Hľadáte darček pod stromček? Ušetrite s telefónmi od 4ky

Len máločo spraví väčšiu radosť pod vianočným stromčekom, ako nový smartfón. Je pritom úplne jedno, či ho darujete sami sebe, manželovi či manželke alebo deťom.

Nový mobil vždy ponúkne lepšiu výdrž na jedno nabitie a lepšie fotoaparáty, vďaka ktorým zachytíte tie najkrajšie momenty nielen počas sviatkov.

Vďaka mobilnému operátorovi 4ka nebol na výber nového zariadenia nikdy vhodnejší moment. Na e-shope http://www.4ka.sk/telefony si totiž teraz môžete zobrať mobil aj spolu s paušálom, pričom celú sumu za obe si elegantne rozdelíte na 12, 18, 24 alebo až 30 malých mesačných platieb, ku ktorým vám operátor nadelí bonus až 210 eur. Vďaka tomu môžete mať mobil k paušálu už za pár eur mesačne.

Vymakaný Xiaomi s paušálom za najlepšiu cenu od 4ky

Napríklad mobil kraľujúci všetkým porovnaniam cena / výkon, teda nové Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, môžete mať vo 4ke spolu s paušálom SLOBODA 100+ so 100 voľnými minútami alebo SMS a 12 GB dát v SR len za 21,50 eur mesačne. Za túto cenu získate vynikajúci smartfón aj paušál nabitý dátami v jednom. Vodeodolný Xiaomi má skvelý 108 Mpix fotoaparát a 6,67-palcový displej so 120 Hz obnovovacou frekvenciou pre plynulé hranie či sledovanie videí. No a výdrž? Za všetko hovorí 5 000 mAh batéria s rýchlym nabíjaním, ktorá dodá vybitému mobilu sto percent energie už za 42 minút.

Xiaomi Redmi 11 Pro

Fotografie a selfie pre tínedžerov

Mladých s ambíciami preraziť na sociálnych sieťach poteší najmä Motorola Edge 30 Neo, ktorá dostala skvelý 32 Mpix predný fotoaparát, takže zábery na Instagram či videá pre TikTok budú dokonale jasné a detailné. So SLOBODOU 300+ so 17 GB dát a 300 minútami alebo SMS ju môžete mať už za 26,50 eur na dva roky aj vďaka vianočnému bonusu znižujúcemu cenu zariadenia o 120 eur.

Motorola Edge 30 Neo

Pre náročných Apple iPhone s nekonečnými dátami od 4ky

Za to najlepšie medzi smartfónmi dnes ľudia stále považujú smartfóny Apple. Napríklad iPhone 13 aj s neobmedzeným paušálom SLOBODA ∞ + len za 57,25 eur na 24 mesiacov. Získate tak nekonečné dáta a volania v SR a maximálny výkon za bezkonkurenčnú cenu len v e-shope mobilného operátora 4ka.