Vieme, ako bude vyzerať vzdelávanie žiakov po reforme

Svet 21. storočia je iný, než na aký sú zvyknuté staršie generácie. Je digitálne rýchly, globálne prepojený, ale aj s ohrozeniami v podobe klimatických zmien či populizmu.

Rezort školstva poskytuje kroky k tomu, aby boli žiaci na tento nový a dynamicky meniaci sa svet pripravení.

Ako vnímajú vzdelávanie Slováci?

Reforma vzdelávania

Rezort školstva aktuálne finišuje s prípravou kurikulárnej reformy, verejnosti skôr známej pod názvom Vzdelávanie 21. storočia. Podľa jej autorov prinesie posilnenie kritického myslenia, hodnotového vzdelávania či rozvoj digitálnych zručností mladých ľudí. Zmeny by sa mali prejaviť aj v tom, že žiaci budú vedieť uplatniť naučené poznatky z ktoréhokoľvek predmetu v praktickom živote. Mechanické opakovanie učiva po pedagógovi má byť nahradené poznávaním v kontexte a prepojením vedomostí a zručností s reálnym svetom. Do pozornosti sa dostanú projekty, experimenty či vzdelávanie založené na osobnej skúsenosti a aktivite žiaka. Zmena vychádza zo základu, že moderná škola má byť digitálna, zelená a inkluzívna.

Žiaci 21. storočia

Reforma vzdelávania sa intenzívne venuje rozvíjaniu digitálnej a mediálnej gramotnosti tak, aby žiaci dokázali odhaliť nenávistné prejavy a vedeli na ne reagovať. Jedným z hlavných cieľov sa stáva rešpektovanie rozmanitosti, vnímanie perspektívy iných ľudí či rozpoznanie a odsúdenie diskriminačného správania. Dôležitým aspektom kurikulárnych zmien je aj vytvorenie inkluzívneho prostredia tak, aby sa každý žiak a žiačka cítili prijatí a v bezpečí, bez ohľadu na svoj pôvod, sociálny status či iné špecifikum.

Moderní učitelia

Podľa informácií z rezortu školstva sa veľký dôraz kladie práve na to, aby boli pravidelne a postupne na zmeny pripravovaní budúci aj súčasní učitelia, nakoľko od nich bude záležať, ako sa zmeny dostanú priamo do tried a aký výsledok bude mať celé reformné snaženie.

Pripravovaná zmena spôsobu vzdelávania počíta aj s novou rolou učiteľa v triede. Ten už nebude len „odovzdávač“ informácií, ale stane sa odborným sprievodcom. Žiakov bude viesť k tomu, aby sa naučili informácie vyhľadať, vyhodnotiť a správne použiť, pracovať s chybou, tímovo aj individuálne a vedieť prezentovať výsledky svojej práce. Dôjde aj k zmene hodnotenia výsledkov žiakov, väčšej pružnosti vyučovania, kde sa napríklad tradičné 45 minútové hodiny budú dať nahrádzať projektovým vyučovaním či blokovou výučbou. Práve na prípravu k týmto zmenám majú slúžiť Regionálne centrá podpory učiteľov. V centrách pôsobia mentori, ktorí poskytujú podporu a pomoc s prechodom na nové učivo a nový spôsob výučby nielen učiteľom ale aj riaditeľom. Od 1.9.2022 fungujú centrá už v 16 regiónoch, aktuálne prebieha ďalšia výzva na zriadenie ďalších 16 centier. Dokopy ich vznikne 40 a pôsobiť v nich bude spolu 400 mentorov.

Čas na zmenu

Systémová zmena, na ktorej spolupracovali stovky odborníkov niekoľko rokov a ku ktorej naša spoločnosť dlhodobo speje, má byť rozložená do postupných krokov. Podľa harmonogramu sa bude najprv nová podoba Štátneho vzdelávacieho programu pilotne testovať na 30 základných školách už od budúceho školského roka. Nová záväzná podoba Štátneho vzdelávacieho programu má do platnosti vstúpiť pre všetky základné školy v septembri 2026.

Cieľ reformy

Rezort školstva si od zmeny obsahu a spôsobu vzdelávania sľubuje, že deti a žiaci budú lepšie pripravení na budúcnosť, schopní harmonizovať svoje osobné ciele s potrebami celej spoločnosti. Tak, aby v nej mohli byť nielen pracovne úspešní jedinci, ale najmä zodpovední plnohodnotní ľudia, ktorí budú oporou spoločnosti.

