Čo čaká poradne od 1. januára

Reforma poradenského systému.

Komplexnejšie poradenské a podporné služby. To má byť výsledkom reformy poradenského systému, ktorá sa začne do praxe pretavovať od 1. januára 2023. Na aké novinky sa majú rodičia s deťmi pripraviť a čo prinesie táto odborníkmi aj verejnosťou dlho očakávaná zmena?

Pandémia, náročné obdobie online vyučovania, vojna na Ukrajine. To všetko predstavuje veľkú záťaž na psychiku žiakov a podpísalo sa to na duševnom zdraví detí a mládeže. Aj preto si ministerstvo školstva stanovilo ambiciózny plán, ktorého výsledkom má byť lepšia dostupnosť pomoci, efektívnejšie a komplexnejšie poradenské služby.

Do centra pozornosti sa dostávajú žiaci a ich potreby. Pomôcť by to však malo aj zákonnému zástupcovi tak, aby sa predchádzalo nekonečnému chodeniu od dverí k dverám rôznych poradní pri hľadaní pomoci. V systéme pomoci budú pôsobiť dva hlavné typy poradenských zariadení.

Centrum poradenstva a prevencie (CPP) nahradí doterajšie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) sa transformuje na Špecializované centrum poradenstva a prevencie (ŠCPP). Nejde pri tom len o kozmetickú zmenu názvu. V prípade, ak bolo dieťa, ktoré malo zdravotné znevýhodnenie, autizmus či logopedické problémy, dieťa alebo žiak mohlo byť vyšetrené len v špecializovanom zariadení (CŠPP). Toto obmedzenie klientov sa ruší a po novom môže byť klientom poradenského zariadenia každé dieťa bez obmedzenia diagnózy.

Zmena sa dotkla aj elokovaných pracovísk, ktoré mohli byť iba v priestoroch školy. Po novom tak môžu byť zriadené aj mimo školy.

Kým do podpornej úrovne 3. a 4. stupňa sa dieťa, alebo žiak dostane podobne ako doteraz, na základe vlastnej žiadosti, ak ide o plnoletého, alebo zákonného zástupcu, pediatra, riaditeľa školy, odborných lekárov a zdravotníckych pracovníkov, do špecializovaných ŠCPP sa dostáva na základe odporúčaní CPP, alebo pediatra, či lekára so špecializáciou.

NOVINKOU BUDE KOORDINÁTOR

Väčšinu činností v rámci poradenstva budú zabezpečovať odborní zamestnanci v CPP. Náročnejšie špecializované činnosti sa budú vykonávať v ŠCPP.

V CPP a v ŠCPP bude mať klient okrem špecialistov ako logopéda, špeciálneho pedagóga, psychológa, sociálneho pedagóga liečebného pedagóga či kariérového poradcu priradeného aj koordinátora. Ten bude sprevádzať rodiča a dieťa, rovnako bude spolupracovať so školou a rodinou.

5-STUPŇOVÝ PORADENSKÝ SYSTÉM

Poradenský systém bude fungovať v piatich stupňoch, ktoré budú navzájom prepojené.

Viac info na: www.minedu.sk/transformacia-poradni

Zmena obsahu vzdelávania

Pripravujeme reformu, po ktorej dlhodobo volajú učitelia, riaditelia a najmä rodičia žiakov.

Mnohí rodičia vnímajú, že deti sa učia veci, ktoré ich zbytočne stresujú a zaťažujú. Hlavným zmyslom kurikulárnej reformy je dať žiakom kvalitné vzdelanie, ktoré ich pripraví do života. Iba vzdelaní ľudia dokážu posunúť krajinu do lepšej budúcnosti.

Pri tvorbe reformy sa rezort školstva inšpiruje aj skúsenosťami krajín ako Nemecko, Estónsko alebo Portugalsko. Do prípravy zmien na základných školách je zapojených viac ako 300 odborníkov a odborníčok.

Kurikulárna reforma, známa pod názvom Vzdelávanie 21. storočia, je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR.

Aké benefity prinesie plánovaná zmena?

Benefity pre žiaka

Zmeny sa prejavia v tom, že deti budú vedieť uplatniť naučené poznatky z ktoréhokoľvek predmetu v praktickom živote. Recitovanie poučiek nahradí prepojenie poznatkov s reálnym svetom.

Digitálne zručnosti

Škola pripraví deti na to, aby sa vedeli orientovať v obrovskom množstve dostupných informácií. Cieľom je naučiť deti hľadať v prebytku informácií tie najkvalitnejšie. Zmeny budú smerovať k tomu, aby boli digitálne technológie užitočné najmä pre plnenie školských zadaní a pre efektívnejšie učenie sa.

Hodnotenie

Neučíme sa pre známky, ale pre život. Hodnotenie žiaka bude smerovať k podpore a motivácii byť úspešný.

Benefity pre rodiča

Budúcnosť

Digitálne zručnosti tvoria základ pre úspešné uplatnenie na trhu práce. Cieľom zmien je, aby škola dala každému dieťaťu možnosť vzdelávať sa s využitím najmodernejších technológií.

Rozvoj potenciálu

Do školy s úsmevom a radosťou. Deti milujú zážitky a prostredníctvom nich si aj veci najlepšie zapamätajú. Spoznať svet sa dá aj vďaka objavom, experimentom a vlastnej skúsenosti. Aj toto prináša zmena v spôsobe rozvoja potenciálu každého žiaka.

Prevencia

Škola bude miestom, ktoré pripraví deti aj na nástrahy virtuálneho sveta. Naučí ich ako sa majú bezpečne a zodpovedne pohybovať v digitálnom prostredí. Zmena smeruje k zvýšeniu sebadôvery deti, čo prispeje aj k prevencii šikany. Nové kurikulum prinesie prierezové témy, ktoré budú rozvíjať nielen vedomosti ale aj charakterové vlastnosti žiakov.

Benefity pre učiteľa

Podpora pre učiteľov

Počas celého procesu zavádzania zmien budú učiteľom k dispozícií mentori v nových Regionálnych centrách podpory učiteľov. Pomôžu im s riešením konkrétnych problémov. Postupne vznikne 40 centier, v ktorých nájde uplatnenie 400 mentorov.

Vzdelávacie cykly

Nový model vzdelávania umožní učiteľom rozložiť učivo, ktoré majú so žiakmi prebrať, do viacročných cyklov. Obsah učiva bude pružnejší a školy si samy určia na základe potrieb detí, ako si ho usporiadajú a akým tempom ho budú so žiakmi preberať.

Regionálnosť

Každý región na Slovensku je výnimočný a zároveň rôznorodý. Tým, že učiteľ získa viac voľnosti pri učení, bude môcť zapojiť lokálne kultúrne či geografické špecifiká do výchovy a vzdelávania. Podporí sa tým silnejšia väzba s lokalitou.

AKTUALITY

Máte už vo svojom regióne centrum podpory pre učiteľov?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo 2. kolo výzvy „Učitelia pre 21. storočie“, v rámci ktorej vznikne 16 nových Regionálnych centier na podporu učiteľov. Na výzvu je alokovaných 7,2 mil. eur. Prihlasovanie je možné do 16. januára 2023. Viac o výzve sa dozviete na stránke ministerstva školstva www.minedu.sk

Poďme spoločne zmeniť školu