Najstarší školský turnaj McDonald’s Cup hlási rekordnú účasť. Školy sa stále môžu prihlásiť!

Zážitky na celý život, tisíce športujúcich detí, stovky odohratých zápasov a, samozrejme, radosť z pohybu. Aj o tom je McDonald’s Cup.

Legendárny futbalový turnaj pre žiakov a žiačky I. stupňa základných škôl bol zahájený začiatkom školského roka. Registrácia do 24. ročníka je predĺžená do 31. 10. 2022 a prebieha na webe McDonald’s Cupu a na stránke školského športu. Registráciou sa všetky základné školy automaticky zapoja do súťaže o 1 000 € určených na rozvoj športu vo vlastnej škole a získajú športový balíček pre malých futbalistov a futbalistky.

Futbalový turnaj pre žiakov a žiačky I. stupňa základných škôl prináša nové zážitky, priateľstvá a jedinečné futbalové zápolenia. Učí deti hrať v duchu

fair-play a tešiť sa z hry. A zároveň výborne propaguje jednotlivé základné školy pred celým Slovenskom. Po novom vyžrebujú organizátori zo všetkých prihlásených škôl až tri školy, ktoré získajú 1000 € a športový balíček. Žrebovať sa bude 14. novembra 2022. Šancu vyhrať má úplne každý. Či už na ihrisku, alebo mimo neho.

Do aktuálneho ročníka obľúbeného podujatia sa doposiaľ prihlásilo už viac ako 970 škôl z celého Slovenska. Pre veľký záujem je čas na registráciu škôl predĺžený do 31. októbra 2022. „Neváhajte a prihláste aj svoju školu do obľúbeného futbalového turnaja pre deti prvého stupňa základných škôl. Nový ročník je skvelou príležitosťou pre všetky základné školy, ktoré priebeh turnajov poznajú, ale aj pre tie školy, ktoré doposiaľ túto športovú túru s deťmi ešte nezažili, “ vyzýva Lucia Poláčeková z McDonald’s Slovensko základné školy, ktoré s prihláškou ešte váhajú.

Nenechajme deti bez pohybu

Odborníci a štatistiky priniesli nedávno alarmujúce zistenia – naše deti sa hýbu najmenej z okolitých krajín a na telesnej výchove trávia najmenej času z vyučovania. K budovaniu aktívnejšieho a lepšieho vzťahu detí k športu už takmer štvrťstoročie prispieva aj futbalový turnaj McDonald's Cup. Vďaka nemu na školské športoviská vybiehajú pravidelne tisícky detí pod dohľadom učiteľov telesnej výchovy a školských trénerov.

„Organizovaním tohto významného futbalového turnaja podporuje naša spoločnosť na Slovensku už takmer štvrťstoročie deti v športovaní a ponúka im jedinečnú príležitosť aktívneho pohybu. Veríme, že v tomto ročníku prekročíme hranicu tisícky prihlásených škôl z celého Slovenska, ktoré sa aktívne zapoja do turnajov medzi školami, stretnú sa v okresných, regionálnych, krajských kolách a napokon vo finále v Poprade. Aby sa turnajov zúčastnilo čo najviac základných škôl, pripravili sme štartovaciu súťaž, do ktorej sa automaticky zapája každá prihlásená škola. Tri školy môžu tak vyhrať finančný dar a športový balík,“ povedala Lucia Poláčeková. Ako ďalej dodáva, že hoci do finále nemôže postúpiť každá škola, deti by mali športovať po celý rok.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenský futbalový zväz a spoločnosť McDonald's vyhlásili na začiatku školského roka 2022/2023 už 24. ročník McDonald's Cupu. „Teším sa, že sa nám s pomocou tohto projektu darí prinášať viac športu do základných škôl. Je dôležité budovať vzťah detí k športu už odmala. Na Slovensku nám vyrastajú nové futbalové hviezdy, len im musíme dať priestor prejaviť svoj talent. Prostredníctvom McDonald's Cupu im to vieme umožniť,“ uviedol Vladimír Lupták zo Slovenského futbalového zväzu, ktorý je odborným garantom a spoluorganizátorom projektu.

V Poprade sa rozhodne o novom Majstrovi Slovenska

Ak máte doma aktívne dieťa, alebo chcete, aby malo vaše dieťa viac pohybu, prihláste ho do školského tímu a spolu so školou ho prihláste do najstaršieho turnaja prvého stupňa základných škôl do 31. 10. 2022. Celoročníková postupová súťaž školských tímov je určená ako chlapcom, tak i dievčatám, ktorých účasť vo futbalovom družstve je povinná. Doprajte malým športovcom nezabudnuteľný zážitok z hry a spoločne zabojujte o titul Majstra Slovenska v 24. ročníku McDonald’s Cupu na dvojdňovom finále 6. – 7. 6. 2023 v Národnom tréningovom centre SFZ v Poprade.

„Šport a pohyb by mal byť súčasťou života každého dieťaťa. Mám nesmiernu radosť, že McDonald’s Cup im takúto možnosť ponúka,“ hovorí Mária Korenčiová (FC Como Women, Taliansko), ktorá je patrónkou aktuálneho ročníka McDonald’s Cupu spoločne s Robertom Boženíkom (Boavista FC, Portugalsko).

Krúžok plný športu

Súčasťou turnaja je projekt Po škole s McDonald’s Cupom, vďaka ktorému môžu deti na vybratých školách naprieč Slovenskom trénovať každý týždeň bezplatne s kvalifikovaným trénerom. Práve v súčasnej dobe prináša krúžok futbalu Po škole s McDonald’s Cupom deťom ďalšiu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity priamo na športoviskách základných škôl, ktorá je možnou ukážkou pre zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy na všetkých základných školách. Voľnočasová aktivita pre deti prvého stupňa vo veku od 8 do 11 rokov má za cieľ podporiť záujem chlapcov a dievčat o kolektívne športy a futbal.

V aktuálnom školskom roku sa do krúžkov zapojí 450 detí, tie sa uskutočnia vždy raz týždenne. „Po škole s McDonald’s Cupom bude organizovať kvalifikovaný tréner alebo trénerka s platnou futbalovou licenciou. Pôjde o ľudí z lokálneho futbalového klubu alebo priamo učiteľa zo základnej školy, ktorý má taktiež platnú licenciu,“ dodáva Vladimír Lupták.