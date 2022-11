Ušetrite s internetom na doma! 4ka vás podrží

Domáci internet a televíziu teraz na celom Slovensku ponúka úplne nový operátor. 4ku zrejme poznáte najmä vďaka výhodným paušálom s množstvom voľných minút a dát, no po novom má 4ka čo ponúknuť aj u vás doma.

Rýchly optický internet a televízia s vyše 111+ slovenskými, českými a zahraničnými TV kanálmi do ponuky pribudli len nedávno. Internet je však už dnes dostupný pre vyše milión domácností po celej SR a televízia prakticky pre každého.

Samozrejme, opäť tak, ako ste pri 4ke zvyknutý – za tie najlepšie ceny!

Internet a TV pre váš dom či byt lacnejšie až o 4 € mesačne

Domáci internet, ktorý bude cez Wi-Fi poháňať počítač, mobil či tablet každého člena vašej rodiny, aj vymakanú televíziu s najobľúbenejšími stanicami dnes môžete mať ešte výhodnejšie.

Optický internet od 4ky môže mať, v závislosti na zvolenom programe, rýchlosť až 1 Gbit/s. To už je rýchlosť, pri ktorej nepocítite spomalenie, ani keď si deti zapnú svoje online hry či Netflix a vy budete potrebovať pracovať na notebooku v obývačke.

Domáci Internet od 4ky je, samozrejme, dátovo neobmedzený a zľavu 4 eurá z mesačného poplatku môžete čerpať počas 15 nasledujúcich mesiacov. Spolu tak ušetríte až 60 eur.

Zúfať ale nemusia ani rodiny, ktoré bývajú mimo veľkých miest a optiku na ulici zavedenú nemajú. 4ka má pre nich spoľahlivý internet cez DSL alebo moderný 5G internet na doma, pre ktorý 4-eurová zľava každý mesiac platí tiež. K nemu vám teraz pribalíme zľavu až 20 eur na samotnú inštaláciu.

Televízia úplne všade. Aj mimo vašej obývačky

Digitálna televízia od 4ky funguje plne cez internet, takže ju nemusíte sledovať len cez set-top-box alebo aplikáciu 4ka TV pre váš smart televízor.

4ka TV si so sebou môžete vziať aj do mobilu alebo tabletu, prípadne vysielanie vyše 111+ TV staníc sledovať kdekoľvek cez webový prehliadač svojho počítača. Trápiť vás nebudú reklamy ani to, keď váš obľúbený seriál pobeží zatiaľ čo ste v práci. Súčasťou 4ka TV je totiž 7-dňový archív.

Chcete naozaj ušetriť? Vezmite internet aj televíziu naraz!

4ka začala okrem mobilných paušálov ponúkať domáci internet a televíziu aj preto, aby vám všetky tieto služby mohla ponúkať za ešte lepšie ceny.

Najviac teda ušetríte, ak siahnete po balíku DUO – teda kombinácii optického internetu a televízie v jednom. Vybavíte ním všetko, čo moderná domácnosť potrebuje a ešte aj poriadne ušetríte!

Najlepšie je, že pre zriadenie služieb 4ky nemusíte ani nikam chodiť. Všetko podstatné vybavíte online cez web www.4ka.sk.

Zľava 4 € na 15 mesiacov pre služby poskytované na optickej sieti je dostupná vo vybraných lokalitách v mestách: Komárno, Lučenec, Košice, Nitra, Trnava, Sereď, Bratislava, Malacky, Dunajská Streda, Zvolen, Trenčín, Dubnica, Nová Dubnica, Púchov, Trenčianske Teplice, Pezinok, Spišská Nová Ves.

Zľava 4 € na 15 mesiacov pre služby poskytované na pevnej sieti (LTE technológii) je dostupná vo vybraných lokalitách v mestách: Nitra, Trnava, Levice, Žarnovica, Veľký Krtíš, Malacky, Žilina, Martin, Prievidza, Zlaté Moravce, Bánovce nad Bebravou, Senica, Piešťany, Galanta, Poprad, Rožňava, Vranov nad Topľou, Bratislava, Zvolen, Komárno, Lučenec, Košice, Dunajská Streda, Trenčín, Ilava, Púchov, Spišská Nová Ves, Hlohovec.