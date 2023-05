Nepremeškajte finále McDonald's Cup – najlepšieho detského futbalového turnaja

McDonald's Cup – to sú skvelé futbalové zápolenia, emócie, radosť z hry a pokriky najlepších. To všetko priniesli už odohraté školské, okresné a regionálne kolá.

Turnaj v tomto školskom roku spojil desaťtisíc detských futbalistov a futbalistky, stovky trénerov a opäť naplnil športoviská na celom Slovensku. Do 24. ročníka sa zapojilo rekordných 1 010 základných škôl. Vyhlasovateľom turnaja je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a odborným garantom sa stal Slovenský futbalový zväz. McDonald’s Cup 2023 v máji pokračuje krajskými kolami, z ktorých víťazi zabojujú v júni o titul majstra Slovenska.

Najlepší zo 79 okresov sa prebojovali do krajských kôl, ktoré budú prebiehať od 9. do 18. mája v ôsmich krajských mestách Slovenska. Turnajový maratón malých športovcov a športovkýň začína v Bratislave, pokračuje v Banskej Bystrici, Košiciach, Sabinove, Martine, Trenčíne, Nitre a končí v Trnave. Celkovo sa krajských kôl zúčastní 78 školských tímov a viac ako 780 detí. „Príďte si vychutnať pravú futbalovú atmosféru a pozrite si na vlastné oči výkony malých hviezdnych futbalistov a futbalistiek. Rozhodne sa bude na čo pozerať,“ pozýva všetkých na krajské kolá Róbert Boženík, patrón McDonald’s Cupu a útočník FC Boavista Porto.

Víťazi jednotlivých krajských kôl sa stretnú vo veľkom finále, kde sa bude bojovať o titul majstra Slovenska. Miestenku na finálový turnaj si zabezpečí presne osem víťazných kandidátov. Nových majstrov Slovenska vo futbale základných škôl spoznáme napokon pod Tatrami 6. až 7. júna v Národnom tréningovom centre SFZ v Poprade. „Futbal je hra, no treba na sebe vždy tvrdo makať! Na všetkých futbalových nadšencov čaká počas McDonald’s Cupu plno zážitkov a verím, že aj skvelých výkonov,“ hovorí Mária Korenčiová, patrónka turnaja a brankárka za FC Como Women.

Každý gól pomáha deťom v nemocniciach

Novinkou tohto ročníka je, že hráči a hráčky zapojení do všetkých kôl a turnajov prispievajú svojou šikovnosťou v podobe strelených gólov nielen k výsledku zápasov, aj na dobrú vec. „McDonald’s Cup premení každý jeden gól na finančný príspevok pre organizáciu Ronald McDonald House Charities (RMHC) a malí športovci tak pomôžu aj svojim rovesníkom v detských nemocniciach,“ informuje Lucia Poláčeková z McDonald’s Slovakia a dopĺňa: „RMHC pomáha od roku 2003 s renováciami a rekonštrukciami oddelení v detských nemocniciach v rámci celého Slovenska tak, aby najbližší rodinní príslušníci mohli byť pri svojich hospitalizovaných deťoch aj v náročných chvíľach.“

Víťazi uvidia Cristiana Ronalda

Chlapci a dievčatá budú súťažiť o cenné trofeje, medaily, množstvo darčekových predmetov, ale najmä o hlavnú cenu, ktorou je finančný dar 5 000 eur na rozvoj športu vo víťaznej škole. Noví šampióni získajú vstupenky na kvalifikačný zápas na majstrovstvá Európy 2024 Slovensko – Portugalsko, ktorý sa uskutoční 8. septembra 2023 v Bratislave. Na vlastné oči tak uvidia legendu svetového futbalu v podobe Cristiana Ronalda.

„Sme veľmi radi, že sa nám v spolupráci so spoločnosťou McDonald’s Slovakia darí prinášať do základných škôl viac futbalu, zážitkov, priateľstiev a športu. Teší nás, že môžeme sledovať šikovných futbalistov a futbalistky rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti, a tak formovať novú generáciu slovenskej futbalovej scény. Je pre nás cťou poskytnúť majstrom Slovenska vstupenky na kvalifikačný zápas Slovensko – Portugalsko a dopriať im tak naozajstný zážitok, na ktorý budú spomínať aj počas vlastných tréningov a bude ich to poháňať ďalej vo futbalovej kariére,“ hovorí Cyril Janoško, koordinátor Grassroots futbalu SFZ.

Historický rekord

Legendárny futbalový turnaj spája a motivuje detské športové talenty už takmer štvrťstoročie. Určený je pre žiakov a žiačky prvého stupňa základných škôl, prináša nové zážitky, priateľstvá a jedinečné futbalové zápolenia. „Tento ročník McDonald’s Cupu je z dôvodu najvyššieho počtu zapojených škôl naozaj historický a jedinečný. Už teraz sa tešíme na prvotriedne futbalové výkony malých futbalistov a futbalistiek, ktoré nám predvedú v krajských kolách a vo veľkolepom finále. Máme tiež radosť z toho, že vďaka hojnej účasti škôl bude strelených pravdepodobne aj najviac gólov, ktoré na záver venujeme charite,“ pokračuje Lucia Poláčeková z McDonald’s Slovakia.

Futbalový krúžok ako tretia hodina telocviku

Motivovať deti k pohybu, posilniť kondíciu, tímového ducha, koncentráciu, samostatnosť, sebadisciplínu či priateľstvá. Aj o tom je futbalový krúžok Po škole s McDonald’s Cupom, ktorý v aktuálnom školskom roku prebieha na 30 základných školách a prináša deťom dobrovoľnú tretiu hodinu telocviku.

Projekt zaujal aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré ho vníma ako jeden z formátov napĺňajúci pripravovanú koncepciu Aktívnej školy. Futbalový krúžok je voľnočasová športová aktivita po vyučovaní. Rozširuje možnosti pravidelnej pohybovej aktivity detí na prvom stupni základných škôl a to priamo na športoviskách základných škôl pod dohľadom trénera s platnou licenciou Slovenského futbalového zväzu.

Od roku 2022 sa do krúžkov zapojilo už 60 škôl a takmer 1 000 detí vo veku 8-11 rokov. Doposiaľ prebehlo 810 tréningov a viac ako 500 reportov z voľnočasovej aktivity, ktoré tréneri uverejňujú pravidelne na webovej stránke Po škole s McDonald’s Cupom.

Futbalová zábava pred reštauráciami

Na milovníkov aktívneho pohybu a futbalu sú pripravené tento rok aj dve špeciálne pozvánkové akcie na krajské kolá a finále pri dvoch McDonald’s reštauráciách, a to 7. mája v bratislavskom Lamači a 14. mája v Martine. Nezáleží na tom, či máte skúsenosti s hraním futbalu, zastavte sa a vyskúšajte si zábavný minifutbal vo footboxe. Dozviete sa, kde najbližšie môžete prísť povzbudiť malých futbalistov a futbalistky v tomto ročníku McDonald's Cup.