Technov si užil futbal v Nemecku, zlato v MY Lige zamestnancov malo ohlas

Radi by sme obhájili, no konkurencia bude širšia, vedia majstri.

Technov vyhral MY Ligu zamestnancov. (Zdroj: Tomáš Koppl)

Stretnú sa operátor vo výrobe, projektový manažér či zamestnanec na logistike, nazujú kopačky a čo sa stane? Deň či dva voľna v práci, triumf v MY Lige zamestnancov a zájazd na futbal do Nemecka ako odmena.

Takú rozprávku zažil TECHNOV. Súťaž vyše 80 firiem z celej republiky vyhral najväčší výrobca vzduchotechnických potrubí a komponentov na Slovensku i v Česku.

REPORTÁŽ Z FINÁLOVÉHO TURNAJA

Štvrtý ročník MY Ligy zamestnancov pulzoval v desiatich regionálnych kvalifikáciách, spojil viac ako 900 zamestnancov, žilo to v bufete i na ihrisku, finálový turnaj priniesol 74 gólov a trofej nad hlavou organizátorov hlavného dňa.

„Obchodný riaditeľ týždenníkov MY Štefan Korman nás lámal k prihláseniu. Nevedeli sme, či si môžeme dovoliť uvoľniť zamestnancov, no keď sme videli na kvalifikačnom kole u nás v Rumanovej hrať popredné firmy ako Jaguar Land Rover či McDonaldˈs, povedali sme si, že to má zmysel a bude to dobrá prezentácia našej spoločnosti.

Na Slovensku a dokonca i Česku predsa máme dobré meno a ukázalo, sa že i dobrých futbalistov. Chceli sme dať zamestnancom benefit a vidíte, aké sú z nich teraz hviezdičky. Oceňujem vysokú organizačnú úroveň podujatia, MY noviny si skutočne dali záležať,“ s úsmevom rozprával Filip Varga, v TECHNOV-e obchodný manažér pre vzduchotechniku.

Modro-bieli presvedčili o kvalite už v kvalifikácii v Budmericiach a na finále doma v Rumanovej zaklincovali prvenstvo len dvoma inkasovanými gólmi v siedmich zápasoch.

„Vo firme bol taký záujem, že by sme zložili aj dva tímy. Víťazný mančaft skladali Tóno Bábik a Jano Moravčík, navzájom sme sa podpichovali, na niektorých postoch som im neveril, ale ukázalo sa, že strelcovi Lukášovi Trnkovi to išlo aj v bráne. Finále s DCP Timber bolo dramatické, no vedeli sme, že gól dáme. Väčší rešpekt sme mali vo štvrťfinále z Tempa Kondela, proti nim sa hralo ťažko, boli nám v pätách už v kvalifikácii,“ hovoril Varga o súbojoch s nábytkárskou firmou, ktorú v bráne ťahal Kulošťák.

TECHNOV oslavoval v reštaurácii Pod kaštieľom. „Naše zlato malo ohlas, vedelo sa o ňom aj v komunite našich piatich sesterských firiem. MY Ligu zamestnancov vnímam ako skvelú myšlienku s budúcnosťou, výhodou je aj nadväzovanie kontaktov s inými spoločnosťami,“ hovoril obchodný manažér pre vzduchotechniku.

Majstri si užili aj kráľovskú odmenu od divízie týždenníkov MY, bezplatne šli na veľký futbal.

„Chalani pôvodne chceli ísť do Anglicka, no keďže fandia rôznym klubom, dohoda sa rodilo ťažko. Napokon zvolili nemeckú ligu pred 48-tisíc divákmi, mikrobusom išli do Lipska na zápas s Frankfurtom, pochvaľovali si vynikajúcu atmosféru,“ vravel Filip Varga o zápase dvoch účastníkov Ligy majstrov.

Férové súperenie s inými firmami si pochvaľovali i zamestnanci.

„Zloženie tímu sa profilovalo už na športovom dni TECHNOV-u. Turnaj bol vyrovnaný, na malom ihrisku to malo kvalitu. O našom zlate sa vedelo všade. MY Liga zamestnancov sa ukázala ako výborný nápad, firmám, ktoré sme o nej hovorili, sa hneď hotovali prihlásiť do ďalšieho ročníka. Aj preto vieme, že konkurencia bude širšia a obhajoba ťažšia. Možno mužstvo omladíme. A možno na firmu zatlačíme, nech zamestná ďalších dobrých futbalistov,“ rozprával líder mužstva Ján Moravčík.