Slováci pociťujú zdražovanie: Wolt prichádza s lojalitným programom, vďaka ktorému môžu ušetriť

O spoločnosti Wolt

Wolt je technologická spoločnosť so sídlom v Helsinkách. Vďaka nej je neuveriteľne jednoduché objaviť a nechať si doručiť z tých najlepších reštaurácií, potravinových reťazcov a lokálnych obchodov. Poslaním spoločnosti je prinášať lepšie riešenia pre mestá a obce a prepájať zákazníkov, obchodníkov a kuriérov. Platforma Wolt uľahčuje zákazníkom objednanie čohokoľvek prostredníctvom jednej praktickej aplikácie, obchodníkom umožňuje dodatočný predaj a kuriérom poskytuje flexibilnú možnosť zárobku. Aby toto všetko bolo možné, Wolt vyvíja škálu technologických riešení od lokálnej logistiky cez softvéry pre maloobchodné prevádzky až po finančné riešenia. Taktiež prevádzkuje vlastný online supermarket pod značkou Wolt Market. Wolt bol založený v roku 2014 a svoje sily spojil so spoločnosťou DoorDash v roku 2022. DoorDash dnes pôsobí v 27 krajinách, z toho v 23 so značkou Wolt.

Prvú prevádzku spustil Wolt v Bratislave 19. 9. 2019, neskôr pridal Košice, Trnavu a Banskú Bystricu. V roku 2021 Wolt na Slovensku expandoval do 8 miest - Nitry, Žiliny, Prešova, Zvolena, Trenčína, Martina, Liptovského Mikuláša a Popradu. Tento rok expandoval do ďalších miest, a to do Prievidze, Bojníc a Nových Zámkov. Prvý Wolt Market na Slovensku otvoril Wolt v Bratislave a neskôr sa pridali aj Košice. V septembri otvoril v Bratislave druhú prevádzku v Petržalke. Wolt okrem toho svoje služby poskytuje aj v menších mestách s modelom vlastného doručenia. Na platforme pravidelne pribúdajú noví partneri z oblasti gastra aj retailu.