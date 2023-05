Andrea Ena z reštaurácie U Taliana získal prestížne ocenenie. Je jediný na Slovensku

Zákazníci sa k nemu vracajú už dve desaťročia.

Dvadsať rokov tvrdej práce na Slovensku sa vyplatilo. Reštauráciu U Taliana ako jedinú na Slovensku ocenili v prestížnej súťaži Top 50 Pizza of Europe.

Majiteľ Andrea Ena jedlami lahodí nielen v reštaurácii. Jeho umenie je aj vďaka donáškovej službe bližšie k ľuďom. Exkluzívne ju pre najlepšiu pizzu na Slovensku zabezpečuje obľúbená donášková služba Wolt.

Andrea Ena tvrdí, že za dobrou pizzou stojí kvalitná múka, paradajková omáčka a mozzarela. Zákazníci, ktorí sa k nemu dve desaťročia vracajú, dodávajú, že aj obrovský kus lásky k vareniu.

Na Slovensko ste prišli s vlastnou predstavou o gastronómii. Museli ste ju meniť, keď ste spoznávali návyky Slovákov?

Na Slovensko som prišiel ako 23-ročný mladý chlapec. Nebolo to jednoduché a ružové, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Na začiatku som samozrejme musel svoju kuchyňu prispôsobiť Slovákom. Postupom času som presadzoval v kuchyni aj svoje talianske nápady.

Dokážete kvalitné suroviny nakúpiť aj na Slovensku, alebo si ich nechávate dovážať z Talianska?

Na Slovensku síce nájdeme talianske suroviny, ale výber sa stále nedá porovnať. Preto, ak chceme stopercentný a väčší výber, talianske suroviny mi dovážajú.

Ananásová, krevetová, bryndzová... Akú pizzu by ste nikdy neurobili?

Ako sa hovorí nikdy nehovor nikdy. Ale ananásová nie, tú by som naozaj neurobil. Krevetová môže byť dobrá pizza, Frutti di mare sa bežne pripravuje aj v Taliansku. Bryndzová tiež, prečo nie. Bryndza je dobrý syr a vhodne kombinovaná môže vytvoriť zaujímavú chuť.

Aká je pravá talianska pizza?

Určite Taliani najviac milujú Margheritu. Pravá talianska pizza musí mať rozhodne kvalitnú múku, paradajkovú omáčku San Marzano a mozzarellu Fior di Latte.

Dá sa v reštaurácii spoznať, že zákazník má na stole poctivú pizzu? Ako?

Určite áno. Podľa okrajov pizze, farby a samozrejme vône.

Vaša pizza a kuchyňa sú na Slovensku značkou. Čomu to pripisujete?

Je to výsledok tvrdej práce, vytrvalosti, skromnosti, lásky, disciplíny, a vďaka zákazníkom aj motivácie.

Pri peci, v kancelárii, alebo za stolom? Kde vás je v reštaurácii vidieť viac?

Určite pri peci.

Naučili vás Slováci v gastronómii zlepšováky, alebo ste si pánom remesla vy sám?

V mojej reštaurácii som si pánom ja sám, no v rámci inšpirácie sledujem aj väčších Pizzeria Maestro z Talianska.

Aká je najobľúbenejšia pizza Slovákov?

Pravda je, že veľa Slovákov si nechá poradiť. Odporučíme im, aké chute sa ku sebe hodia a v kombinácii s čím lepšie chutia. No aj po dvadsiatich rokoch ma dokážu prekvapiť.

Čo si zákazník vo vašej reštaurácii pýta viac? Pizzu, či cestoviny?

Je to skôr vyrovnané, takže pol na pol. Zákazníci majú radi aj cestoviny, rizoto, či morské plody.

A čo dezert? Ponúkate rovnaké, alebo máte tendenciu ich obmieňať?

Určite tiramisu, alebo panna cotta. Párkrát do roka pridáme iné druhy dezertov a výber meníme.

Slováci si vás už veľmi obľúbili. Najskôr vás vyhľadávali v Ružomberku, postupne ste sa objavili aj v médiách, presťahovali ste sa do Bratislavy. Tešíte sa popularite. Pomáha vám, že ste už známou osobnosťou?

Určite aj to pomáha. No, ale ak by ste zle varili a máte zlú pizzu, ľudia prídu raz, dvakrát, potom sa už nevrátia. Našťastie som dvadsať rokov na trhu a to o niečom svedčí. Hlavne stále stojím nohami pevne na zemi.

Získali ste ocenenie Top 50 Pizza of Europe. Na Slovensku ste jediný. Čím je vaša pizza odlišná?

Áno, tento rok sme boli jediná ocenená prevádzka zo Slovenska, čo nás veľmi teší. Stojí za tým nie len samotná pizza, ale aj práca, servis. Vďaka tomu sa odlišujeme od ostatných.

