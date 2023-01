Škandinávci sa neboja podporiť odvážne a provokatívne témy. Presvedčte sa na Scandi

Scandi každý rok zdôrazňuje témy, ktoré sú súčasťou trendov v severskej kinematografii a hlavne spoločnosti.

Severské filmy sa tešia rok čo rok väčšej obľube a svojím zameraním dokážu osloviť každú generáciu. Ponúkajú vždy originálne poňatý filmový zážitok často s pointou a záverom, diametrálne sa odlišujúcimi od bežnej americkej produkcie, čo z nich robí nezameniteľné diela. Slovenský divák sa s nimi môže stretnúť vďaka distribučnej spoločnosti Film Europe, ktorá do slovenských kín každoročne prináša to najlepšie zo Švédska, Dánska, Nórska, Fínska a Islandu na prehliadke Scandi. Viac o 9. ročníku lavíny severských filmov porozprával kreatívny riaditeľ spoločnosti Film Europe Dominik Hronec.

Pred dverami je ďalší ročník súčasného severského filmu Scandi. Aký bude?

Deviaty ročník Scandi bude presne taký, aký v podnázve sľubujeme – súčasný. Uvedieme deväť premiér zo Škandinávie, z ktorých väčšina nie je staršia ako z roku 2022. Uvedieme aspoň jeden film z Dánska, Švédska, Nórska, Fínska a Islandu. Pre mňa je tento ročník po dramaturgickej stránke najvýraznejší a najvyváženejší, aký sme za osem rokov slovenským a českým divákom ponúkli. Mám z tohtoročných filmov obrovskú radosť, lebo prinášame prvú ligu Škandinávie a plus má každý jeden z filmov naozaj bavil.

Ktoré témy by ste označili za nosné pri tohtoročnom Scandi?

Scandi každý rok zdôrazňuje témy, ktoré sú súčasťou trendov v severskej kinematografii a hlavne spoločnosti. Najvýraznejším momentom tohto ročníka sú literárne adaptácie. Skoro polovica tohtoročných predlôh Scandi filmov leží na poličkách kníhkupectiev. Často ide o námety, ktoré prepájajú históriu so súčasnosťou. Či už priamo, alebo nepriamo. Napríklad historický Emigranti je natočený podľa série románov od Vilhelma Moberga o švédskych emigrantoch v 19. storočí, ktorí emigrovali do Ameriky. Téma migrácie je súčasťou histórie ľudskej civilizácie a v dnešnom svete je stále aktuálnejšia s darom polarizovať spoločnosť. Poppeho Emigranti sú sondou do duše matky, ktorá nesie na pleciach radosti a ťažkosti svojej rodiny pri hľadaní nového domova. Všetky moje listy spáľ je o milostnom trojuholníku starých rodičov autora Alexa Schulmana, ktorý predlohu napísal. Detektívne skúma aféry svojej starej mamy a starého otca spred deväťdesiatich rokov, aby pochopil svoje vzťahy a seba samého. Podobné konflikty, ktoré sa snažia vyriešiť prítomnosť minulosťou, môžeme nájsť aj v ďalších Scandi snímkoch, ako napríklad vo filmoch Posadnutosť, UFO Švédsko alebo Bombastický Johan. Učiť sa z chýb, ale aj cností z minulosti je téma, ktorá je pre môj život veľmi dôležitá. Som rád, že Scandi túto tému ponúkne.

Môžete zo svojho dlhoročného pohľadu na kinematografiu vysvetliť, čím sa škandinávsky film líši od bežného európskeho alebo amerického, ktoré sa divákovi na Slovensku dostávajú asi najčastejšie?

