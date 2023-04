Detox nepotrebujete. Tu je päť odporúčaní, ako zlepšíte svoje návyky

Telo sa zbavuje toxínov nepretržite, 24 hodín denne.

Tak bolo naprogramované a rovnako s ním aj funkcia pečene, obličiek, tráviaceho traktu, lymfatického systému, pľúc a kože. Čo však vaše telo nezvládne, je dlhodobo nesprávny životný štýl. Pravdou je, že dva týždne extrémnych zmien nevedú k vymazaniu návykov. Naopak, môžu mať na zdravie devastačné dopady. Práve preto by ste sa mali držať zdravého rozumu a staviť na základné odporúčania, ktoré poznali už aj naše staré mamy.

Nastavte si pestrý a vyvážený jedálniček

Aby vaše telo pracovalo ako má, potrebuje pestrú a vyváženú stravu, v ktorej sú optimálne zastúpené bielkoviny, sacharidy, tuky aj vláknina. Častou chybou sú práve rýchle riešenia a radikálne obmedzenia pri strave, kedy na nejaký čas cielene vynecháme istý typ potravín. Cieľom je zhodiť pár kilogramov. No po tom, ako sa po očiste vrátite do starých koľají, kilá sú nielen späť, pribudne ich aj zopár navyše. V ešte horšom prípade je telo vnútorne rozhodené, pretože mu chýbajú živiny. Bez strachu však môžete obmedziť sladkosti, vysmážané jedlá alebo nezdravé nočné prejedanie sa.

(zdroj: PMI)

Dodržujte pitný režim

Bolieva vás často hlava? Môže to byť spôsobené nedostatkom tekutín. Piť by ste mali priebežne počas celého dňa a ideálne iba čistú vodu a nesladené čaje. Ak ste doposiaľ popíjali najmä sladené nápoje, zmenu lepšie zvládnete, ak si aspoň na začiatku pridáte do čistej vody šťavu z citróna a mätu.

Hýbte sa, aj odpočívajte

Nemusíte denne zabehnúť polmaratón. Na začiatok stačí aj obyčajná chôdza, alebo iný pohyb, ktorý vám je prirodzený a príjemný. Cieľom je nielen rozhýbať sa, ale najmä nastaviť si z tejto činnosti pravidelnú dennú rutinu. Zdravý pohyb pomáha regulovať váhu, udržať telo v optimálnej kondícii, odbúrať stres a pomáha aj s udržiavaním dobrej nálady. Zaradiť by ste ho mali najmä ak máte sedavé zamestnanie. Dobrý je však aj pre kvalitný spánok. Ten by ste si mali denne dopriať počas sedem až deväť hodín.

Rozlúčte sa s cigaretami

Táto zásada sa dotýka špeciálne dospelých fajčiarov, ktorí nevedia alebo zatiaľ nechcú prestať fajčiť. Skoncovať s týmto návykom môže byť pre niekoho nemožné. No aspoň za pokus to rozhodne stojí. Veda podáva dospelým fajčiarom pomocnú ruku v podobe bezdymových alternatív, ktoré sú vhodnejšou alternatívou oproti klasickým cigaretám. Prečo je tomu tak? Jedným z pretrvávajúcich mýtov je, že ochorenia spojené s fajčením – a to i rakovinu – spôsobuje samotný nikotín. Existuje pritom všeobecný vedecký konsenzus, že príčinou zdravotných ťažkostí sú škodlivé látky vznikajúce pri spaľovaní tabaku. Takto vzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. Nikotín teda nie je hlavnou príčinou chorôb spojených s fajčením. Tou sú škodlivé chemické látky v cigaretovom dyme, ktoré vznikajú pri horení tabaku.

Bez dymu budete dýchať voľnejšie

Okrem toho klasické cigarety sťažujú dýchanie. Aj v tomto prípade sú bezdymové alternatívy vhodnejším riešením, čo dokazujú aj najnovšie štúdie. Po úplnom prechode na IQOS bezdymové zariadenia môžete lepšie dýchať, ako keby ste pokračovali vo fajčení klasických cigariet, čo dokazuje aj šesťmesačná klinická štúdia vykonaná v USA s 984 dospelými fajčiarmi. Dôvodom je to, že IQOS tabak nespaľuje, ale len nahrieva, a nevytvára tak škodlivý dym. A aj keď je najlepšie prestať s fajčením a užívaním nikotínových výrobkov úplne, nie vždy je to jednoduché rozhodnutie. Čo tak nadýchnuť sa voňavej jari namiesto cigaretového dymu? V predaji je najmodernejšie bezdymové zariadenie IQOS ILUMA, bez čepele a potreby čistenia, v pekných farebných prevedeniach a štýlovom dizajne.

Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.