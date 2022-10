MY Liga zamestnancov pozná víťaza. Trofej zostala v Rumanovej

V prvej edícii jedinečného projektu sa podarilo spojiť viac ako 900 zamestnancov.

RUMANOVÁ. Rumanová žila futbalom. Na ihrisku miestneho športového klubu sa stretlo na finálovom turnaji prvého ročníka MY Ligy zamestnancov jedenásť tímov, ktoré si postup vybojovali z regionálnych kôl.

V prvej edícií tohto jedinečného projektu na Slovensku sa podarilo spojiť viac ako 900 zamestnancov, ktorí ukázali na hracích plochách futbalové umenie.

Inak to nebolo ani na vyvrcholení ligy v Rumanovej. Skvelá atmosféra, vynikajúce výkony, vybičované emócie a dobrá nálada rozhodne nechýbali.

Jedenásť mužstiev sa rozdelilo do dvoch základných skupín. Skupina A bola šesťčlenná, skupina B päťčlenná. Tímy sa stretli systémom každý s každým, pričom stretnutie trvalo 15 minút. Následne štyri najlepšie tímy postúpili do vyraďovacej fázy.

Konštantne výbornými výkonmi sa prezentovali chlapci z domácej firmy Technov. V základnej skupine vyhrali až tri stretnutia zhodne 1:0 a gól neinkasovali ani v štvrtom zápase. Vôbec prvý gól ich brankár inkasoval až v semifinále. Napokon sa firma, ktorá je na trhu v oblasti vzduchotechnického potrubia na Slovensku a v Česku už 15 rokov a má dva závody v Rumanovej, prebojovala až do finále.

Tajným tipom Britské ostrovy

Vyvrcholenie turnaja proti DCP Timber malo vysokú úroveň. Technov sa dostal po perfektne kopnutom priamom kope Krivošíka do vedenia. Následne po kombinačnej akcií doklepol loptu do siete na 2:0 Trnka. Súper sa nevzdával, ale dokázal po utešenej akcií už iba znížiť Remeňom na 1:2.

A tak sa zamestnanci Jaroslava Laboša môžu tešiť na návšteva jedného zo zápasov top európskych líg.

„Je skvelé, že vydavateľstvo Petit Press vymyslelo takýto projekt. Od začiatku sme mali zálusk na celkový triumf. Mnohí naši chlapci hrajú futbal aj v regionálnych súťažiach. Chceli ukázať, čo v nich je a podarilo sa to. Veď život nie je iba o práci, ale aj radosti zo športu a pohybu. Akcia bola výbornou možnosťou na utuženie vzťahov. Stretli sa tu zamestnanci z oboch našich závodov,“ povedal obchodný manažér Technovu Filip Varga.

Majstrovský tím si môže vybrať návštevu futbalového šlágra z Anglicka, Španielska, alebo Talianska. Kam sa vyberú chlapci z Rumanovej? „Bude to veľká dilema. Každý z hráčov má svojho favorita, ktorého by si rado pozrelo naživo. Môj tichý tip je, že pôjdeme na Britské ostrovy,“ doplnil Varga.

Organizátori za najlepšieho hráča vyhlásili Patrika Krivošíka z Technovu, ktorý oblieka dres treťoligovej Šale. „Turnaj mal vysokú kvalitu. Každý tím mal viacero zaujímavých hráčov. Dôkazom je napríklad Fabian Slančík z Bonfiglioli, ktorý roky hrával najvyššiu súťaž. Tí naši boli najlepší ako kolektív, a preto sme vyhrali. V neposlednom rade majú podobné akcie sociálny rozmer. Máme možnosť sa zoznámiť s novými ľuďmi, podebatovať a na férovku si to rozdať na ihrisku. A čo o rok? Prídeme, veď pôjdeme za obhajobou,“ nechal sa počuť Krivošík, ktorý pracuje v Technove vo výrobe.

V hre je platený deň voľna

Smutnými hrdinami finálového boja boli zástupcovia DCP Timber. Spoločnosť je na trhu 20 rokov a prevádzkuje najväčšiu pílu v Žilinskom kraji.

Napriek tomu, že pracujú s drevom, neboli žiadnymi „drevákmi“. Ovládli základnú skupinu A, keď stratili iba dva body za remízu proti Bonfiglioli. Štvrťfinále i semifinále zvládli bez inkasovaného gólu. Smútiť však rozhodne nemusia, veď si užijú relaxačný pobyt v Termálnom kúpalisku v Podhájskej.

