Závislí na zdraví: Veľký seriál opäť odhalí, ako závislosti ovplyvňujú Slovákov

Cieľom je poukázať, ako silno je v našej spoločnosti zakorenená konzumácia alkoholu a drog, fajčenie cigariet či novodobé závislosti.

Projekt s podtitulom Závislí na zdraví sa tento rok pokúsi nielen pomenovať problémy so závislosťami, ale ľuďom aj poskytnúť zmysluplný návod na zmenu. Cieľom je odtabuizovať tému závislosti a poukázať na cestu, ako začať boj s vlastnou závislosťou.

Partnermi projektu sú občianske združenia Prima a Liga za duševné zdravie.

Prvý ročník, ktorý sa konal vlani, bol mimoriadne úspešný. „Projekt Závislosti inak, ako sme ho nazvali, nielenže splnil, ale doslova prekonal moje očakávania. Vedeli sme, že je to silná téma u Slovákov, ale že bude o ňu až taký záujem, sme netušili,“ zhodnotil minulý rok divízny riaditeľ siete regionálnych novín MY a člen predstavenstva vydavateľstva Petit Press Milan Mokráň.

Do úvodnej ankety sa vlani zapojilo bezmála 15-tisíc respondentov a ich odpovede zbúrali mnohé mýty, priniesli často až neuveriteľné štatistiky a v reálnom svetle ukázali, ako je na tom naša spoločnosť so závislosťami.

„Vzhľadom na takúto silnú vzorku respondentov sme mali na čom stavať a dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií. Zobrali sme si z toho to najlepšie a v aktuálnom ročníku prinášame rozšírenie a vylepšenie tohto zaujímavého projektu,“ doplnil šéf MY novín.

Účastníci ankety súťažia o skvelé ceny

Aj tento ročník odštartuje veľkou reprezentatívnou celoslovenskou anketou, do ktorej sa môžu ľudia zapojiť online na stránke www.zavislostiinak.sk. Otázky budú tematicky zamerané na závislosti od alkoholu, drog a cigariet a novodobé závislosti. Každý, kto vyplní anketový formulár, sa automaticky zapojí do súťaže o štedré ceny – päť atraktívnych pobytov pre dve osoby.

Výsledky ankety budú predmetom analýzy v spolupráci s odborníkmi na rôzne druhy závislostí. Ich výsledky budú uverejnené v sieti regionálnych novín MY a na www.regiony.sme.sk a aj na webe projektu www.zavislostiinak.sk.

V rámci projektu bude v regionálnych médiách publikované množstvo zaujímavých článkov, analýz a rozhovorov s odborníkmi, lekármi a psychológmi. Priblížia, akým návykom ľudia najčastejšie podliehajú, ako môžu drogy, alkohol, cigarety či iné závislosti ovplyvniť náš život a medziľudské vzťahy. Poradia aj, ako problémom so závislosťou úspešne čeliť.

O svoje skúsenosti a príbehy sa podelia aj ľudia, ktorí svoj boj so závislosťou vyhrali, alebo sa o to stále pokúšajú.

Novinkou poradňa aj mapa prvej pomoci

Súčasťou projektu Závislí na zdraví je aj psychologická poradňa a interaktívna mapa prvej pomoci podľa krajov, v ktorej bude možné nájsť dôležité informácie a kontakty pre tých, čo potrebujú pomoc v boji so závislosťou.

Ani tento rok nebudú chýbať odborné diskusie zamerané na závislosť od alkoholu, drog, cigariet a novodobé závislosti, napríklad od internetu, cukru, sociálnych sietí či nakupovania.

Moderovať ich budú známi slovenskí moderátori, ktorí si do štúdia pozvú odborníkov na danú tému, verejne známych ambasádorov a hostí s ich inšpiratívnymi príbehmi. Diskusie budú vysielané naživo na 27 regionálnych podstránkach portálu www.sme.sk a na 55 facebookových stránkach MY novín. Výstupy z diskusií budú uverejnené aj vo všetkých tlačených tituloch MY.