Škandinávci sú odvážni a neboja sa podporiť odvážne a provokatívne témy, často z dielne debutantov, ktorí mixujú žánre, ohýbajú filmový jazyk a tým vytvárajú bohatý kolorit škandinávskej ponuky. Napríklad filmy z tohtoročnej ponuky Je mi zo seba zle alebo Bombastický Johan nemôžeme zaškatuľkovať do čistokrvnej kategórie komédie, aj keď to tak na prvý pohľad môže vyzerať. Je mi zo seba zle je okrem komédie zároveň aj tak trochu body horor, ale aj existenciálna tragédia. Bombastický Johan je okrem komédie aj tak trochu srdcervúca dráma, ale aj história Nórska v kocke. Z môjho pohľadu je táto žánrová fúzia kľúčom, ako sa od iných kinematografií odlišuje, čím si zabezpečuje každoročne umiestnenie v hlavných súťažiach na festivaloch v Cannes, Berlíne a v Benátkach. Rád by som tiež upozornil, že tento rok uvedieme aj špeciálne projekcie dánskej trilógie Dealer od Nicolasa Windinga Refna s ikonickým Madsom Mikkelsenom. Pre Refna a Mikkelsena bol prvý Dealer z roku 1996 debutom. Dnes sú obaja hviezdy, ktoré pracujú medzi Los Angeles a Kodaňou. Síce sa škandinávska kinematografia nedá klasifikovať ako kinematografia operujúca na „hviezdnom systéme“ ako Hollywood, práve Refn a Mikkelsen sú výnimkou, ktorá skôr potvrdzuje pravidlo. Je pár škandinávskych filmárov, ktorí sú vo svete fakt známi.

Podľa akého kľúča vyberáte filmy, ktoré zaradíte do ponuky Scandi? Je ich výber nejako prepojený aj so severskou krimi literatúrou, ktorú slovenský čitateľ už pomerne dobre pozná?

Severská krimi literatúra alebo Nordic noir sú populárne, ale nie sú jediné, čo sever ponúka. Nemé filmy Victora Sjöströma, ikonický korpus diel Ingmara Bergmana, revolučná Dogma 95 a Nordic noir možeme definovať ako míľniky histórie škandinávskej kinematografie. Misiou Scandi je divákom ponúkať filmy, ktoré prezentujú nové trendy a novú generáciu filmárov v kontraste so zabehnutými menami. Snažím sa objavovať a kurátorovať ponuku, ktorá divákom ponúka viac, než poznajú. Rovnako ako na filmovom plátne sa posledné roky dostáva do rúk čitateľov aj iná škandinávska literatúra ako krimi. Napríklad diela najčítanejšieho islandského autora súčasnosti Jóna Kalmana Stefánssona by sa skôr dali charakterizovať ako atmosférický existencializmus o islandskej duši. Rovnomenný film podľa Stefánssonovej knihy Letné svetlo a potom príde noc uvedieme počas Scandi spolu s diskusiou o škandinávskej literatúre v Panta Rhei. Dánska spisovateľka Janne Teller napísala román Nič, ktorý bol po svojom vydaní v Dánsku zakázaný a neskôr sa stal povinným čítaním pre študentov. Nič je o spolužiakoch základnej školy, ktorí sa snažia presvedčiť svojho spolužiaka o tom, že život dáva zmysel. Pri tejto snahe sa ôsmaci začnú vyzývať k činom obety ich najcennejších materiálnych aj nemateriálnych tokenov. Kniha a rovnomenný film, ktorý na Scandi uvedieme, je kopancom do časti povrchných hodnôt západnej spoločnosti.

Vnímate, že by bola kinematografia nejakým spôsobom (či pozitívne alebo negatívne) ovplyvnená ako covidom, tak v minulom roku začatou vojnou na Ukrajine?

Vplyv absolútne zvrhlej vojny, ktorú vedie Putin u našich susedov na Ukrajine, pravdepodobne budeme v kinematografii vnímať asi až neskôr v tomto roku. Pandémia ovplyvňovala natáčanie a distribúciu filmov po celom svete. Z našich Scandi filmov viem o dvoch filmoch, ktoré boli ovplyvnené pandémiou. Film Emigranti mali pôvodne premiérovať na Berlinale 2022, ale pre dlho odkladanú distribučnú švédsku premiéru v decembri 2021 sa na Berlinale film, pochopiteľne, nedostal. Film Nič, podporený pomerne skromným rozpočtom z Dánskeho filmového inštitútu, bol pôvodne dohodnutý s jednou z hlavných streamovacích spoločností, ale po dlhom odkladaní pre pandémiu sa streamovacia spoločnosť rozhodla vzdať tohto filmu, a tak sa stal dostupným pre medzinárodný trh a naša distribučná spoločnosť Film Europe mohla film pre Scandi kúpiť.