„Tešíme sa a smútime zároveň. V súčte regionálneho a finálového kola sme prehrali jediný zápas. Ten o titul, čo zamrzí. Taký je šport. Snáď o rok to napravíme. Chlapcov sme motivovali, že za celkový triumf dostanú deň plateného voľna. Radi by sme im to umožnili aj tak, uvidíme ešte, čo na to povedia konatelia. Akcia bola zorganizovaná na výbornej úrovni. Užili sme si ju. V otázke futbalovej úrovne šlo o špičkové podujatie, ako šité na mieru pre nás,“ povedal manažér DCP Timber Michal Nemec.

Najlepším gólmanom sa stal Erik Feriančík z DCP Timber, ktorý vo veľkom futbale háji farby treťoligového Oravského Veselého.

„Určite by som osobné ohodnotenie vymenil za tímový úspech. Mrzí nás, že sme nedokázali zvládnuť finále. Teraz to bolí, ale s odstupom času si určite uvedomíme, čo sme dosiahli pre firmu i pre nás. Myšlienka organizovať Ligu zamestnancov je skvelá. Tešíme sa na nasledujúci ročník. Určite nemôžeme chýbať. Tešíme sa do Podhájskej, kde patrične utužíme partiu,“ vyjadril sa Feriančík.

Brankára neodradil ani zlomený malíček

Vyhrali regionálne kolo v Prievidzi a vo výbornom svetle sa ukázali aj v Rumanovej. Chlapci z distribučného centra Kaufland v Ilave skončili v základnej skupine tretí. Následne zvládli penaltovú drámu proti Rakystavu.

V semifinále nestačili na strieborný tím. V boji o bronz opäť ukázali pevnejšie nervy a porazili Bonfigioli po pokutových kopoch v pomere 4:3.

„Sme jediným logistickým centrom na Slovensku a zásobujeme 74 našich predajní. Na turnaji sa nám páčilo, bol dobre zorganizovaný. V našich radoch máme viacero šikovných futbalistov, ktorí hrajú ilavskú mestskú ligu. Preto sme radi, že nám firma umožnila túto akciu, aby sme utužili kolektív. Špeciálne poďakovanie patrí brankárovi, ktorý si pred dvoma týždňami zlomil malíček, ale obetoval sa pre tím a chytal výborne,“ povedal vedúci úsek Jaroslav Solík.

Chlapci z Kauflandu sa môžu tešiť na kačacie alebo husacie hody v Slovenskom Grobe.

„Prvý ročník sa nám podarilo niečo úžasné. Spojili sme desiatky tímov a stovky zamestnancov do exkluzívneho podujatia. Ľudia by sa mali stretávať, športovať a zdravo žiť. Ohlasy, ktoré od účastníkov počúvam, sú pochvalné. Budeme pracovať na tom, aby nasledujúci ročník bol ešte lepší a mohli sme firmám ponúknuť lákavejšie ceny,“ uzavrel rumanovské finále MY Ligy zamestnancov člen predstavenstva spoločnosti Petitpress Milan Mokráň.

Pochvaľoval si aj autor celej myšlienky Štefan Korman, ktorý je obchodným riaditeľom siete regionálnych novín MY, ECHO a Pardon.

„Futbal je najkrajšia hra, stávka na event tohto druhu sa nám podarila na jednotku, chalani si schuti zahrali a najviac ma teší dobrý pocit zo spätnej väzby všetkých partnerov, ktorí už teraz prisľúbili účasť na ďalšom ročníku,“ urobil Štefan Korman bodku za premiérovým finále MY Ligy zamestnancov.

VÝSLEDKY:

SKUPINA A

Kaufland – Sirs 2:0 (Martin Vrábel, Šebík),DCP Timber – Magna 2:1 (Košinár 2 – Buček), Bonfiglioli – Vaillant 3:0Masaryk, Slančík, Gardian), Sirs – Vaillant 1:2 (Štubian - Prekop, Alakša), Magna – Bonfiglioli 1:2 (Kukuča – Slančík, Čilík), Kaufland – DCP Timber 1:2 (J. Jáňa – Lanko 2), DCP Timber – Sirs 3:1 (Lanko 2, Pitka – Lakomčík), Bonfiglioli – Kaufland 2:2 (Čilík, Hedera – J. Jáňa, Maroš Vrábel), Vaillant – Magna 1:0 (Mandinec), Sirs – Magna 2:1 (Zeleňanský, Štubian – Marweni), Kaufland – Vaillant 1:0, (Štefánek), DCP Timber – Bonfiglioli 0:0, Bonfiglioli – Sirs 3:1 (Slančík 2, Hybben – Vasilovčík), Vaillant – DCP Timber 1:2 (Králik – Lanko, Pitka), Magna – Kaufland 0:5 (Martin Vrábel 4, Šebík).

1. DCP Timber 5 4 1 0 9:4 13

2. Bonfiglioli 5 3 2 0 10:4 11

3. Kaufland 5 3 1 1 11:4 10

4. Vaillant 5 2 0 3 4:7 6

5. Sirs 5 1 0 4 5:11 3

6. Magna 5 0 0 5 3:12 0

SKUPINA B

Rakystav – Kondela 1:0 (Mochňák),Jaguar Land Rover – Technov 0:1 (Bábik), Kondela – Jaguar Land Rover 2:1 (Zboja, Mores – Osypenko), Švec a spol. – Rakystav 0:1(Mochňák), Jaguar Land Rover – Švec a spol. 2:0 (Osypenko, Madarász), Technov – Kondela 0:0, Švec a spol. – Technov 0:1 (Trnka), Rakystav – Jaguar Land Rover 0:0, Rakystav – Technov 0:1 (Trnka), Kondela – Švec a spol. 3:1 (Zboja, Zboroň, Mores – Novotný).

1. Technov 4 3 1 0 3:0 13

2. Rakystav 4 2 1 1 2:1 7

3. Kondela 4 2 1 1 5:3 7

4. Jaguar Land Rover 4 1 1 2 3:3 4

5. Švec a spol. 4 0 0 4 1:7 0

ŠTVRŤFINÁLE

DCP Timber – Jaguar Land Rover 1:0 (Lanko),Rakystav – Kaufland 1:1, 3:4 na 11 m (Luterančík – Martin Vrábel), Technov – Vaillant 1:0 (Hofmann), Bonfiglioli – Kondela 3:0 (Hybben 2, Masaryk).

SEMIFINÁLE

DCP Timber – Kaufland 3:0 (Mucha 2, Feriančík),Technov – Bonfiglioli 2:1 (Trnka, Andrášik – Čilík).

O 3. MIESTO

Kaufland – Bonfiglioli 1:1, 4:3 po 11 m (Šebík – Hybben)

FINÁLE

DCP Timber – Technov 1:2 (Remeň – Krivošík, Trnka)

NAJLEPŠIE INDIVIDUALITY

Najlepší brankár:Erik Feriančík (DCP Timber). Najlepší hráč: Patrik Krivošík (Technov). Najlepší strelec: Marek Lanko (DCP Timber) – 6 gólov (po rozstrele s Martinom Vrábelom z Kauflandu).

AKO NASTÚPILI:

KAUFLAND: Daško, Roháč, Luchava, Štefánek, Šebík, Baláž, J. Jáňa, M. Jáňa, Martin Vrábel, Maroš Vrábel.

DCP TIMBER: Mucha, Lanko, Remeň, Košinár, Grieš, Pitka, Kulich, Ivan, Hvizdák, Feriančík.

RAKYSTAV: Jančuš, Kivader, Luterančík, Kohút, Mochňák, Luščák, Guman, Kiseľa, Vasiľko, Lipták.

MAGNA SLOVTECA: J. Viselka, M. Viselka, Kotvan, Kukučka, Šulgan, Marweni, Buček, Líška, Repka, Černák.

VAILLANT: Ševčík, Alakša, Scherr, Králik, Dohňanský, Prekop, Mandinec, Kobela, Jančovič, Žabka.

BONFIGLIOLI: Králik, Dolinka, Hybben, Hedera, Masaryk, Sýkora, Slančík, Gardian, Gajdošík, Čilík.

JAGUAR LAND ROVER: S. Tsyfra, Merkulov, Kovalenko, Rustamov, Y. Tsyfra, Burchak, Osypenko, Madarász, Voievodskyi.

KONDELA: Pňáček, Pikna, Zboroň, Žuffa, Mores, Kozáčik, Ujmiak, Zboja, Repka, Kulošťák.

ŠVEC A SPOL.: Maďar, J. Hamar, Dzurek, Horváth, Šabík, Čerňanský, Oškerský, Bako, Novotný, Sádovský.

TECHNOV: Opold, Krivošík, Moravčík, L. Trnka, Andrášik, Sudoský, Konopásek, Drgoň, Hofmann, Bábik, Kollár.

SIRS: Leško, Siska, Szarowski, Vaňo, Lakomčík, Vasilovčík, Pažout, Zeleňanský, Stubian, Čamaj.