Stále sa môžete prihlásiť, poďte do toho!

Štvrtý ročník futbalovej Ligy zamestnancov má svoj výkop už za sebou, o nič ste však neprišli. Stále máte možnosť prihlásiť sa so svojím tímom z práce a zahrať si o atraktívne ceny.

Ceny nie sú len také obyčajné, víťaz celoštátneho finále si bude môcť vybrať zájazd na futbalové stretnutie zo španielskej, anglickej, talianskej alebo nemeckej ligy. Vyzerá to ako splnený sen? Pre mnohých áno. Ani ďalšie ceny nie sú na zahodenie – relaxačný pobyt vo wellness rezorte alebo kačacie hody môžu byť motiváciou zmerať si sily s tímami z iných firiem.

MY Liga zamestnancov však nie je len o cenách. Deň na čerstvom vzduchu spojený s aktívnym pohybom, súťažením v neopakovateľnom prostredí niektorého z vidieckych futbalových štadiónov, k tomu množstvo emócií a zážitkov, o ktorých sa bude ešte dlho rozprávať pri nápojoch rôzneho druhu. Ak hrávate v práci futbal, spracujte svojho šéfa, prípadne ho zoberte so sebou, a poďte si zahrať.

O tom, že ide aj o teambuilding sme už viackrát písali. Futbalové zápasy plné emócií rôzneho druhu určite upevnia kolektív. Jeden z riaditeľov firiem zapojených do minuloročného turnaja povedal, že nového zamestnanca si vyberie až potom, ako si s ním zahrá futbal. MY Liga zamestnancov je výnimočná svojou priateľskou atmosférou, žije to na ihriskách, pri nich, aj v bufetoch. Vôňa gulášu sa nesie areálom, človek zabudne na bežné starosti, ani sa mu nechce odísť.

Turnaj je otvorený pre všetky firmy a organizácie so zamestnancami, ktoré môžu podporiť ich nadšenie a hráčsky potenciál. Zápasy majú svoj náboj, ale vždy sa začína od stavu 0:0, lopta je guľatá a šancu má každý. Spoločnosti zapojené do turnaja získajú okrem množstva zážitkov aj atraktívny mediálny priestor na svoju prezentáciu v MY novinách vo forme rozhovoru alebo článku o službách, ktoré poskytujú. Zaujímavé sú aj lístky na zápasy slovenskej futbalovej reprezentácie na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, ktoré automaticky dostanú hráči i manažment zúčastnených firiem.

Všetky potrebné informácie nájdete na www.ligazamestnancov.sk alebo napíšte na e-mailové adresy: