako hovorí Karin - „Skladba je o životných obdobiach, kedy niekoho spoznáte a začnete k nemu niečo cítiť. Je o počiatočných fázach, kedy o novom partnerovi ešte veľa neviete, ale romantizujete si ho a predstavujete si, čo všetko by ste spolu mohli zažiť a ako by vyzeral váš vzťah.“ Tiene nad novým vzťahom, ktoré reflektuje i nálada pesničky, predstavujú strachy prichádzajúce ruka v ruke s takmer každou novou láskou. „Napríklad kvôli tomu, že ste v minulosti zažili sklamanie, zľaknete sa každého negatívneho signálu a bojíte sa znovu sa zamilovať, pretože nechcete tým všetkým prechádzať znova,“ dopĺňa Karin.

Skladbu „if i fall for you“ napísala Karin Ann spoločne s držiteľom ceny Grammy, švédskym producentom a skladateľom Martinom Terefe, aktuálne pôsobiacim v Londýne, ktorý produkoval cenami Grammy, Brit a Juno ovenčené albumy Jasona Mraza, Jamesa Morrisona či KT Tunstall. Hudobného mixu sa ujal 2-násobný držiteľ Grammy Mitch McCarthy, ktorý stojí za zvukom najväčšieho hitu Olivie Rodrigo „drivers license“.

Karin Ann Od svojho debutu v roku 2020 sa postupne stáva speváckou Gen Z ikonou vo viacerých krajinách sveta. Pravidelne o nej píšu médiá a jej hudbu rotujú rádiá v Nemecku, Taliansku, Poľsku, Veľkej Británii, Česku, Maďarsku, či dokonca v Austrálii a v USA. Po sérii výrazných úspechov v zahraničí v uplynulých mesiacoch začala tráviť pre pracovné povinnosti čoraz viac času v Londýne a v Los Angeles, kde si vybudovala svoje dve nové umelecké tvorivé základne. Popri hudbe sa začína čoraz aktívnejšie venovať aj herectvu. Prvé mesiace tohto roka strávila v srdci kinematografie, v Hollywoode, kde zároveň nakrútila videoklip k svojej aktuálnej novinke if i fall for you.

Los Angeles Film Awards je medzinárodný filmový festival, ktorý prostredníctvom pravidelných ocenení v rôznorodých kategóriách dáva priestor filmovým tvorcom a tvorkyniam z celého sveta. Oceňuje audiovizuálnu tvorbu v tradičných kategóriách ako napríklad najlepší videoklip, najlepší dokument, najlepšia dráma, najlepší študentský film a pod.; hodnotí technické profesie a tímy zo zákulisia snímok ako réžiu, kameru, zvuk, vizuálne efekty, kostýmy atď.; a venuje sa aj úzkoprofilovým špeciálnym kategóriám ako napríklad režijný debut, virtuálna realita, najlepší trailer, film noir, LGBTQ, inšpiratívna žena vo filme a mnohým ďalším. Festival oceňuje snímky na mesačnej báze a najlepšie projekty hodnotí na záverečnom celoročnom finále. Projekt sa za 8. ročníkov svojej existencie etabloval ako pozitívne hodnotený inkubátor filmových talentov priamo v Hollywoode.

Porotu Los Angeles Film Awards tvoria odborníci a odborníčky z rôznych oblastí kinematografie od herectva cez réžiu, scenár, či produkciu, ktorí/é spolupracovali na snímkach Avatar, Grey´s Anatomy, S.W.A.T., Star Trek: Prodigy, The Woman in the House across the Street from the Girl in the Window atď.

Aktuálnych víťazov/-ky vrátane ocenenia pre videoklip Karin Ann if i fall for you v kategórii Najlepší videoklip si môžete pozrieť TU.