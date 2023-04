Riaditeľ MY novín: Očakávame informácie, ktoré opäť zbúrajú mýty o závislostiach

Zapojte sa do celonárodného prieskumu o závislostiach a vyhrajte atraktívne ceny.

Závislí na zdraví je tohtoročný podtitul projektu venovanému mapovaniu závislostí Slovákov, v ktorom po minulom úspešnom ročníku pokračuje vydavateľstvo Petit Press.

Riaditeľ divízie regionálnych novín a člen predstavenstva Milan Mokráň v rozhovore hovorí o prínosoch predchádzajúceho ročníka aj o očakávaniach, s ktorými idú do projektu tento rok.

Do prieskumu o závislostiach sa môžete zapojiť TU.

Ako môže projekt Závislí na zdraví pomôcť ľuďom v boji so závislosťami?

Milan Mokráň, riaditeľ regionálnych novín MY. (zdroj: archív MM)

Jedným z cieľov tohto projektu je hovoriť o závislostiach, odtabuizovať túto tému a ukázať na cestu, ako začať boj s vlastnou závislosťou. Tento rok sa pokúsime problémy nielen pomenovať, ale poskytnúť ľuďom aj zmysluplný návod na zmenu. Téma ktorejkoľvek závislosti je ťažká a vážna. Nemali by sme ju zľahčovať, ani sa komunikácii o nej vyhýbať. Naopak, konštruktívna diskusia a riešenie problémov by mali byť začiatkom dlhej a náročnej cesty. Opäť sme prizvali do projektu odborníkov, ktorí sú zárukou zmysluplnosti projektu. Som presvedčený o tom, že pomôžeme viacerým ľuďom alebo im aspoň otvoríme oči, prípadne dostanú informáciu, kam sa obrátiť o pomoc.

Ako hodnotíte vlaňajší ročník projektu? Čo zásadné priniesol?

Prvý ročník, ktorý sa konal vlani, hodnotím ako mimoriadne úspešný. Projekt Závislosti inak, ako sme ho nazvali, nielenže splnil, ale doslova prekonal moje očakávania. Vedeli sme, že je to u Slovákov silná téma, ale že bude o ňu až taký záujem, to sme netušili. Vlani sa zapojilo do úvodnej ankety takmer 15- tisíc respondentov. Ich odpovede zbúrali viaceré mýty, ktoré roky súvisia so závislosťami Slovákov. Napríklad v súvislosti s fajčením či drogami. To je pre nás spätnou väzbou a záväzkom zároveň.

Vlani účasť v ankete presiahla očakávania. Ako predpokladáte, že dopadne tento rok? Prečo by sa čitatelia mali do nej zapojiť?

Pred spustením tohto ročníka sme si hovorili, že pomyselná latka je nastavená dosť vysoko, či sa nám ju podarí dosiahnuť alebo dokonca prekonať. Už po prvom týždni však vidíme, že záujem o anketu o závislostiach je ešte vyšší ako minulý rok. Ak mám teda predpovedať blízku budúcnosť, dúfam, že minuloročný počet respondentov tento rok prekonáme a získame tak relevantné dáta o závislostiach ľudí na Slovensku. To je aj jeden z dôvodov, prečo sa zapojiť do ankety. Okrem toho, že môžete vyjadriť svoj názor a zapojiť sa do diskusie o závislostiach, prispejete aj k vytvoreniu aktuálnych informácií na základe dát od respondentov ankety. Zaujímavé sú aj atraktívne ceny, stačí sa zapojiť do ankety, nechať na seba e-mailovú adresu, a na konci hlasovania vyžrebujeme šťastných výhercov.

Minulý rok mala anketa ukázať, ako sú na tom Slováci so závislosťami. Čo odhalí teraz?

Verím, že to bude množstvo názorov na dôležité témy súvisiace s projektom, a takisto nové informácie, ktoré sú v kontraste so zabehnutými stereotypmi. Napríklad ľudia veľakrát mylne nazývajú závislosti závislosťami. Často ide o nadmerné užívanie niečoho a nemusí to byť hneď závislosť. Aj o tom budeme hovoriť s odborníkmi v našom druhom ročníku Závislí na zdraví. Očakávam teda aktuálne kvalitné a zmysluplné informácie, ktoré budú môcť využiť nielen novinári pri písaní a diskutovaní a téme, ale aj odborníci, ktorí so závislými denne pracujú. Minulý rok ma napríklad prekvapilo, že pri fajčení zomiera viac ľudí na decht, nie pre závislosť na nikotíne. V tejto súvislosti je zaujímavé aj zistenie, že pre ľudí, ktorí nedokážu úplne prestať fajčiť, je lepšie prejsť na alternatívy, ktoré proces horenia odbúrali.

Zmenili sa aj niektoré anketové otázky na respondentov?

Anketové otázky sme zostavovali v spolupráci s odborníkmi. Mali by poskytnúť priestor na vyjadrenie sa a prejavenie vlastného názoru. Vo viacerých prípadoch sme reagovali na požiadavky Ligy za duševné zdravie a občianskeho združenia Prima, ktoré sú v projekte našimi partnermi.

V čom bude druhý ročník iný? Prečo sa bude zameriavať aj na novodobé závislosti?

Už počas prvého ročníka sme dostávali otázky, prečo sme do ankety nezaradili aj ďalšie závislosti, napríklad gamblerstvo alebo závislosť od počítačových hier. Vtedy sme odpovedali, že sme vybrali tie najviac rozšírené okruhy, ale tento rok sme sa rozhodli posunúť sa ďalej. Preto sú v ankete aj otázky zamerané na psychické problémy a duševné zdravie, takisto aj ich tabuizovanie a spôsob komunikácie o nich v dnešnej spoločnosti.

Čo všetko je pripravené pre čitateľov? Akí odborníci a osobnosti sa zapoja?

Okrem množstva dát, ktoré spracujeme po ukončení ankety, máme pripravené rozhovory s odborníkmi, lekármi, psychológmi, príbehy ľudí, ktorí dokázali zvíťaziť nad svojimi návykmi alebo sa o tom pokúšajú. Opäť nezabudneme ani na diskusie naživo na témy súvisiace so závislosťami. Pozveme do nich odborníkov z občianskych združení Liga za duševné zdravie a Prima, moderovať budú osobnosti známe z mediálneho prostredia.

Akým spôsobom sa do projektu ešte môžu čitatelia zapojiť?

Okrem zapojenia sa do ankety, ktorú nájdete na stránke www.zavislostiinak.sk, nám môžu čitatelia posielať aj svoje inšpiratívne príbehy v súvislosti s prekonávaním závislostí. Vieme, že to nie je jednoduché ísť na verejnosť s informáciami, ktoré mnohí považujú za čisto dôverné. Na druhej strane je to cesta, ako ukázať ostatným ľuďom, že v tom nie sú sami, aj keď si to často myslia, inšpirovať ich a ukázať im cestu, ktorá vedie zo zabehaného kruhu.

