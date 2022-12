Dedičstvo: Dlhy a majetok môžu rozhádať rodiny. Vyhnite sa konfliktom pre peniaze

Na čitateľské otázky odpovedajú experti z advokátskej kancelárie v rámci našej pravidelnej rubriky Právna poradňa. Tentoraz na tému dedenie.

V článku sa dočítate: Ako získať naspäť peniaze, ktoré dlžili príbuzní vašim zosnulým rodičom?

Môže vám exekútor siahnuť na časť dedičstva pre dlhy ďalšieho spoludediča?

Je možné v rámci generálneho splnomocnenia prepísať na seba majetok od splnomocnenca?

Môžu sa súrodenci domáhať vysporiadania dedičstva aj po štyridsiatich rokoch?

Na otázky čitateľov odpovedajú: JUDr. Silvia Tatarková (advokátka), Bc. Michaela Karasová (právny asistent), Mgr. Roman Straka (právny asistent) a Bc. Miroslav Mazúch (právny asistent) z Advokátskej kancelárie Silvia Tatarkovej v Martine.

Nedávno mi zomrela mama, ktorá bola zároveň aj súdne uznanou zákonnou zástupkyňou (opatrovníčkou) maloletého synovca, o ktorého sa moja sestra (synovcova mama) nestará. Od mojej mamy mala sestra pôžičku vo výške 2000 eur. Nie je o tom spísaný žiadny dlžobný úpis, ale počas súdneho sporu o maloletého synovca sestra uviedla, že má dlh u mojej mamy a že ho priznáva. O čom je spísaný aj zápis. Uzná to notár ako súčasť dedičského konania, alebo nie? Je súčasťou dedičského konania aj synovec ako dieťa zverené do starostlivosti starej mamy alebo nie?

Z vašej otázky nám nie je zrejmé, či sa dlh 2000 eur nejako týka skutočnosti, že sa vaša mama starala o vášho synovca a či sa jednalo o prostriedky v súvislosti s platením výživného.

Keďže píšete len o pôžičke peňazí, vychádzame z toho, že peniaze si sestra od matky požičala a boli dohodnuté, aj keď nevieme akým spôsobom na tom, že jej ich vaša sestra, teda dcéra vráti.

V rámci dedičského konania bude riešená aj pohľadávka, ktorú mala vaša matka a určite je dobré, že je aspoň v zápisnici na súde výpoveď o existencii pohľadávky. Do dedičstva patrí celý majetok zomrelého. Okrem všetkých hnuteľných vecí a nehnuteľností sú to aj pohľadávky a iné oceniteľné hodnoty.

Odporúčam však, aby ste spomínaný zápis notárovi predložili a predpokladám, že notár v rámci dedičského konania bude uvedenú pohľadávku riešiť. Za predpokladu, že notár bude v dedičskom konaní akceptovať existenciu pohľadávky, mal by jej hodnotu pripočítať k celkovej hodnote dedičstva.

Notárska prax sa v tomto môže líšiť, my však máme za to, že v prípade existencie dlhu dediča voči poručiteľovi by mal notár postupovať v súlade so zásadou hospodárnosti ustanovenej zákonom a prispôsobiť realizáciu dedičského konania spôsobom, ktorý zabezpečí spravodlivé rozhodnutie vo veci.

V tomto prípade to podľa nášho názoru znamená, že vašej sestre by mal byť znížený dedičský podiel o spomínaný dlh a vám by mal byť vyplatený celý váš dedičský podiel. Týmto spôsobom by prišlo k určitej variácii inštitútu započítania a zabezpečilo by sa, že by nebolo nutné z vašej strany vymáhať časť pohľadávky voči druhej dedičke.

Na predmetnom postupe sa samozrejme môžete v rámci dedičského konania aj dohodnúť a uzavrieť dedičskú dohodu.

K otázke, či je súčasťou dedičského konania aj synovec, nie je zrejmé ako otázku myslíte. Možno to chápať tak, že sa pýtate, či bude dedičom. Pokiaľ vaša matka nezanechala závet a vydeďovaciu listinu, dediť sa po nej bude na základe zákona, podľa ktorého dedičmi v prvej skupine budete vy a vaša sestra.

Po rodičoch máme dedičské konanie a sme dvaja dedičia. Sestra je ale po krk v dlhoch a po dedičskom konaní sa samozrejme jej časť nehnuteľnosti dostane pod exekúciu. Ak prevezmem polovicu zdedenej nehnuteľnosti po rodičoch, môže exekútor siahnuť aj na moju časť dedičstva? Sestra je sociálny prípad a nevlastní nič kvôli dlhom, preto bude jediným jej majetkom polovica dedičstva. A ak budem spoluvlastníkom nehnuteľnosti, kde budú exekúcie, môže mi exekútor nariadiť zrážky zo mzdy aj keď nie som dlžníkom ja, ale sestra? Alebo sa mám radšej vzdať dedičstva a mať pokoj?