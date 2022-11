Kristína prišla na to, ako získať viac času pre seba. Prestala blúdiť uličkami obchodov

Wolt šetrí čas a peniaze.

„Našla som spôsob, ako získať viac času pre seba,“ hovorí spokojne Kristína Krajčiová, mladá mamička z Košíc. Môže síce využívať home office, no z práce jej tým neubudlo.

Cez pandémiu jej navyše pribudla starosť o dvoch školopovinných synov, ktorí sa učili dištančne, a ešte musela pravidelne robiť nákupy aj starej mame, ktorá býva v neďalekom Jasove.

Rady na nákupný košík aj pri pokladni ju preto znervózňovali, spravidla sa ponáhľala. „Už som si predtým objednávala tovar z e-shopov, ale nie potraviny, pandémia to zmenila,“ priznáva.

Práve pandémia prinútila ľudí meniť svoje nákupné zvyky a viac ich presunula do online priestoru. Kristína väčšinu potravín nakupuje cez internet dodnes. Donáška pizze aj iných hotových jedál sa už stala bežnou súčasťou našich životov, pri otázke potravín sa niektorí zdráhajú.

Z obavy, či budú dostatočne čerstvé, či namiesto objednaného tovaru nedostanú iný podobný, alebo prídu o možnosť akciových cien z akciových letákov, ktoré im pristanú v poštovej schránke.

Kristína hovorí, že všetky takéto obavy sú zbytočné. „Nemala som ešte žiadnu negatívnu skúsenosť. A donášku mi donesú až k dverám bytu. Paráda,“ pochvaľuje si.

„Keď si spomeniem, ako som musela kvôli nákupu najmä v zime obliekať deti a ešte mi v obchode neúnavne mrnčali, že chcú to či ono... Dnes sa uspokoja s tým, čo je doma a nevymýšľajú,“ naznačí patálie, ktoré už nemusí riešiť.

S Woltom šetríte čas i peniaze. (zdroj: WOLT)

Čerstvosť a kvalita, akú poznáte

Iveta Hanesová z Bratislavy Kristínine slová potvrdzuje. „Predtým som chodievala do obchodu skoro každý deň. Teraz zisťujem, aká to bola strata času,“ konštatuje.

Po donáške prvýkrát siahla, keď zostala doma po operácii. Péenka ju na tri týždne vyradila z bežného života. Známych s väčšími nákupmi obťažovať nechcela.

„Manžel nakupovanie doslova neznáša,“ prezrádza Iveta, „ale je aj pracovne vyťažený, domov chodí neskoro, chodenie po obchodoch tak či tak nestíha.“

Nemala inú možnosť a, ako hovorí, zostala príjemne prekvapená. „Okrem väčších balení minerálok či zaváranín som si, trochu s malou dušičkou, skúsila vtedy objednať aj jogurty. Mala som obavy, či nebudú staré a či nebudú mať poškodené obaly. Nič také,“ hovorí nadšene.

„Určite nie, to by bola cesta k bankrotu. Zákazník by nás vyskúšal raz a potom sa už nevrátil,“ komentuje Jana Trnovská, generálna riaditeľka Wolt Market ČR & SR. Reaguje tak na otázku, či sa zákazníkovi neprimieša medzi objednaný tovar aj taký, ktorý je tesne pred koncom spotreby alebo dokonca po záruke.

„Supermarket môže byť úspešný, len ak si ho zákazníci obľúbia a vracajú sa doň pravidelne. Vo Wolt Markete je pre nás preto čerstvosť a kvalita potravín alfou a omegou,“ zdôrazňuje.

Potraviny odoberajú od štandardných dodávateľov, ktorí dodávajú aj do bežných supermarketov. „Kontrolujeme každý produkt, ktorý príde od dodávateľa a vraciame všetko to, čo nespĺňa požadovanú kvalitu. Pri vybavovaní objednávky naši zamestnanci minimálne ešte raz skontrolujú kvalitu a čerstvosť produktov v košíku. Je naším heslom, že pri kvalite nerobíme kompromisy,“ dodáva.

Možnosť dodania tovaru, ktorý by nebol čerstvý, nepripúšťa ani sieť supermarketov Billa. „Naši zamestnanci vyberajú tovar, ako by si ho vyberali pre svoju osobnú spotrebu. Ak je v objednávke väčší počet kusov, prispôsobujú tomu aj výber potravín a sledujú dátum spotreby,“ vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti Kvetoslava Kirchnerová.

Obidve obchodné siete praktizujú donáškovú službu cez Wolt.

Ako je to s cenami

„Bola som presvedčená, že donáška potravín ma vyjde drahšie. Že túto možnosť využijem len z núdze počas péenky. No bola som taká spokojná, že do obchodu už takmer vôbec nechodím, ten čas viem využiť zmysluplnejšie,“ hovorí Iveta Hanesová.

