Žiadne výchovné koncerty, žiadne prednášky

Influenceri motivujú mladých k životu bez cigariet inak.

Projekt H3KNISA zavŕšil aprílovú tour po stredných školách na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Influencer Bekim, Pán Tymián, Matúš z Haluškárne, či cestovateľ Rado známy aj ako Nie je túra bez Štúra a ďalší zaujímaví ľudia a spíkri z generácie tretieho tisícročia, teda 3K, sa minulý týždeň podelili so študentmi o motivujúce témy, príbehy a výzvy, v ktorých fajčenie a cigarety nemajú miesto. V máji H3KNISA pokračuje aj na stredných školách v Bratislave a vo Zvolene, ale možnosť zorganizovať si workshop budú mať školy po celom Slovensku aj v budúcom školskom roku.

Študentov prišli motivovať k aktívnemu životu bez cigariet naozaj známe tváre. Bekim na svojom workshope porozprával o tom, ako sa ani v beznádejných situáciách nevzdávať, ako je dôležité makať na sebe, aj keď iní hovoria, že to už nejde. Pán Tymián študentom ukázal, ako sa od prvého uvareného jedla dopracoval k vlastnej značke a prečo len tí, čo sa neboja, dokážu byť skvelí, v čomkoľvek. Psychológ Maroš a odborná poradkyňa Marína z OZ PRIMA otvorili ťažšie témy a debatovali so študentmi o experimentovaní s drogami, alkoholom, či cigaretami a o závislostiach. Influenceri sa ale dotkli aj podnikania a financií na strednej, cestovania a ďalších tém, ktoré dnešných mladých zaujímajú a trápia. Každé osobné stretnutie s inšpiratívnymi rovesníkmi je pre stredoškolákov zážitkom a vďaka ich príbehom, skúsenostiam, úspechom i pádom motivujú študentov h3kúť si život k lepšiemu, v ktorom fajčenie nemá zmysel.

Iniciatíva Na veku záleží, ktorá na stredné školy celodenný workshop H3KNISA prináša, ho postavila na moderných princípoch prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení a odporúčaniach Európskej komisie, stredoškolských pedagógov, ako aj samotných študentov. Workshopy otvárajú atraktívne témy, v malých skupinách bez pedagógov, s rovesníckym prístupom, pri ktorom vedia mladí prijať aj problematiku fajčenia a jeho prevencie.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne sa do projektu H3KNISA prihlásila z vlastnej inciatívy, lebo témy, ktoré ponúka, sú pre mladých veľmi aktuálne a žiadané. „Mňa osobne zaujala pestrosť tém, od financií, cez podnikanie, ekológiu, extrémizmus, sociálne siete. Keď som sa pýtala žiakov, či by sa im takýto deň bez vyučovania páčil, reakcie boli nadšené. Poznali tých spíkrov, sledujú ich, bolo im to také blízke. Keďže som cítila, že deti to zaujíma, radi sme si workshop zorganizovali aj na našej škole,“ vysvetľuje dôvody pozvania H3KNISA Ing. Eva Tabačková, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie.

Do H3KNISA sa môžu školy prihlásiť samé už od januára 2023. Workshop si vedia jednoducho zorganizovať vo vlastnej réžii. Škola v Dolnom Kubíne, kam H3KNISA zavítalo minulú stredu 19.4.2023, patrila medzi prvé z nich, v máji sa séria pre tento školský rok uzavrie na školách v Bratislave a vo Zvolene. V budúcom školskom roku však bude H3KNISA zase otvorené pre ďalšie školy.

Školy majú na výber z množstva mladých ľudí, lektorov, tém, s ktorými sa v rámci workshopov H3KNISA študenti stretnú. Medzi pravidelných lektorov patria Bekim, Matúš Okajček známy ako influencer To je ten náš Matúš, Táňa Kyselová z OZ Chuť žiť, Marek Mach a Simi Jurovatá z OZ Mladí, Filip Schlosser z Financopédie, Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy, cestovateľ Rado Hoppej z blogu Nie je túra bez Štúra, foodbloger Dalibor Rakoczy alias Pán Tymián, Maroš a Marína z OZ Prima, ale aj Filip a Viliam z Jovitepu, či Martin Jakubis z Haluškárne, ktorí rozbehli podnikanie na strednej škole.