Máme pre vás dobré správy :)

Pozrite si výber pozitívnych a zaujímavých článkov z celého Slovenska.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

Newsletter Dobré správy z MY - vianočný špeciál vám prináša výber dobrých, pozitívnych správ z rôznych regiónov Slovenska, ktoré sa udiali v roku 2022.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kaderníčka parochne kupuje za vlastné, od pacientiek s rakovinou berie iba objatie

Okomplikovanom živote pacientov s rakovinou sa už napísalo veľa príbehov. Tento je iný v tom, že v dnešnej dobe sa nájde niekto, kto vie nezištne pomôcť, poradiť a povzbudiť ľudí, ktorí to po stanovení diagnózy nemajú ľahké. Ich život sa totiž od základu mení.



Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/23078373/kadernicka-parochne-kupuje-za-vlastne-od-pacientiek-s-rakovinou-berie-iba-objatie.html

Vychovali 14 detí: Ľahšie je vychovať päť detí ako jedno

O tom, že by mali len jedináčka, nikdy ani len neuvažovali. Vždy snívali o veľkej rodine. A tak postupne okrem biologických detí dali domov ešte aj ďalším súrodencom.

Manželia Dagmar a Martin Muranskí z Veľkého Šariša – Kanaša aj v zrelom veku prekypujú úžasnou veselosťou, entuziazmom a chytľavým zápalom radosti zo života.

Čítajte viac: https://vychod.sme.sk/c/22924227/vychovali-14-deti-lahsie-je-vychovat-pat-deti-ako-jedno.html

Aby si splnila svoj sen o čajovni, odjazdila státisíce kilometrov na kamióne

Keby sny mali vôňu, ten jej by mal bylinkovú, rovnako, ako čajovňa, ktorú si vysnívala. A nezostalo len pri sne.

Dvadsaťosemročná Majka Pataková z Veľkého Krtíša odjazdila na kamióne státisíce kilometrov, len aby mohla robiť to, čo ju baví a napĺňa. Tento rok si v rodnom meste otvorila čajovňu s príznačným názvom Splnený sen.

Jej príbeh je inšpiratívny a tiež dôkazom toho, že sny netreba len snívať, ale plniť si ich.

Čítajte viac: https://mynovohrad.sme.sk/c/23078254/aby-si-splnila-svoj-sen-o-cajovni-odjazdila-statisice-kilometrov-na-kamione.html

V bani prišiel o nohu. Pod rukami Petra Matiaška vyrástli skvelí paralympionici

Ako sa hovorí, všetko zlé je aj na niečo dobré. Peter Matiaško mal úraz, ktorý mu zmenil život. On ale ukázal pevnú vôľu, prekonal svoje zranenie a ešte k tomu pomáhal aj iným.

Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/22957370/pri-nehode-v-bani-prisiel-od-nohu-pod-rukami-handlovcana-vyrastali-skveli-paralympionici.html

Zobrali sa po štvormesačnej známosti, vydržali spolu sedemdesiat rokov

Boli spolu štyri mesiace a už sa brali. V tomto roku oslávil diamantový manželský pár sedemdesiat spoločných rokov. Tajomstvom dlhého vzťahu je podľa nich vydržať. Veľa snov nemajú, chcú len trochu zdravia a ak odísť, tak potichu.



Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/23027022/zobrali-sa-po-stvormesacnej-znamosti-vydrzali-spolu-sedemdesiat-rokov.html

Najprv sa staral o ženu na invalidnom vozíku. Keď zomrela, adoptoval si jej tri deti

Muž nominovaný v ankete Ocko roka sa staral o ťažko chorú ženu na invalidnom vozíku, pomohol jej získať deti späť z detského domova. Keď zomrela, adoptoval si ich. Volajú ho ocko a vzájomne sa rešpektujú.

Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/23044830/senica-marian-sa-najprv-staral-o-zenu-na-voziku-ked-zomrela-adoptoval-si-jej-tri-deti.html

Sedemdesiatnik sa postavil na štart jedného z najťažších ultratrailov na svete

Štefan Karak zo Zemianskych Kostolian posúva limity ľudského tela. V auguste sa postavil na jeden z najťažších trailových pretekov na svete, Ultra Trail du Mont Blanc, ktorý doteraz načas dokončilo iba päť sedemdesiatnikov.

Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/23015320/sedemdesiatnik-sa-postavil-na-start-jedneho-z-najtazsich-ultratrailov-na-svete-foto.html

Zdravotný klaun: My dieťa neľutujeme, ani im nerobíme šou. Našou úlohou je pozdvihnúť ducha

Kým bežne sa ľudia chcú nemocnici vyhýbať oblúkom, on patrí k tým, ktorí tam chodia dobrovoľne. A rád. Cieľom je zabaviť nielen deti na pediatrii, ale napríklad aj seniorov v domovoch sociálnych služieb.