„Nejde len o to, že ušetríme na benzíne, keď sme kvôli nákupom často krúžili autom po meste. Na platforme je mnoho partnerov z oblasti maloobchodu a aj supermarkety, ako napríklad Billa, Coop Jednota, Tesco či Wolt Market. Zákazníci tam nájdu rôzne akciové ceny, “ dodáva.

Vyvracia tak mýtus, že donášková služba nákup tovaru predraží.

„Nie je nad osobnú skúsenosť,“ komentuje s úsmevom jej slová hovorkyňa Billy Kirchnerová.

„Naše interné údaje potvrdzujú, že zákazníci, ktorí túto službu vyskúšali, sa k nej radi a s dôverou vracajú. Ušetria čas i peniaze na dopravu do obchodu a z obchodu. Príjemným benefitom je výber potravín z pohodlia domova a prevzatie plných tašiek pri svojich dverách,“ vysvetľuje.

„Aj vo Wolt Markete pravidelne pripravujú zľavy a špeciálne sezónne akcie a nedávno pridali aj samostatnú kategóriu kvalitných a výhodných produktov . V aplikácii sa dajú nájsť rýchlo a ľahko, využiť ich tak môžem bez zbytočného blúdenia uličkami obchodov. Napríklad v Košiciach je pri nákupe nad 25 eur donáška zadarmo, v Bratislave to platí pri nákupe nad 30 eur. V rámci programu Wolt+, ktorý je možné využiť v Bratislave i v Košiciach, je to už pri nákupe nad 15 EUR. A priznajme si, že nákup v tejto cene je dnes prakticky bežný už pri trojčlennej rodine,“ pridáva skúsenosť Kristína Krajčiová.

Kvalitné a čerstvé suroviny sú zárukou. (zdroj: WOLT)

Krehký či mrazený tovar

Kristína má kamaráta, ktorý je jedným z kuriérov Woltu v Košiciach. Od neho vie, že vždy pred prevzatím objednávky ich upozornia, že nákup môže obsahovať aj potraviny a produkty, ktoré sú náchylnejšie na poškodenie počas prevozu.

„Nemám preto obavy objednať si on-line ani sklenené fľaše alebo vajíčka. Potraviny sú vždy starostlivo zabalené a oddelené podľa druhu, aby sa nepoškodili. Často sú zabalené oveľa starostlivejšie, akoby som si ich narýchlo pri pokladni balila sama,“ smeje sa.

„Vyškolení pracovníci Wolt Marketu sa snažia robiť všetko, čo je v ich silách, aby zákazník prevzal nákup v takom stave, v akom opustil predajňu,“ podotýka Trnovská.

„Samozrejme, nehody sa stávajú a v prípade, že zákazník dostane poškodený nákup alebo jednotlivé produkty, môže kontaktovať zákaznícku podporu Woltu, ktorá v priebehu niekoľkých minút reklamáciu vyrieši,“ ozrejmuje.

Iveta priznáva, že svoj on-line nákupný košík napĺňala len opatrne, postupne. Po jogurtoch vyskúšala iné chladené výrobky, neskôr sa odhodlala aj pre mrazené.

Napriek prvotnej spokojnosti si nebola ešte istá, či sa chladené potraviny nezačnú kaziť a mrazené nerozmrznú, kým jej pristanú pred dverami. Nevedela, ako dlho bude jej nákupný košík čakať pripravený kdesi v kúte na kuriéra, ktorý jej tovar z neho dovezie, či ako dlho s ním bude kuriér krúžiť po meste.

„Zistila som, že v skutočnosti sú podmienky pri donáške mrazených výrobkov oveľa lepšie, ako keď si ich kúpim sama v kamennom obchode a ešte s nimi meriam cestu domov. Kuriéri Woltu sú totiž vybavení chladiacim gélom a termoboxom, v ktorom prevážajú chladené a mrazené výrobky, čo som počas extrémnych letných horúčav fakt ocenila,“ vyzdvihuje pozitíva donášky mladá mamička.

Čas a spôsob

„Priemerný čas doručenia tovaru z Wolt Marketu je 25 minút,“ objasňuje riaditeľka spoločnosti Trnovská. Väčšinu z tohto času zaberie pritom samotné doručovanie, teda vyzdvihnutie objednávky kuriérom a napokon cesta a príchod k vašim dverám.

„Samotné vybavenie objednávky vo Wolt Markete nám trvá zvyčajne do piatich minút. Menšie objednávky vieme zabaliť do minúty. Rýchle vybavenie je možné vďaka procesom a nášmu zameraniu práve na tento typ predaja,“ opisuje proces Trnovská.

„Náš čas doručenia je vďaka tomu dvoj- až trojnásobne kratší ako doručenie zo štandardných supermarketov, ktoré tiež začali využívať rýchlu donášku,“ konštatuje.

Navyše, aplikácia automaticky po donáške vypýta od vás spätnú väzbu, ohodnotiť tak môžete donášku aj samotného kuriéra.

