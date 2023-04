Netradičný teambuilding? Poďme na to!

Určite ste už zažili niekoľko akcií zameraných na posilnenie tímovej spolupráce a zlepšenie vzťahov medzi kolegami v práci. Niektoré sa vám možno páčili, iné menej, možno boli spojené s nejakými pohybovými či kreatívnymi aktivitami.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

A čo by ste povedali na to, keby ste v rámci teambuildingu zažili neskutočné množstvo zábavy, poriadne si zašportovali a ešte aj mali možnosť vyhrať zájazd na poriadny futbal do Európy? Napríklad na Real Madrid alebo fandíte Borussii Dortmund?

Práve o tom je celoslovenská súťaž MY Liga zamestnancov. Má za sebou tri ročníky, teraz štartuje štvrtý. Postavte v práci futbalový tím a zabojujte o atraktívnu cenu. Hrá sa piati na piatich plus brankár, družstvo môže tvoriť maximálne 10 hráčov zapísaných na súpiske.

Členovia aj členky tímov, ktoré sa zúčastnili niektorého z turnajov, spomínajú v prvom rade na skvelú priateľskú atmosféru počas hracích dní. Dedinské ihriská s bufetmi a guľášom, kamaráti a fanúšikovia, pekné slnečné počasie. A hlavne zápasy s elektrizujúcou atmosférou a zážitkami, na ktoré budete ešte dlho spomínať.

Prihláste sa do ligy

„Spojili sme desiatky tímov a stovky zamestnancov do exkluzívneho podujatia. Ľudia by sa mali stretávať, športovať, zdravo žiť. Ohlasy, ktoré počúvam od účastníkov, sú pochvalné. Budeme pracovať na tom, aby aj nasledujúci ročník bol ešte lepší a mohli sme firmám ponúkať lákavejšie ceny,“ povedal po minuloročnom finálovom turnaji v Rumanovej člen predstavenstva spoločnosti Petit Press Milan Mokráň.

Ak rozmýšľate, čo by ste podnikli tento rok, prihláste sa do MY Ligy zamestnancov. Firemný teambuilding spojený s futbalom je skvelou príležitosťou na posilnenie tímovej spolupráce, zlepšenie komunikácie a tvorivosti v pracovnom kolektíve. Väčšina tímov zapojených do predchádzajúceho ročníka vyhlasovala, že o rok prídu zas. Je to výzva aj pre tých, ktorí stále váhajú. Možno zistíte o sebe a svojich kolegoch veci, ktoré ste doteraz nevedeli.

MY Ligu zamestnancov organizuje vydavateľstvo Petit Press, preto okrem zážitkov z turnajov získate aj priestor na propagáciu vašej spoločnosti v najčítanejších regionálnych novinách v tlačenej forme aj na internete. Celkový víťaz turnaja získa možnosť vybrať si zájazd na zápas niektorej z najkvalitnejších európskych futbalových líg. Atraktívne sú aj ceny na ďalších miestach.

Otázka na záver – čo treba urobiť pre prihlásenie firemného tímu na turnaj Ligy zamestnancov?

Stačí málo, záujemcovia sa môžu prihlásiť so žiadosťou o všetky dôležité informácie na e-mail: