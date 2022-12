Ďalší Slovák si výkonmi pýta miesto v NHL, prečo 200-gólový futbalový klenot žiari len na dedine

Výber TOP športových správ z regiónov.

Regionálne noviny MY vám každý týždeň prinášajú najzaujímavejšie a najčítanejšie športové správy z regionálnych webov MY.

Výhoda rozhlasu je v tom, že sa deje to, čo hovorím, smeje sa komentátor Adam Bohuš

„Výhoda rozhlasu je v tom, že sa deje to, čo hovorím,“ vraví športový reportér Adam Bohuš. S Tóthom kráčal v Riu pre zlato, k mikrofónu by rád dostal Cristiana Ronalda. Fanúšikom je známy aj z MS v hokeji či olympijských hier.



Čítajte viac: https://mybystrica.sme.sk/c/23095212/v-mladom-veku-dosiahol-to-o-com-mnohi-len-snivaju-ma-za-sebou-uz-3-olympiady-a-7-ms-v-hokeji.html

Na zraz prišiel s dobrými pocitmi: Na MS sa veľmi teším, hovorí útočník Dvorský

Vo Zvolene sa začal minikemp slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Tréneri budú mať kdispozícii 14 korčuliarov a 2 brankárov. Na zraz prišiel veľmi dobre naladený útočník Dalibor Dvorský. „Augustové majstrovstvá sveta nám nevyšli, ale to je už za nami. Poučili sme sa z toho. Musíme ísť od zápasu k zápasu, na každý duel sa pripraviť,“ povedal.



Čítajte viac: https://myzvolen.sme.sk/c/23093056/na-zraz-prisiel-s-velmi-dobrymi-pocitmi-na-ms-sa-velmi-tesim-hovori-utocnik-duris.html

Najlepší obed? Babkina sviečková, vraví s úsmevom trenčiansky superstrelec Petráš

Dukla Trenčín bola pre neho jasná voľba a on sa jej odvďačil gólovou potenciou. Šimon Petráš je druhým najlepším strelcom Tipos extraligy. Napriek skvelej streleckej forme sa do nominácie trénera Craiga Ramsayho na Kaufland Cup nedostal.

Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/23093911/najlepsi-obed-babkina-svieckova-pousmial-sa-superstrelec-simon-petras.html

Päť asistencií v jednom zápase? Je to drahý špás. Kňažko čaká na šancu v NHL

Vo februári si odniesol z olympiády nečakanú bronzovú medailu. Na konci sezóny bojoval o titul v juniorskej WHL. Aktuálne Samuel Kňažko patrí medzi najviac bodujúcich obrancov AHL a verí, že sa v dohľadnej dobe predstaví v drese Columbusu.

Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/23095359/pat-asistencii-v-jednom-zapase-je-to-drahy-spas-pousmial-sa-samuel-knazko.html

Po tme trénoval na ulici, v Žiline vynikal. Prečo 200-gólový klenot straší obrancov len na dedine?

Od Boha dostal viac futbalovosti než mnohí dnešní profesionáli, má 21 rokov, na streleckej účtenke čoskoro 200 gólov a v doraste mu na trefu stačilo rozprávkových 28 minút.

Prihrajte mu na nohu hoc aj smetný kôš, obráti ho naruby, obľúbeným bicyklom vás posadí na zadok a nechytateľnou pravačkou ho uprace do šibenice. Prečo talent ako hrom žiari sťa blesk iba na dedine? To už snajper Radôstky v originálnej story vysvetľuje sám.

Čítajte viac: https://mykysuce.sme.sk/c/23094148/po-tme-trenoval-na-ulici-v-ziline-vynikal-preco-200-golovy-klenot-strasi-obrancov-len-na-dedine.html

Adaptoval sa rýchlo. Potrebujem zlepšiť efektivitu, vraví Kadák po prestupe do Švajčiarka

V uplynulej sezóne sa stal najlepším strelcom Fortuna ligy. Cez leto Jakub Kadák prestúpil do švajčiarskeho FC Luzern. Niekdajšieho reprezentanta do 21 rokov pribrzdilo zranenie kolena. Na ligové trávniky by sa chcel vrátiť ešte na jar.

Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/23094740/adaptacia-prebehla-rychlo-chyba-mi-este-pokoj-v-zakonceni-hovori-jakub-kadak.html

Futbalistka si splnila svoj sen a oblieka aj rozhodcovský dres

Linda Žuffová: „Nemôžem povedať, že hrať futbal je ľahšie ako rozhodovať.“ Mladá Liptáčka je aktívna futbalistka a začínajúca futbalová rozhodkyňa. Oboje ju baví a napĺňa. Chcela by sa stať úspešnou ženou vo futbalovom svete.



Čítajte viac: https://myliptov.sme.sk/c/23092792/futbalistka-si-splnila-svoj-sen-a-oblieka-aj-rozhodcovsky-dres.html

Katar ako nefutbalová krajina? Žiadny alkohol? Slovák vyvracia mýty o MS

Považskobystričan Karol Rydlo s rodinou fandili na MS Kanade. (zdroj: archív KR)

„Odišiel som na rok do Ameriky a potom do Kanady. Pri rozhodovaní mi pomohol aj otec, ktorý učil na stavebnom učilišti. Povedal mi, že keď ovládam angličtinu, aby som utekal do sveta.

Získal som kanadské občianstvo, s manželkou, ktorá je tiež z Považskej Bystrice, sa nám tu narodili dve deti. Vo Vancouveri v Britskej Kolumbii sme žili do roku 2012, potom sme sa zbalili a išli sme si vyskúšať život v Katare,“ začal svoje dobrodružné rozprávanie.

Čítajte viac: https://mypovazska.sme.sk/c/23095636/katar-ako-nefutbalova-krajina-ziadny-alkohol-slovak-vyvracia-myty-o-ms.html

Tréner Roman Kužma: Neodbornou diétou či detoxom riskujete zdravie

Cez sviatky nekontrolované jedenie a na nový rok extrémne diéty, to je bežná prax nejedného Slováka. „Neodborne nastavenou diétou či detoxom riskujeme zdravie,“ hovorí tréner Roman Kužma, ktorý prezradil, čo je kľúčom k chudnutiu.

Čítajte viac: https://mykysuce.sme.sk/c/23094616/trener-roman-kuzma-neodbornou-dietou-ci-detoxom-riskujete-zdravie.html