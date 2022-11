Pozývame vás na diskusiu s odborníkmi, ktorú budeme vysielať naživo už vo štvrtok 24. novembra o 13. hodine.

Téme stómia, jej príčinám, aké vekové kategórie najčastejšie postihuje, aký vplyv má tento zásah na tráviaci systém človeka a akým vhodným spôsobom by sa mali stomici stravovať sme sa venovali v prvých dvoch online diskusiách.

V poslednej tretej časti série sa budeme venovať pohybovým aktivitám stomikov. Osobitnou kapitolou bude téma joga, relaxácia, vhodné dychové cvičenia a ich vplyv na nielen fyzický, ale aj duševný stav pacienta pri návrate do svojej komfortnej zóny.

Kedy po operácii by mal začať človek cvičiť, prečo je dôležité venovať sa fyzickej aktivite, aký vplyv ma na pacienta a jeho rekonvalescenciu, čomu sa pri cvičení treba vyvarovať, aké pomôcky ponúka spoločnosť Convatec pre športovo založených ľudí, program zotavovania me+, ktoré druhy športov alebo fyzickej aktivity sú pre stomikov najvhodnejšie a naopak, ktorým aktivitám by sa mali vyvarovať, čo je hernia a ako zabrániť jej vzniku, na tieto a ďalšie otázky budú v diskusii hľadať odpovede hostia:

PhDr. Beata Zabáková, PhD. regulatory a marketingová riaditeľka spoločnosti Convatec

Mgr. Adriana Simová, staničná sestra z Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie a zároveň odborná sestra z Poradne stomikov v UNM Martin

Ing. Mária Lacková, lektorka jogy, ajurvédska diagnostička a terapeutka, spolurealizátorka cvičiacich pobytov

Marie Šimášková, stomička

Online diskusia Život so stómiou - pohybová aktivita stomikov sa začne v utorok 24. novembra o 13. hodine. Sledovať ju môžete v priamom prenose tu v článku alebo na našom Facebooku.