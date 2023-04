So zberom voľne pohodeného odpadu pomáhajú aj firmy

Pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme viaceré organizácie upratujú okolie od odpadu. Výnimkou nie je ani McDonald’s Slovensko.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

Voľne pohodený odpad pre nás predstavuje oveľa viac, ako len vizuálny problém. Obaly a iné odpadky, ktoré nie sú správne roztriedené a uložené v zberných nádobách, sa rozkladajú na ulici. Unikajú z nich toxíny, ktoré znižujú kvalitu ovzdušia, môžu kontaminovať vodu a pôdu, a ohrozovať tak zdravie ľudí. Napríklad také ohorky z cigariet sa môžu zdať ako malý problém – obsahujú však toxický arzén a rozkladajú sa viac než dekádu. Zbytky potravín zasa lákajú rôzne hlodavce a iné zvieratá, čo napomáha k šíreniu chorôb.

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa len v rámci čistenia ulíc na Slovensku ročne vyzbiera takmer 30-tisíc ton odpadu. To predstavuje viac ako 5 kilogramov na obyvateľa.

Závažným problémom je, že sa odpad často pod vplyvom vetra dostane do vodných tokov, jazier, lesov a ďalších miest, ktoré sú vzdialené od ľudského obydlia aj desiatky kilometrov. Takýto odpad sa v prírode rozkladá dlhé roky, znečisťuje prostredie a ohrozuje flóru aj faunu. Trpí ním aj divoká zver, ktorá plastové obaly často považuje za potravu, nedokáže ich stráviť a časom to vplýva na ich tráviace ústrojenstvo.

Podľa prieskumov voľne pohodený odpad predstavuje problém až pre dve pätiny miest a obcí, a úzko súvisí s nedostatočným triedením. Prichádza tak o druhú šancu na „život“ pri správnom spracovaní a recyklácii, čo má nevyhnutne ďalšie negatívne vplyvy na životné prostredie.

Inštitút environmentálnej politiky vo svojej štúdii odhaduje náklady na odstránenie litteringu v rozmedzí od 0,68 až 2,7 milióna eur za rok.

Ako pomáhajú spoločnosti

Zatiaľ čo triedenie a recyklácia sú primárne úlohou samospráv miest a obcí, do udržateľných iniciatív sa zapájajú aj firmy. Patrí medzi ne napríklad aj spoločnosť McDonald‘s. Tá svoju zodpovednosť za životné prostredie berie vážne a prikladá ruku k dielu už niekoľko rokov. Minulý rok bol McDonald‘s hlavným partnerom podujatia Naše mesto, počas ktorého sa dobrovoľníci snažia prispieť k vyčisteniu miest. Tento rok sa opätovne zapojila aj do iniciatívy Upracme Slovensko na Deň Zeme, a to 22. apríla.

Do minuloročného jarného upratovania, ktoré zorganizovala iniciatíva Upracme Slovensko, sa zapojilo viac ako 11 600 dobrovoľníkov. Jednotlivci, ale aj organizácie a firmy spoločne upratali viac ako 110 ton odpadu.

„Máme prevádzky po celom Slovensku a sme súčasťou mnohých komunít. Snažíme sa pôsobiť ako dobrý sused a pozitívne vplývať na okolie, čo, samozrejme, zahŕňa aj starostlivosť o okolité životné prostredie,“ vysvetľuje Lucia Poláčeková, PR manažérka pre spoločnosť McDonald’s na Slovensku. „V rámci prevádzok už dve dekády separujeme odpad po našich zákazníkoch a záleží nám na tom, aby bol každý obal vytriedený správne. Realizujeme tiež interné projekty, napríklad „Mekáč upratuje“, z ktorého sa stala pravidelná a obľúbená aktivita medzi zamestnancami.“

Na ceste k lepšiemu životnému prostrediu McDonald‘s pomáha aj s pomocou upratovacích hliadok, takzvaných „Trash Patrols“. Tie sa skladajú zo zamestnancov, ktorí upratujú bližšie aj vzdialenejšie okolie reštaurácií. Pri príležitosti Svetového dňa čistenia sa slovenským tímom podarilo počas jedného dňa vyzbierať 113 vriec odpadu. Skvelou inšpiráciou je prevádzka pod Tatrami v Liptovskom Mikuláši. Pri najväčšom liptovskom jazere lokálny tím Trash Patrols nielen upratuje okolie, ale vyrobil aj triediace sudy na odpad pre turistov. O tie sa zamestnanci zodpovedne starajú a pravidelne ich obsah vyhadzujú. Podobný projekt je medzi spoločnosťami, ktoré podnikajú v gastronómii, raritou. „Radi by sme našimi aktivitami motivovali zákazníkov a širokú verejnosť k tomu, aby sa k nám pri správnom triedení a zbieraní odpadkov pripojili,“ uzatvára Lucia Poláčeková, PR manažérka pre spoločnosť McDonald’s na Slovensku.