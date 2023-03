Futbal ako zábava s kolegami a atmosféra, ktorej podľahne každý

Pracovné vzťahy sa dajú utužovať rôznym spôsobom, čo tak futbal? Postavte v práci tím a zmerajte si sily v unikátnej celoslovenskej súťaži MY Liga zamestnancov.

To, čo robí tento turnaj výnimočným je príjemné priateľské prostredie, ale aj emócie v zápasoch ceny, o ktoré sa oplatí zabojovať.

Minulý rok sa odohralo desať regionálnych kvalifikácií vo všetkých slovenských regiónoch. Žilo to na ihriskách, ale aj v bufetoch. Počasie hráčom prialo, možno na dve výnimky bolo krásne letné, doslova futbalové, počasie. Slnečné lúče, guláš a vôňu čerstvo pokoseného trávnika si okrem hráčov užívali aj početní diváci. Viaceré tímy mali svoje „fankluby“, ktoré povzbudzovali svojich a hnali ich dopredu.

„Nevedeli sme, či si môžeme dovoliť uvoľniť zamestnancov, no keď sme videli na kvalifikačnom turnaji v Rumanovej hrať tímy ako Jaguar Land Rover či McDonald´s, povedali sme si, že to má zmysel a bude to dobrá prezentácia našej spoločnosti,“ spomína Filip Varga, obchodný manažér spoločnosti TECHNOV. Práve hráči tejto firmy sa stali celkovými víťazmi tretieho ročníka MY Ligy zamestnancov a vyhrali zájazd na futbal na jednu z popredných európskych líg. Vybrali si Nemecko, konkrétne zápas Lipska s Frankfurtom.

video //www.youtube.com/embed/-O7WGLu9BO0

Atraktívne ceny si užili aj ďalšie tímy. Hráči druhého družstva v poradí DCP Timber oddychovali tri dni v Termálnom kúpalisku v Podhájskej. Na treťom mieste skončili reprezentanti spoločnosti Kaufland, vychutnali si kačacie hody v Slovenskom Grobe.

Už minulý rok sa hráči z viacerých tímov vyjadrovali, že v nasledujúcom ročníku nesmú chýbať, potvrdil to aj vyhlásený najlepší brankár Erik Ferjančík z DCP Timber. Zástupcovia ďalších tímov konštatovali, že využijú získané skúsenosti a o rok prídu lepšie pripravení. Napĺňa sa tým jeden z cieľov tejto súťaže – utužiť pracovný kolektív spolu stráveným časom pri športových aktivitách.

Aj tento rok budú víťazi turnajov postupovať priamo do celoslovenského finále, kde sa už hrá o hodnotné ceny. Na druhej strane, dobrá partia sa utužuje aj prehrami, zaváhania sa neberú smrteľne vážne. Tímy, ktoré nepostúpia do bojov o ceny majú viac času na rozhovory v bufetoch na dedinských štadiónoch, a tie majú svoju neopakovateľnú atmosféru.

V roku 2022 sa do súťaže Liga zamestnancov prihlásilo 76 tímov (okolo 900 hráčov) zo všetkých slovenských regiónov, odohrali spolu 173 zápasov, v ktorých padlo 909 gólov. Víťaznú trofej si odniesli hráči spoločnosti TECHNOV z Rumanovej. Budete v tejto sezóne štartovať aj vy? Stačí sa prihlásiť na stránke ligazamestnancov.sk.

„Okrem množstva neopakovateľných zážitkov a emócií v súťaži o atraktívne ceny získate priestor na propagáciu vašej spoločnosti v najčítanejších regionálnych novinách v tlačenej aj online forme,“ doplnil Štefan Korman, obchodný riaditeľ vydavateľstva Petit Press, ktoré MY Ligu zamestnancov organizuje.