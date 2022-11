Zomrela česko-slovenská motoristická legenda, MŠK Žilina má najmladšiu zostavu na svete

Výber TOP športových správ z regiónov.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

Regionálne noviny MY vám každý týždeň prinášajú najzaujímavejšie a najčítanejšie športové správy z regionálnych webov MY.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Cestu hrdinov SNP prebehla v rekordnom čase. V hlave má aj zimný prechod 765 kilometrov

Aké je to prebehnúť Slovensko bez akejkoľvek pomoci za 11 dní? Soňa Kopčoková absolvovala Cestu hrdinov SNP z Dukly po Devín v rekordnom čase. A to všetko sama, bez podpory a s jediným batohom, ktorý si niesla na chrbte.



Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/23071844/cestu-hrdinov-snp-prebehla-v-rekordnom-case-v-hlave-ma-aj-zimny-prechod-765-kilometrov.html

V Belgicku mu sľubovali dom, v Oščadnici pečené prasa. Najlepší strelec Žiliny nekopal penalty

Volali ho do Francúzska, v Belgicku mu sľubovali dom a v Oščadnici pečené prasa. Štefan Slezák nikdy nekopal penaltu, napriek tomu sa stal najlepším strelcom Žiliny a pod Dubňom drží nesmrteľný rekord.

Čítajte viac: https://mykysuce.sme.sk/c/23077563/v-belgicku-mu-slubovali-dom-v-oscadnici-pecene-prasa-najlepsi-strelec-ziliny-nekopal-penalty.html

MŠK Žilina má najmladšiu zostavu na svete, najväčšie talenty chcú posúvať do zahraničia

MŠK Žilina má najmladšiu zostavu na svete. „Hráči, ktorí budú mať najväčší talent, sa budú posúvať do zahraničia,“ hovorí v rozhovore Karol Belaník, športový manažér Žiliny. Vyjadril sa aj k rozhodnutiu o konci umelých trávnikov.



Čítajte viac: https://myzilina.sme.sk/c/23077472/karol-belanik-hraci-ktori-budu-mat-najvacsi-talent-sa-budu-posuvat-do-zahranicia-rozhovor.html

Pod Urpínom skončil trénerský tím. Novým kormidelníkom Bystričanov bude skúsený Kanaďan



V hokejovom klube HC ’05 Banská Bystrica skončila dvojica trénerov Rudolf Jendek a Tomáš Surový. Porúča sa aj tréner brankárov. Novým kormidelníkom Bystričanov bude Kanaďan s bohatými skúsenosťami z európskych a zámorských líg.

Čítajte viac: https://mybystrica.sme.sk/c/23075331/pod-urpinom-skoncil-trenersky-tim-novym-kormidelnikom-bystricanov-bude-skuseny-kanadan.html

Najzaujímavejšie zápasy, ktoré sa odohrali na Štadióne Antona Malatinského

Fanúšikovia z Trnavy boli v histórii svedkami viacerých vzrušujúcich zápasov. Dnes sa poďme pozrieť na pár zápasov, ktoré sa vryli do dejín Štadióna Antona Malatinského.



Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/23074894/najzaujimavejsie-zapasy-ktore-sa-odohrali-na-stadione-antona-malatinskeho.html

Desiatka na Slovane bola hanba, hovorí jeden z nečakaných lídrov produktivity hokejistov Zvolena

Patrik Marcinek (zdroj: koláž MY (zdroj foto: HKM Zvolen, TASR))

Desiatka na Slovane bola hanba,“ hovorí jeden z nečakaných lídrov produktivity HKM Zvolen. Patrik Marcinek vďaka svojim výkonom debutoval v slovenskej reprezentácii. O trénerovi Ramsaym vravel v superlatívoch.



Čítajte viac: https://myzvolen.sme.sk/c/23078785/patrik-marcinek-o-prelomovej-sezone-reprezentacnom-debute-ci-desiatke-na-slovane.html

Celý život zasvätil motorizmu, ziskom titulu majstra Európy si splnil sen. Zomrel Miro Čiliak

Zomrela česko-slovenská motoristická legenda Miroslav Čiliak. Počas bohatej kariéry získal tituly majstra Československa, Slovenska aj Rakúska. Jeho najväčším úspechom bol vytúžený titul majstra Európy v roku 2018.

Čítajte viac: https://myzvolen.sme.sk/c/23075800/cely-zivot-zasvatil-motorizmu-ziskom-titulu-majstra-europy-si-splnil-sen-zomrel-miro-ciliak.html

Zažila sexuálne narážky a posielali ju do kuchyne. Matejovičová má cieľ. Chce byť na listine UEFA

Rozhodcovský dres na seba obliekla už ako šestnásťročná. Sandra Matejovičová zo Štvrtka je jednou z troch ženských rozhodkýň v Oblastnom futbalovom zväze Trenčín.



Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/23074903/zazila-sexualne-narazky-a-posielali-ju-do-kuchyne-matejovicova-ma-ciel-chce-byt-na-listine-uefa.html

Demovi v Nemecku tlieskalo 54-tisíc ľudí. Na Slovensku mu zabili generáciu

Máš ploché nohy, vyradíme ťa, lámali palicu nad IGOROM DEMOM (47) v prípravke Plastiky Nitra. On sa stal 24-násobným reprezentantom, kapitánom Slovenska v Anglicku, dal gól Barcelone, vyhral dva tituly so Slovanom, bol vicemajstrom s PSV Eindhoven, no hlavne je osobnosťou Mönchengladbachu, kde zažiaril 31 gólmi v 151 zápasoch.



Čítajte viac: https://mynitra.sme.sk/c/23074174/demovi-v-nemecku-tlieskalo-54-tisic-ludi-na-slovensku-mu-zabili-generaciu.html

Má jedenásť rokov a darí sa mu v každým športe, s ktorým začne. Doma má viac ako 140 pohárov a medailí

Leo Cápay je jedenásťročný športový multitalent z Topoľčian. Za svoje výkony v plávaní a katare má doma viac ako 140 medailí a pohárov. Je vicemajster sveta v karate a dostal ocenenie v špeciálnej kategórii Prekroč svoj tieň.



Čítajte viac: https://mytopolcany.sme.sk/c/23077250/ma-jedenast-rokov-a-dari-sa-mu-v-kazdym-sporte-s-ktorym-zacne-doma-ma-viac-ako-140-poharov-a-medaili.html

Boxeri Nitry vyhrali česko-slovenskú ligu

Počas uplynulého víkendu sa v Prahe odboxoval posledný, ôsmy turnaj najvyššej česko-slovenskej súťaže družstiev Tipsport Real Boxing Cup. Už pred jeho začiatkom bolo jasné, že z celkového prvenstva v súťaži sa bude tešiť nitriansky BC Stavbár, ktorý triumfoval vo všetkých predošlých siedmich kolách.



Čítajte viac: https://mynitra.sme.sk/c/23077227/boxeri-nitry-vyhrali-cesko-slovensku-ligu.html