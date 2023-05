Život je dnes psychicky náročnejší ako v minulosti, myslia si ľudia

Prinášali minulé doby viac rizík pre duševné zdravie ako súčasnosť? To si myslia len dvaja Slováci zo sto.

Drvivá väčšina z viac ako 21-tisíc účastníkov unikátneho prieskumu Závislí na zdraví je presvedčená o opaku. A viac ako štvrtina respondentov už musela kvôli svojim psychickým problémom vyhľadať pomoc odborníka.

Druhý ročník projektu Závislosti inak ukázal, že v oblasti duševného zdravia má slovenská spoločnosť značné rezervy. Podľa 83 percent oslovených v nej naďalej prevládajú predsudky voči ľuďom, ktorí podstupujú psychiatrickú liečbu. Preto by plných 43 percent Slovákov pred svojím okolím radšej zatajilo, že sa so svojimi problémami nedokážu vysporiadať sami.

Nedostatok starostlivosti

Polovica ľudí nedokázala posúdiť, či je v krajine dostatočná dostupnosť psychologických, psychiatrických a psychoterapeutických služieb. Ďalších 42 percent ju považuje za nedostatočnú. Najkritickejší sú v tomto smere obyvatelia Bratislavského kraja. Napriek tomu by to bol práve odborník – najčastejšie psychológ či praktický lekár – na koho by sa účastníci v prípade psychických ťažkostí obrátili v prvom rade.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že takmer tri štvrtiny Slovákov osobne poznajú niekoho, kto psychicky trpí. Dve tretiny majú v rodine či medzi priateľmi závislého človeka, pričom polovica ich má v blízkom okolí viac. Len 19 percent zodpovedajúcich pozná niekoho, kto navštívil anonymných alkoholikov.

Každý druhý v dotazníku uviedol, že už niekedy pomohol osobe, ktorá čelila výzvam v oblasti duševného zdravia. Tri štvrtiny Slovákov by však uvítali, keby mali viac informácií, ako v takom prípade s druhým rozprávať, a hlavne ako mu účinne pomôcť.

Mladí v ohrození

Nezanedbateľná časť účastníkov prieskumu Závislí na zdraví sama duševne trpí. Odbornú pomoc častejšie vyhľadávajú ženy, ktoré tiež ochotnejšie o svojich psychických problémoch hovoria s blízkymi. Muži zase viac bojujú so závislosťami – plných 18 percent pánov priznalo, že ich problémy so závislosťou stále trvajú.

Alarmujúce je zistenie, že psychické problémy najintenzívnejšie trápia mladú generáciu. Pomoc odborníka už vyhľadala viac ako tretina ľudí vo veku 18 až 24 rokov, 18 percent dokonca opakovane. Typický klient psychiatrickej starostlivosti je žena žijúca v Bratislavskom kraji, so základným vzdelaním a nízkym príjmom. Najmenej často duševné problémy priznávajú seniori zo Žilinského kraja so stredným vzdelaním i príjmom.

