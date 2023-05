Druhý ročník projektu o závislostiach láme rekordy. Anketu vyplnilo cez 21-tisíc ľudí

Poznáme už aj výhercov atraktívnych cien.

Ako sú na tom Slováci so závislosťami? Na túto otázku sa snaží odpovedať projekt Závislosti inak, ktorý má vo svojom druhom ročníku podtitul Závislí na zdraví.

Tak, ako vlani, aj tento rok ho odštartoval veľký celonárodný prieskum, do ktorého bolo možné sa zapojiť do konca apríla na stránke www.zavislostiinak.sk.

Vlani vyplnilo anketové otázky bezmála 15-tisíc respondentov, tento rok účasť na prieskume presiahla všetky očakávania a vytvorila nový rekord. Na otázky o závislostiach v priebehu jedného mesiaca odpovedalo 21 220 respondentov.

Každý z nich bol automaticky zaradený do žrebovania o atraktívne ceny. Pripravených sme mali niekoľko pobytov pre dve osoby v obľúbených hoteloch a penziónoch na Slovensku aj v Čechách.

Mená výhercov aj zoznam cien nájdete na stránke www.zavislostiinak.sk.

Projekt bude po vyhodnotení prieskumu pokračovať ďalej. "Okrem množstva dát, ktoré spracúvame, máme pripravené rozhovory s odborníkmi, lekármi, psychológmi, príbehy ľudí, ktorí dokázali zvíťaziť nad svojimi návykmi alebo sa o tom pokúšajú. Opäť nezabudneme ani na diskusie naživo na témy súvisiace so závislosťami. Pozveme do nich odborníkov z občianskych združení Liga za duševné zdravie a Prima, moderovať budú osobnosti známe z mediálneho prostredia," priblížil riaditeľ MY novín Milan Mokráň.