Od priateľa pred dverami

„Bol to šok. Ale veľmi príjemný,“ spomína Andrea Marcinková z Košíc na to, keď jej pri bráne domu zazvonil kuriér Woltu. Nič si neobjednala, myslela si, že sa chce opýtať na cestu, keď jej znenazdajky podal tašku.

Našla si v nej fľašu skvelého likéru aj obľúbenú čokoládovú bonboniéru. Andrea sa so zážitkom pochválila známym na sociálnych sieťach. Viac ako samotný darček ju potešilo to nečakané „prekvapenie pred dverami“.

„Bolo od môjho priateľa. Mala som narodeniny, no keďže je momentálne v Bratislave, kde študuje, spolu sme ich oslávili neskôr. Chcel ma však prekvapiť priamo v deň mojich narodenín, a to sa mu aj podarilo,“ hovorí.

Chcel viac, ako jej len zablahoželať do telefónu, a tak sa rozhodol poslať jej aspoň malú pozornosť, kým pricestuje domov do Košíc. Zvažoval aj možnosť malého darčeka, ktorý by jej poslal poštou, no vedel, že sa nemôže spoľahnúť na doručenie v konkrétny deň, a nechcel ani to, aby si poň musela ísť na poštu.

Spásonosnou myšlienkou bol Wolt, cez ktorý si s partiou študentov na podnájme v Bratislave pravidelne nechávajú doniesť potraviny.

„Doručenie nákupu si totiž môžete naplánovať na presný deň a presný čas. Objednáte si ho napríklad o 11. hodine, ale jeho dodanie si naplánujete povedzme na 19. hodinu,“ objasňuje po šťastnej udalosti už dobre informovaná Andrea.

Ak však nie ste plnoletí, ani sa nepokúšajte využiť službu na donášku alkoholu. Zákazník totiž musí pri objednávke potvrdiť, že má viac ako 18 rokov.

„A kuriér pred odovzdaním objednávky si ešte overí vek kontrolou občianskeho preukazu,“ upozorňuje riaditeľka Wolt Marketu Jana Trnovská.

Nákup cez Wolt zvládnu aj menej zdatní používatelia počítačov a smartfónov. (zdroj: WOLT)

Netreba sa báť

Andrea sa od skúsenosti s narodeninovým prekvapením tiež už viackrát odhodlala na nákup cez internet.

„Netreba sa toho báť, zvládnu to aj menej zdatní používatelia počítačov či smartfónov,“ hovorí.

„Orientácia v aplikácii je veľmi intuitívna. Systém zákazníka v aplikácii automaticky sprevádza v procese nákupu, platby, až po doručenie nákupu priamo k dverám,“ vysvetľuje.

Všetok tovar ponúkaný vo Wolt Markete je prehľadne rozdelený do kategórií, čo umožňuje rýchly a jednoduchý nákup.

Dostupná je navyše aj funkcia vyhľadávania podľa kľúčového slova. Zároveň sa dá v aplikácii vyhľadať aj vlastná kategória, kde nájdete produkty, ktoré ste si objednali v minulosti. Aj všetok akciový tovar má samostatnú kategóriu.

„Mama mi hovorí, že som zlenivela, keď si objednávam potraviny cez internet. Nechce si dať vysvetliť, že je to praktickejšie a efektívnejšie. Argumentuje, že keď si v obchode nakupuje sama, má istotu, že si kúpi všetko, čo potrebuje. Ak aj konkrétny tovar nemajú, v predajni vie siahnuť po alternatíve,“ hovorí Andrea.

„No mne sa neraz stalo, že som v obchode nenašla to, čo som potrebovala, a alternatíva nebola. Nemali napríklad malý pohár majonézy a väčší by som nespotrebovala. Alebo sa im práve vypredalo maslo, a tak som musela utekať do inej predajne,“ pridáva skúsenosť Andrea, akú poznáme asi všetci.

Wolt Market má v ponuke sortimentu viac ako 3 500 položiek, a to od potravín, cez produkty dennej potreby, produkty pre domácich miláčikov, drogériu, alebo aj sezónnu ponuku, akou je napríklad vianočný sortiment.

„Je našou snahou, aby každý zákazník našiel vo Wolt Markete všetko, čo potrebuje. V ponuke máme aj potraviny pre ľudí s potravinovými intoleranciami. Pri nákupe z Wolt Marketu sa zákazníkovi iba málokedy stane, že počas objednávky sa nejaký tovar, čo má v košíku, vypredá. Ak áno, má o tom okamžitú informáciu a môže si jednoducho zvoliť alternatívu,“ vysvetľuje Trnovská.

Potvrdzuje tak, že väčšia pravdepodobnosť, že nebudete mať alternatívu, je práve v kamennej predajni. Ak si bez nej neporadíte, musíte ísť do inej predajne.