Alternatívy k cigaretám vyjdú lacnejšie, ukazuje prieskum

Prinášame prvé priebežné výsledky prieskumu, do ktorého sa už zapojilo už viac ako 10-tisíc ľudí.

Nové nikotínové výrobky môžu šetriť nielen pľúca, ale aj peňaženku. Vyplýva to z priebežných výsledkov druhého ročníka unikátneho prieskumu Závislí na zdraví, do ktorého sa zapojilo už viac ako 10-tisíc čitateľov novín MY.

Oproti minulému roku sa cena, ktorú za svoju neresť platia užívatelia tabaku a alkoholu, výrazne zvýšila. Náruživí fajčiari, ktorým nestačí jedna škatuľka denne, dnes zaplatia v priemere namiesto 143 eur približne 180 eur mesačne. Tí, ktorí nadmerne holdujú alkoholu, zaň dajú priemerne namiesto minuloročných 80 až 110 eur mesačne.

Priebežné výsledky prieskumu prinášajú dobrú správu pre užívateľov nových nikotínových výrobkov, ako sú elektronické cigarety, zahrievaný tabak alebo nikotínové náplasti. Je ich stále výrazne menej ako fajčiarov „klasiky“, oproti nim však ušetria. Ich vášeň ich vyjde priemerne na 83 eur mesačne. Ako najlacnejšie vychádzajú z prieskumu elektronické cigarety, ich užívatelia za ne zaplatia v priemere 49 eur za mesiac.

Zásluhou toho, že podľa prieskumu len každý dvadsiaty piaty jeho účastník pije denne, pôsobí alkohol v rodinných rozpočtoch menšiu dieru. Aj ten ale medziročne zdražel. Napríklad tí, ktorí uviedli, že pijú len raz do mesiaca, odhadujú svoje mesačné výdavky na priemerných 16 eur.

Partnermi projektu Závislí na zdraví sú občianske združenia Prima a Liga za duševné zdravie.