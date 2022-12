Stavjaňa našiel úplne iné mužstvo, Jančová siahala na prvé body, Galád si vytypoval tri posily

Výber TOP športových správ z regiónov.

Regionálne noviny MY vám každý týždeň prinášajú najzaujímavejšie a najčítanejšie športové správy z regionálnych webov MY.

Rebeka Jančová je na správnej ceste, siahala na prvé body v Európskom pohári

„Cítim, že moje lyžovanie sa zlepšuje,“ vraví talentovaná Rebeka Jančová. Vo Švajčiarsku mala na dosah prvé body do Európskeho pohára. Ďalšie plány jej zmarila choroba. Formu bude ladiť na januárový juniorský svetový šampionát.



Katarína Hrčová: Najbúrlivejších fanúšikov som zažila v Lúčkach

Dnes vám predstavíme mladú začínajúcu rozhodkyňu, šestnásťročnú Katarínu Hrčovú.



Mesíková premiérovo v Nórsku, na olympijských mostíkoch získavala cenné skúsenosti



Talentovaná slovenská skokanka na lyžiach Tamara Mesíková má za sebou ďalšie podujatie Svetového pohára. Šestnásťročná nádej tohto športu zo Seliec sa predstavilo na mostíkoch v nórskom Lillehammeri, kde sa v roku 1994 konali Zimné olympijské hry.



Stavjaňa našiel úplne iné mužstvo. Priznal, s akým cieľom prišiel

Povedzme si to na rovinu. Keď posledné mužstvo tabuľky (a tím s najhoršou formou v lige) privíta lídra a majstra, nie je to práve ideálna východisková pozícia na to, aby zafungovala čarovná palička od (staro)nového trénera. Nestalo sa.

Opäť zahodené presilovky (medzi nimi aj dvakrát 5 na 3) boli jedným z dôvodov, prečo Nitra proti Slovanu neprekvapila. Nepohoda na hokejkách corgoňov je úplne okatá. „Napíš tam, že hostia sa ani nespotili,“ glosoval zápas jeden z pravidelných fanúšikov.

Najtvrdšie pracujúca skupina, ktorú som trénoval, hovorí na margo kabíny kouč Döme

Po nevýraznom úvode atakujú šiestu priečku. Rozhovor s trénerom trenčianskej Dukly Róbertom Dömem.



Niarchos ho sklamal, Brenkusa vidí v mercedese. Galád si vytypoval tieto tri posily

Keby Fortuna liga začala októbrovým príchodom IVANA GALÁDA do Zlatých Moraviec, boli by štvrté s druhým najlepším útokom v súťaži.

Zlých jedenásť kôl privialo na lavičku trénera-záchranára. Bezútešnú nudu prečaroval na jeseň, ktorá do ViOn Arény po azda desiatich rokoch vrátila sektor hlučných fanúšikov. Okradol vyslancov pohárovej Európy (2:2 s D. Stredou i Ružomberkom), Žiline naložil 4:0 a z desaťbodovej straty na top šestku je zrazu iba trojbodová.

Ivan Galád v rozhovore pre MY Nitra odomkol aj nepoznané požitavské komnaty.

O futbalovom ošiali aj páde. Ako mu vrátili dlh z Považskej Bystrice? Spomína Milan „Bacil“ Meliš

Milan Meliš (59), ktorého celé futbalové Slovensko poznalo ako Bacila, zažil vzostup aj pád futbalu v Považskej Bystrici.

Rodák z Hornej Poruby začínal s futbalom v Dubnici nad Váhom. „Rodičia ma doviedli do prípravky. Mal som šelest na srdci, chceli, aby sa mi to upravilo,“ spomínal na svoje futbalové začiatky. Jeho futbalové umenie nezostalo nepovšimnuté.

Čítajte viac: https://mypovazska.sme.sk/c/23090964/o-futbalovom-osiali-aj-pade-ako-mu-vratili-dlh-z-povazskej-bystrice-spomina-milan-bacil-melis.html