Systém poradní sa zmení, bude komplexnejší

K 1. 1. 2023 sa novelou školského zákona mení súčasná koncepcia poradenstva a prevencie, ktorú pripravilo ministerstvo školstva. Po zdĺhavých diskusiách, sa od neho očakáva väčšia komplexnosť a zvýšenie kvality v poskytovaní odbornej starostlivosti.

Transformácia by mala pomôcť deťom a rodičom, aby bolo pre nich poradenstvo logicky ľahšie dostupné. Systém bude pozostávať z podporných úrovní, ktoré na seba nadväzujú v piatich stupňoch a vzájomne budú spolupracovať. Buduje sa aj e-systém, ktorý bude slúžiť na zníženie byrokratickej záťaže odborných zamestnancov.

Poradenstvo v piatich podporných stupňoch

Celý systém bude po novom fungovať v rámci piatich stupňoch podporných úrovní. Najdostupnejšie služby, ako napríklad prevenciu, budú poskytovať pedagógovia v rámci prvého stupňa priamo na školách. Podporná úroveň druhého stupňa bude predmetom činnosti školského podporného tímu (asistenti, logopédi, špeciálni pedagógovia), ktorý bude zodpovedný za nastavovanie a realizáciu stratégií na podporu rozvoja detí a preventívnych programov na školách. Školský podporný tím je dôležitou časťou celej siete reformy poradenského systému, pretože zabezpečí prepojenie s vyššími stupňami podpory so zariadeniami poradenstva a prevencie na vyšších stupňoch.

Transformované centrá

Podpornú úroveň tretieho a štvrtého stupňa bude realizovať Centrum poradenstva a prevencie (CPP), ktoré nahradí doterajšie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Po transformácií bude pôsobiť 73 štátnych a 59 súkromných CPP. Pozitívnou správou je, že centrá poradenstva a prevencie budú poskytovať odborné činnosti bez obmedzenia na konkrétnu diagnózu, vývinovú poruchu alebo zdravotné znevýhodnenie pre všetky deti od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. V rámci tretieho stupňa sa tu bude popri diagnostike vykonávať napríklad aj terapia, reedukácia, krízová intervencia a rehabilitácia. Pomoc na podpornej úrovni štvrtého stupňa sa zameria na špecializované odborné činnosti aj pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Práve spojenie podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa vytvára podmienky na oveľa komplexnejšiu, multidisciplinárnu starostlivosť o každé dieťa.

U detí, ktoré budú potrebovať náročnejšie odborné vyšetrenia, bude prostredníctvom piateho stupňa poradenského systému k dispozícií Špecializované centrum poradenstva a prevencie (ŠCPP) namiesto doterajšieho Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Od nového roka tak bude fungovať 13 štátnych a 16 súkromných ŠCPP. Pôjde o vysokošpecializovanú odbornú činnosť zameranú na jeden druh zdravotného postihnutia – napríklad pre deti s narušenou komunikačnou schopnosť, zrakovým, sluchovým, mentálnym a telesným postihnutím, autizmom... od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Špecializované centrá poradenstva a prevencie zabezpečia oveľa intenzívnejšie aj komplexné odborné činnosti pre deti raného veku s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím.

Odborná pomoc pod jednou hlavičkou

Jedným z dôvodov, prečo sa transformujú poradne je, aby rodičia a školy mali lepší prehľad, do akého centra ich dieťa patrí. Pod hlavičkou jednej poradne budú k dispozícií viacerí odborníci ako logopédi, špeciálni pedagógovia, psychológovia, sociálni pedagógovia, liečební pedagógovia, kariéroví poradcovia. Tí môžu dieťa ďalej odporučiť, ak to situácia bude vyžadovať, do špecializovaných centier poradenstva a prevencie.

Zároveň ministerstvo školstva vydáva Štandardy pre všetkých 5 stupňov systému poradenstva a prevencie, ktoré majú zabezpečiť konzistentný výklad a kvalitný výkon vo všetkých poradenských zariadeniach obdobného typu tak, aby nedochádzalo k rozporuplným výkladom a protichodným odporúčaniam.

Novým rokom sa transformácia poradenstva iba začína. Ministerstvo bude usmerňovať jej proces a starať sa o rozvoj siete poradenských zariadení.