Filmy zo severu Európy bývajú veľmi často drsnejšie, citovo chladnejšie, no často aj netradične vtipné, ale aj s hlbšou myšlienkou. Na akého diváka sa preto prioritne Scandi zameriava?

Neradi škatuľkujeme našich divákov a pri škandinávskych filmoch to nie je ani potrebné, lebo prekrývajú širokú škálu a tým pádom aj demografie divákov, ktorých by Scandi filmy mohli zaujímať. Síce Dánsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko a Island „hádžeme do jedného škandinávskeho vreca“, každá z národných kinematografií má svoje vlastné témy a trendy, ktorým sa venujú. Aj keď je pravda, že z pohľadu ekonomiky dnes už len ťažko nájdete film, ktorý by nebol financovaný minimálne dvoma škandinávskymi krajinami. Pred pár dňami sme mali v Prahe režiséra filmu Emigranti Erika Poppeho, ktorý mi sám definoval súčasné tendencie v Škandinávii. Dánske filmy obľubujú kvalitnú drámu. Švédske filmy zase komédiu. Nórski filmári si radi zgustnú na katastrofických témach, fínski na hororoch či biografiách. Islandskí filmári sú niekde medzi všetkými spomínanými žánrami, ale s veľkým dôrazom na islandskú krajinu, ktorá ako keby reprezentovala vo filmoch samostatný charakter. Nezameriavame sa na všetkých divákov, ktorí chodia do kina, ale určite si veľa ľudí príde na svoje.

Filmové scenáre pôvodom zo severu Európy sa dostávajú čoraz častejšie už aj do pozornosti amerických filmových štúdií, ktoré na ich základe natočia vlastný film. Ako vnímate tento fakt a o čom svedčí?

Odpoveď na túto otázku by si zaslúžila jednu celú esej, ale skúsim. Trend preberania cudzojazyčných scenárov do hollywoodskeho prevedenia sa netýka len Škandinávie, ale aj napríklad francúzskych, nemeckých alebo japonských filmov. Napríklad minuloročný víťaz Oscara za najlepší film získala dramédia Coda, ktorá čerpala z námetu francúzskeho mega hitu Rodinka Bélierovcov. Produkčná spoločnosť Leonarda DiCapria kúpila práva na už pomaly kultový hit Chlast od režiséra Thomasa Vinterberga s Madsom Mikkelsenom v hlavnej úlohe. Alebo islandskú akčnú komédiu o ekoteroristke Woman at War, ktorú kúpila Jodie Foster a plánuje ju režírovať aj hrať hlavnú postavu. Takýchto príkladov je ročne viac a viac. Ale treba povedať, že za poslednú dobu nevidím veľa úspešných škandinávskych remakov v Hollywoode. Napríklad za neúspešné hollywoodske remaky môžem po stránke box officu a kritík považovať tieto filmy: Vyššia moc prerobený na Zosuv, Boj sněžného pluhu s mafií prerobený na Mrazivá pomsta. Myslím si, že trend pretáčať filmy do hollywoodskeho šatu celovečerných filmov sa pomaly vyčerpá. Skôr si myslím, že sa rozpočtové ambície znížia na televízne produkcie, ktoré sú väčšou istotou pre finančnú návratnosť. Dobrým príkladom môže byť kriticky aj divácky oceňovaná miniséria Scény z manželského života pôvodne napísaná a režírovaná Ingmarom Bergmanom.

Mohli by ste dať tipy na režisérov či hercov zo Škandinávie, ktorých tvorbu a herecké umenie by ste odporúčali divákom možno ešte len objaviť? Kto je váš favorit?