Michal Kucer je profesionálnym zdravotným klaunom, ktorý patrí k už stabilnej zostave vyše 60 klaunov po celom Slovensku, fungujúcej pod značkou Červený nos Clowndoctors. Keď vypukla vojna na Ukrajine, bol medzi prvými, ktorí tešili utekajúce deti v záchytných táboroch vo Vyšnom Nemeckom.

Čítajte viac: https://vychod.sme.sk/c/23015661/ludia-si-myslia-ze-v-nemocnici-sa-nemozu-smiat-ale-tam-sa-treba-smiat-najviac-zdoraznuje-zdravotny-klaun.html

Hendikep nie je v ich priateľstve prekážkou, pripomína známy film Nedotknuteľní

Dominik Tkáčik (12) a Maxim Faško (14) sú obyčajní chalani, siedmaci, ktorí sa na prvý pohľad svojím správaním nelíšia od ich rovesníkov. Maxim je následkom detskej mozgovej obrny pripútaný na invalidný vozík, no Dominik ho vníma ako seberovného, hoci je zdravý.

Je jeho priateľom na bláznovstvá a hry, ale aj pravou rukou, spolužiakom, ktorý mu zbalí pomôcky, keď je to potrebné, kamarátom, ktorý mu pomáha intuitívne. Všetko tak obyčajne. Bez akéhokoľvek benefitu.

Tým jediným je ozajstné priateľstvo.

Čítajte viac: https://mybystrica.sme.sk/c/23072804/hendikep-nie-je-v-ich-priatelstve-prekazkou-pripomina-znamy-film-nedotknutelni.html

Vytvorila rúcho pre pápeža. Použila textilnú techniku z polárneho kruhu

Pred pápežskou návštevou v Šaštíne dostala zadanie na vytvorenie rúcha pre pápeža Františka. Išlo tiež o vytvorenie mitry a štóly. Na výrobu mala necelé dva mesiace.

Čítajte viac: https://mynitra.sme.sk/c/22960134/vytvorila-rucho-pre-papeza-pouzila-textilnu-techniku-z-polarneho-kruhu.html

Liptovskí jaskyniari objavili stopy civilizácie starej päťtisíc rokov

Objav liptovských jaskyniarov je unikátny. Prirovnávajú ho k objavu storočia, či dokonca k národnému pokladu. Pozostatky starobylej kultúry objavili pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ) v Liptovskom Mikuláši pri prechádzke na skalnej terase vo vápencovom masíve.



Čítajte viac: https://myliptov.sme.sk/c/22888357/v-jaskyni-nasli-ludske-pozostatky-ako-sa-tam-dostali-nevedno.html

Kamaráti kúpili a zrenovovali historickú banku v centre Zvolena



Partia kamarátov kúpila a zrenovovala historickú banku v centre Zvolena, má rukopis slávneho architekta Jozefa Gočára. Jej vzhľad v minulosti narušili necitlivé stavebné zásahy. Vo vnútri ukrýva originálny trezor vo veľkosti izby

Čítajte viac: https://mybystrica.sme.sk/c/23080860/kamarati-kupili-a-zrenovovali-historicku-banku-v-centre-zvolena.html

Učiteľka našla spôsob ako odtrhnúť deti od telefónov, zapojila aj svoju rodinu

Skončila jej pracovná doba a potom sa púšťala do krúžkov. "Začala som si podchytávať deti, s ktorými som robila dobrovoľníctvo, pomáhali mi, zaťahovala som ich do akcií. Deti som vnímala inak a do hĺbky. Prirástli mi k srdcu. Pracujem s deťmi, ktoré majú záujem. Keby som ich neoslovila, možno by len pasívne plávala životom," povedala Krišáková.



Čítajte viac: https://myzahorie.sme.sk/c/22976500/ucitelka-nasla-sposob-ako-odtrhnut-deti-od-telefonov-zapojila-aj-svoju-rodinu.html

Používa netradičný štýl. Obrazy vyklepáva na stroji

Psychológ vytvára unikátne diela na písacom stroji. Obrazy sú zložené z písmen, čísel a znakov. „Na tieňovanie je perfektné malé emko,“ hovorí Robert Tomšik (31), ktorý má v umeleckom svete prezývku Tomshick. Je jedným z mála na svete, ktorí tvoria umenie touto technikou.



Čítajte viac: https://mynitra.sme.sk/c/23100922/obrazy-tvori-na-pisacom-stroji-zlozene-su-z-pismen-cislic-a-znakov.html

Unikátny kaštieľ v útrobách stromu zapísali do prestížneho zoznamu

Strom s dverami a oknom ako z rozprávky volali drevený kaštieľ. Dub lesný rástol na juhu Slovenska. Vďaka unikátnosti ho zapísali do lesníckeho zoznamu, podobnému UNESCO.

Čítajte viac: https://mylevice.sme.sk/c/23082027/unikatny-kastiel-v-utrobach-stromu-zapisali-do-prestizneho-zoznamu.html