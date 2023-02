Barani s posilou z AHL, Mesíková v top 10, súťaž s MY o zájazd na Ligu majstrov

Výber TOP športových správ z regiónov.

Newsletter MY Športujeme vám každý týždeň prináša tie najzaujímavejšie a najčítanejšie športové správy z regionálnych webov MY.

Online tipovačka: Spustili sme registráciu, víťaz získa zájazd na Ligu majstrov

A JE TO TU! Tipuj dedinský futbal ONLINE a vyhraj zájazd na Ligu majstrov. Registrácia a tipovanie je bezplatné a bez akéhokoľvek rizika.

Hrať sa bude aj o ďalšie výhry v hodnote tisícok eur. Už teraz svietia v zozname cien futbalový dres Mareka Hamšíka, palivové karty Shell, poukazy do siete predajní Intersport, wellness pobyty, ale aj ďalšie lákadlá.



Sezóna v NHL je ako maratónsky beh, povedal pred odchodom do Ameriky Švehlovi Peter Šťastný

O NHL nesníval, no napokon sa Róbert Švehla stal jedným z jej „železných mužov“. V roku 2002 urobil krok, aký sa nevidí. Dukle Trenčín daroval milión dolárov. O pár dní ho uvedú do Hokejovej siene slávy trenčianskeho hokeja.

Opustil atletiku a našiel lásku k MMA: Ako reagovalo jeho okolie?

„Okolie ma demotivovalo, nikto mi neveril,“ hovorí 20-ročný Slovák Denis Gonžala, keď vymenil atletiku za bojové umenia. V priebehu polroka sa stal majstrom Slovenska v boxe. Dnes je súčasťou Fabriq MMA, ktorú vedie Attila Végh.



Skokani na FIS Cupe v Poľsku: Mesíková v top 10, Kapustík získal premiérové FIS body

Na FIS Cupe v skokoch na lyžiach sa darilo našim talentom. Tamara Mesíková doskočila do top 10, len 15-ročný Hektor Kapustík si vyskákal prvé FIS body v kariére, pričom nechal za sebou viaceré známe mená zo Svetového pohára.

Ešte raz Európa. Keby mal druhého blázna...

Namaškrtení skvelým finišom jesene a posmelení kvalitnejšou zimnou prípravou než zvyčajne sa futbalisti Zlatých Moraviec rútia do jari 2023. Už za tri týždne, keď sa Fortuna liga rozdelí na nadstavbu o titul a udržanie, môžu i nemusia byť hrdinovia, balansujú medzi top šestkou a jedenástym (barážovým) miestom.

Sadli sme si majiteľom FC ViOn VILIAMOM ONDREJKOM a našli tému na takmer každé písmeno abecedy.



Jančová bola spomedzi Slovákov najbližšie k víťazstvu. Jej výkon chválila aj česká expertka

Aj keď Slováci nepostúpili z osemfinále paralelných pretekov a samotná Rebeka Jančová sa nevyhla dvom chybám, podala najlepší výkon z kvarteta reprezentantov. Vychválila ju aj česká expertka Eva Kurfürstová.



Základy jej dali rodičia, obdivuje Jagerčíkovú. Oravčanka sa cítila v Taliansku ako na skutočnej olympiáde

Mladá Dolnokubínčanka Andrea Bruncková reprezentovala Slovensko na nedávnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF).

„Bola to pre mňa naozaj nesmierna česť. Najviac sa mi páčilo, že som mala možnosť vidieť a porovnať sa s pretekármi z iných krajín, “ povedala 17-ročná Oravčanka, ktorá v Taliansku súťažila v skialpinizme.

Viac z mládežníckej olympiády i záľube k tomuto športu priblížila v rozhovore.

Nová posila Banskej Bystrice má skúsenosti z AHL. Mám veľké očakávania, hovorí kanadský obranca

Pred uzávierkou prestupov získala Banská Bystrica kanadského obrancu so skúsenosťami z AHL. „Mám veľké očakávania, že s tímom to v play-off potiahneme čo najďalej a prinesieme do Bystrice majstrovský pohár,“ hovorí Dominic Cormier.

Myslia na play-off, nie na záchranu

Hokejisti extraligového MHK 32 Liptovský Mikuláš aktuálne figurujú na predposlednej priečky, aj keď od príchodu nového trénera Ernesta Bokroša zaznamenali veľké víťazstvá nad favoritmi. Dobré výkony gradovali, čo potvrdili na ľade majstrovského Slovana, ktorého porazili 3:0.

Na záchranárske práce ale nemyslia, skôr sa sústreďujú na to, aby poskočili vyššie a zahrali si play-off.

Jozef Štibrányi mi bol po majstrovstvách sveta v Chile dlžný kopačky, hovorí Anton Javorka

81-ročný Anton Javorka denne odbehne 20 kilometrov. Chcel by sa ešte zúčastniť jubilejného ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, kde v minulosti stál na stupni víťazov.