Je krásne sledovať, ako nastupujúca generácia škandinávskych hercov dokáže po prvom filmovom úspechu okamžite zaujať aj v ďalších dielach. Napríklad v minuloročnom Scandi sme uvideli film Ninjababy s Kristine Kujath Thorp v hlavnej úlohe a tento rok už ju máme v ďalšom výraznom filme, ktorý premiéroval na minuloročnom Cannes Je mi zo seba zle. Ďalším ukážkovým príkladom je Gustav Lindhm, ktorý debutoval v otváracom filme Scandi 2020 Srdcová kráľovná s Trine Dyrholm. Medzitým sa už stihol ukázať vo filmoch ako Rytieri spravodlivosti alebo Severan. Tento rok sa na Scandi predstaví v otváracom filme Všetky moje listy spáľ. Obaja spomínaní herci práve dotáčajú jeden z najočakávanejších škandinávskych filmov Bastard. Historický film s Madsom Mikkelsenom od režiséra filmu Kráľovská aféra. Kristine Kujath Thorp a Gustav Lindhm možno ešte nesedia každému na jazyku ako spomínaný Mads, no pre nás ako aktívnych kupcov filmových práv to znamená, že nabudúce, keď budú v novom filme, tak si minimálne povieme, „pozri, tati, to je nový film s herečkou z Je mi zo seba zle“.

Ktorý film je pre vás v tomto momente favoritom 9. ročníka Scandi a prečo ho odporúčate divákom nezmeškať?

Môj osobný tip je neromantická komédia Je mi zo seba zle. Zachytáva generačnú vlnu, ktorá, dovolím si povedať, prekonala podobný nórsky film spred roku a to film Najhorší človek na svete. Je mi zo seba zle je oproti Najhorší človek na svete surovejším a konceptuálnejším dielom mladého nórskeho režiséra Kristoffera Borgliho. Ide o mladý párik, ktorý je súčasťou umeleckej komunity. On prerazí a zo dňa na deň je známy. Ona nie a frustruje ju, že je v tieni partnera a ignorovaná komunitou. Rozhodne sa začať jesť lieky, ktoré jej začnú deformovať kožu a odpadáva a tým získa pozornosť nielen partnera, ale aj svojich priateľov a hlavne médií. Je mi zo seba zle je „kúsavá“ komédia, ktorá odpúta od zeme akékoľvek spoločenské a osobné zábrany na úkor prezentácie vlastného imidžu. Tento vytúžený ciel však v konečnom dôsledku hlavnú predstaviteľku vlastne nudí. Niečo ako keď opakovane beriete lieky, voči ktorým začnete byť imúnnym. Jednoducho viac, viac, viac, až zrazu necíti hlavná predstaviteľka nič. A nič nedáva v živote zmysel ako ôsmakovi vo filme Nič, ktorý je pre mňa druhý najsilnejším filmom prehliadky, ale to už sa tu nebudem rozpisovať a radšej choďte do kina.

A napokon – pri organizovaní Scandi určite premýšľate aj rok dopredu. Môžete naznačiť plány, či a ako by ste chceli osláviť budúcoročný 10. ročník prehliadky severských filmov?

Časť programu Scandi 2024 je hotová a skôr sa už zameriavame na Scandi 2025. Na minuloročnom festivale v Benátkach sme mali niekoľko rozhovorov a prezentácií od škandinávskych tvorcov. Rovnako sa chystáme na festivaly do Göteborgu a Haugesundu, kde sa stretneme s tvorcami a producentmi, ktorí nám ukážu rozpracované filmy. Ako vidíte, práca na Scandi programe trvá niekoľko rokov dopredu. Krásou kompletného programu je, že keď sa už festival začne, tak vám už ako keby program nepatrí, lebo diváci ho začnú hodnotiť a ich návštevnosť určí životnosť filmu a celého Scandi. Osem rokov nás naši diváci podporujú a verím, že ich to počas deviateho a desiateho ročníka neomrzí.