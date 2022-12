SÚŤAŽ: Vyhrajte luxusnú kabelku Dajana Rodriguez

Slovenka vyrába kabelky, ktoré skrývajú príbeh.

Nie nadarmo sa hovorí, že podnikať má človek začať s tým, čo jemu samému na trhu chýba. 21-ročná Dajana túžila po kvalitnej farebnej kabelke s ornametmi. Na našom trhu v tom čase dominovali čierne a hnedé klasické modely, preto sa mladá Slovenka zavrela v otcovej dielni na výrobu kožených búnd a ušila svoju prvú kabelku. Vtedy ešte nemohla tušiť, že v nasledujúcich rokoch ich vyrobí stovky, tisíce, desaťtisíce… a postaví na nohy rodinnú firmu, ktorá bude niesť jej meno. Prečítajte si príbeh cesty študentky výtvarnej výchovy až medzi uznávané návrhárky, a zároveň prerodu mladého dievčaťa s veľkým snom na podnikateľku, ktorá je tiež mamou na plný úväzok. Možno v ňom nájdete recept na nielen úspešný, ale aj šťastný život.

Z malého slovenského mesta posiela kabelky do celého sveta

Ale poďme pekne po poriadku. Prvá kabelka, ktorá všetko odštartovala, sa ihneď zapáčila ženám v jej okolí. Postupne pochopila, že vytvorila niečo, o čo by mohli mať záujem ďalšie. Až taký, že do piatich rokov otvorila vlastný kamenný obchod v Bratislave, cez eshop posielala kabelky aj no Nový Zéland či do Austrálie a jej kabelky zdobili móla úspešných módnych prehliadok, aj samotnej Lýdie Eckhardt. Prvú vlastnú módnu prehliadku zorganizovala v rodnom meste Partizánske, kde dodnes pod jednou strechou funguje navrhovanie i výroba. Odkaz zakladateľa niekdajších Baťovian tu ožíva nielen v poctivej remeselnej práci, ale aj v netradičných prístupoch k podnikaniu.

Podnikateľka vs. bežná žena

Ak si prídete kúpiť kabelku priamo do sídla Dajana Rodriguez, môže sa Vám stať, že z kancelárie za Vami pribehne Dajana, ponúkne Vám kávu a prevedie Vás svojim dizajnovým oddelením, kde Vám ukáže, ako spolu so svojím tímom pracuje na nových návrhoch. Pri ich kreslení ju inšpirujú dejiny umenia, ľudové motívy z celého sveta a nakoniec jej vlastný život. Práve prelínanie jej tvorby so súkromím dodáva každej jej kolekcii dušu. Romantickú Peony kreslila, keď čakala svojho, teraz už 2-ročného syna Davidka. Na dva roky však skončila v šuflíku. Stopol ju koronavírus.

Nohami pevne na zemi

Asi najväčšou hrozbou pokroku v akejkoľvek oblasti je uzavrieť sa vo vlastnej bubline. Dajana si napriek rýchlemu úspechu v mladom veku s príchodom pandémie uvedomila, čo znamená byť spoločensky zodpovednou firmou. „Nie som doktorka ani sestrička alebo záchranárka. Nevedela som, ako inak pomôcť, tak som robila to, čo viem,“ vysvetľuje, prečo začala šiť rúška. Podobne to cítila aj od momentu, keď sme sa zobudili do rána, keď vojna zasiahla osudy našich ukrajinských susedov. V priebehu jedného dňa navrhla a spolu s tímom vyrobila dva produkty - kabelku a kľúčenku inšpirované ukrajinskou ľudovou kultúrou. Vďaka tomu vyzbierali na pomoc až takmer 70 000 €. Pomocou módnych doplnkov tak Dajanine zákazníčky dodnes vyjadrujú spolupatričnosť ženám, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii. Práve vzájomná podpora žien je jednou z hlavných myšlienok, na ktoré sa snaží upozorniť pomocou svojho vplyvu v biznis svete.

Kabelky pre sebavedomé ženy

Ako návrhárka je známa nielen tým, že ju iné ženy inšpirujú pri tvorbe, sama nabáda k sebarealizácii, emancipácii a prostredníctvom kabeliek chce dať ženám možnosť ukázať svoje pravé, ničím a nikým neobmedzované JA. A v najnovšej kolekcii čierno-zlatých kabeliek nezostala svojej povesti nič dlžná. Odkedy pred desiatimi rokmi zmenila svet slovenskej módy kabelkami, ktoré sú synonymom originality, ženskosti a umenia, prichádza s každou jednou kolekciou s niečím novým. Najnovšiu Orion inšpirovala prvá žena, ktorá poletí na Mesiac. Dajana ňou vytvorila úplne nový koncept klasickej čiernej kabelky, ako sme ju doteraz poznali. Kolekcia prináša niekoľko inovácií - moderný “puff efekt”, rôzne možnosti nosenia či fosforeskujúcu niť svietiaciu v tme.

Mama v biznis svete

Myšlienka, s ktorou Dajana vstúpila do kabelkového sveta bola dodať ženám sebavedomie prejaviť svoj štýl a siahnuť aj po odvážnejších umeleckých kúskoch. Dnes im chce dodať odvahu nebáť sa podnikať ani pri malom dieťati. Skutočné naplnenie našla Dajana až v momente, keď sa stala matkou. To však neznamená, že sa žena musí vzdať kariéry. Jej recept je teda súhrou rôznych ingrediencií, ako sú neustála práca na sebe, autentickosť či flexibilita. A ešte dôležitejšie sa zdá byť nájsť v každom ohľade ten správny balans.

